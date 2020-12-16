በትግራይ ለ2.3 ሚሊዮን ህፃናት እርዳታ ማድረስ አልተቻለም- ዩኒሴፍ
በትግራይ ክልል ባለው ግጭት ምክንያት 2.3 ሚሊዮን የሚሆኑ ህፃናት ከሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት ውጪ መሆናቸውን የተባበሩት መንግሥታት አስጠነቀቀ።
"ከእነዚህ ውስጥ አብዛኛዎቹ ስደተኛና የተፈናቀሉ ናቸው። በአጠቃላይ ህፃናቱን መጠበቅ ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባ ሥራ ነው" በማለት የተባበሩት መንግሥታት የዓለም አቀፉ የህፃናት መርጃ ድርጅት (ዩኒሴፍ) ኃላፊ አስታውቀዋል።
ከኢትዮጵያ መንግሥት ጋር የሰብዓዊ እርዳታዎችን ለማድረስ ስምምነት ላይ ቢደረስም ድርጅቶቹ በክልሉ የእርዳታ አቅርቦት ለማድረስ አልተቻለም እያለ ነው።
የኢትዮጵያ መንግሥት ከትግራይ ኃይሎች ጋር የተደረገው ግጭት የተቀሰቀሰው ጥቅምት 24/ 2013 ዓ.ም እንደነበር ይታወሳል።
የፌደራል መንግሥት ክልሉን እንደተቆጣጠረና ግጭቶች ቆመዋል ቢልም ህወሓት በበኩሉ በተለያዩ ግንባሮች ግጭቶች መቀጠላቸውን አስታውቋል።
በመቶዎች፣ እንዲሁም በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በግጭቱ ተገድለዋል እንዲሁም ከ60 ሺህ በላይ የሚሆኑ ወደ ጎረቤት አገር ሱዳን መሰደዳቸው ይነገራል።
"ለህፃናቱ የሚሰጠው እርዳታ አቅርቦት በዘገየ ቁጥር፣ ምግብ፣ በችጋር ለተጋለጡት ህፃናትን ለማደስ የሚያስፈልጉ አልሚ ምግቦች፣ ህክምና፣ ውሃ፣ ነዳጅና እና ሌሎችም አስፈላጊ ነገሮች እያጠሩ ወደ ከፋ ሁኔታ ያመራሉ" ብሏል ዩኒሴፍ ባወጣው መግለጫ።
አክሎም "አፋጣኝ፣ ዘላቂ፣ ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ ማንንም ባላገለለ መልኩ የሰብዓዊ እርዳታ አቅርቦት ለየትኛውም ቤተሰብ በያሉበት እንዲመቻች እንጠይቃለን" ብሏል ድርጅቱ።
ድርጀቱ አክሎም "ባለስልጣናቱ ለደኅንነታቸው ፈርተው የሚሸሹ ንፁህ ዜጎችን በነፃነት እንዲንቀሳቀሱ መፍቀድ እንዳለበትና ይሄም ዓለም አቀፍ ጥበቃ ፈልገው ድንበር የሚያቋርጡትንም ያካትታል" ብሏል።
የኢትዮጵያ መንግሥትም ሆነ ህወሓት በጉዳዩ ላይ የሰጡት አስተያየት የለም።
ከጊዜ ወደ ጊዜ እየሻከረ የመጣው የፌደራል መንግሥቱና የህወሓት ግንኙነት የማይታረቅ ደረጃ ደርሶ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ አህመድ የትግራይ ልዩ ኃይል በክልሉ የሚገኘውን የመከላከያ ሰሜን ዕዝ ካምፕ ላይ ጥቃት ማድረሱን ተከትሎ ወታደራዊ እርምጃ እንዲወሰድ ማዘዛቸው ይታወሳል።
ለሦስት አስርት ዓመታት ለሚጠጋ ጊዜ በአገሪቱ መንግሥት ውስጥ ጉልህ ሚና የተጫወተው ህወሓት ከሦስት ዓመት በፊት በተነሳው ፀረ-መንግሥት ተቃውሞና የጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ አህመድ ወደ ስልጣን መምጣት ተከትሎ ከማዕከላዊው መንግሥት መራቁ የሚታወስ ነው።