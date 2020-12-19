የልጃቸውን ልቅ የወሲብ ፊልም ስብስብ ያወደሙት ወላጆች ካሳ እንዲከፍሉ ተፈረደባቸው
ለዓመታት ያከማቸው ልቅ የወሲብ ፊልሞች ስብስብ በወላጆቹ የወደመበት ልጅ ካሳ እንዲከፈለው ያቀረበው ክስ ተፈርዶለታል።
በአሜሪካዋ ሚሺጋን ግዛት ለዓለመታት ያከማቸውን የወሲብ ፊልም ስበስቦች በቤተሰቦቹ የወደሙበት የ42 ዓመቱ ጎልማሳ ከቤተሰቦቹ ካሳ እንዲከፈለው ነበር ለፍርድ ቤት አቤቱታውን ያቀረበው።
ዴቪድ ወርኪንግ የተባለው የ42 ዓመት ልጅ ከባለቤቱ ጋር ከተፋታ በኋላ ከቤተሰቦቹ ጋር መኖር ሲጀምር ነበር የፊልም ካሴት እና ሲዲዎቹን ይዞ ወደ ወላጆቹ ቤት የገባው።
ወላጆቹ እንደሚሉት ዴቪድ መሰል ቪዲዮዎችን ወደ ቤታቸው ይዞ እንዳይመጣ በተደጋጋሚ ቢያስጠነቅቁትም፤ እሱ ግን ይህንን ማስጠንቀቂያቸውን ችላ በማለቱ ወላጆቹ ሲዲ እና ካሴቶቹን አውደመዋቸዋል።
በደርጊቱ የተበሳጨው ልጅ ለዓመታት ሲገዛቸው የነበሩት የወሲብ ፊልሞች እስከ 25 ሺ ዶላር ድረስ የሚያወጡ ናቸው በማለት ወላጆቹ ካሳ እንዲከፍሉት ፍርድ ቤት አቁሟቸዋል።
ጉዳዩን የተከታተሉት ዳኛ የዴቪድ ወላጆች የልጃቸውን ንብረት የመሰባበር መብት የላቸውም ብለዋል።
ዴቪድ ወርኪንግ ትዳሩን ካፈረሰ በኋላ ከወላጆቹ ጋር ለ10 ወራት ያክል የኖረ ሲሆን 2017 ላይ ግን ከቤተሰቦቼ ጋር መኖር በቃኝ ብሎ ብቻውን መኖር ጀምሯል። በአሁኑ ሰአት ኢንዲያና ውስጥ ነው የሚኖረው።
ዴቪድ እንደሚለው ለዓመታት ሲያጠራቅማቸው የነበሩ የወሲብ ፊልሞችና መጽሄቶች ብዙ ገንዘብ የወጣባቸው ናቸው። ከቤተሰቦቹ ቤት ሲወጣም እነዚህን አሉኝ የሚላቸውን ንብረቶች ቤተሰቦቹ ቤት ትቶ ነበር የወጣው።
ነገር ግን ተመልሶ ለመውሰድ ሲሄድ ያስቀመጣቸውን ስብስቦቹን ማግኘት አልቻለም።
ቤተሰቦቹን ሲጠይቃቸውም የእሱን ንበረቶች ወደሚኖርበት ኢንዲያና ለመላክ ፍላጎት እንዳልነበራቸውና በቤታቸው እንዲቀመጥም ስላልፈለጉ ከጥቅም ውጭ እንዳደረጓቸው ነግረውታል።
በዚህ በእጅጉ የተበሳጨው ዴቪድ ሚያዝያ 2019 ላይ በሕገ-ወጥ መንገድ ንብረት በማውደም ወንጀል ቤተሰቦቹ ላይ ከስ አቅርቦ ፍርድ ቤት አስጠርቷቸዋል።
በዴቪድ እና በአባቱ መካከል በተካሄድ የኢሜል የመልእክት ለውውጥ ላይ በ12 ካርቶኖች የታሸገ የወሲብ ፊልም፣ በሁለት ካርቶኖች የታሸገ የወሲብ መጽሄት እንዲሁም 1600 ሲዲዎች እንደነበሩ ማረጋገጥ ችያለሁ ብሏል ፍርድ ቤቱ።
በአንደኛው ኢሜይል ላይ ደግሞ አባትየው የወሲብ ፊልምና መጽሄቶቹን ያወደሙት ለእራሱ ጥቅም ብለው እንደሆነ ነግረውታል ተብሏል።
የግራ ቀኙን የሰማው ፍርድ ቤትም ወላጆቹ ሆን ብለው የልጃቸውን ንበረት ለማውደም ባለሙያ ጭምር በመቅጠር በመንቀሳቀሳቸው ጥፋተኛ ሆነው ተገኝተዋል ብሏል።
ለዚህ ወንጀልም ለልጃቸው ካሳ ይክፈሉ ሲሉ ብይን አስተላልፏል። ምን ያክል ገንዘብ እንደሚከፍሉት ግን አልተገለጸም።