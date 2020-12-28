2000 ተጠርጣሪ ወንጀለኞችን በማስታወስ ብቻ የለየው የፖሊስ ባልደረባ
ፖሊሱ አንዴ ካየ አይረሳም። በአእምሮው ውስጥ ምስል መዝግቦ የማስቀረት ድንቅ ብቃት አለው። እስካሁን ድረስም ፖሊስ በተለያየ ወንጀል ጠርጥሯቸው ሲፈልጋቸው የነበሩ 2000 ሰዎችን በአእምሮው ሰሌዳ መዝግቦ በመያዝ ለይቷቸዋል።
ይህ የፖሊስ ባልደረባ በብሪታኒያ የዌስት ሚድላንድ ባልደረባ ሲሆን ስሙም አንዲ ፖፕ ይሰኛል። ዛሬ ያየውን ፊት ለዓመታት ማስታወሱ ብቻ ሳይሆን የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭምብል እንኳ ቢያደረጉ ከተሰበሰበ የሰው ጫካ ውስጥ መንጥሮ ማውጣት ይችላል።
የ43 ዓመቱ አንዲ የማስታወስ ችሎታው ስል ነው።
ለዚህ ስል አእምሮውም እኤአ በ2018፣ አንድ ሺህ ተጠርጣሪዎችን መለየት በቻለ ጊዜ፣ የዋና ኮንስታብልነት ማዕረግ ተሰጥቶታል።
አሁን ደግሞ በመጪዎቹ ሁለት ዓመታት ውስጥ 2 ሺህ 500 ተጠርጣሪዎችን መንጥሬ እለያለሁ ብሎ አቅዷል።
ይህ የፖሊስ ባልደረባ ስለተሰጥኦው ሲጠየቅ "ለመግለጽ የማይቻል" ሲል ይመልሳል።
"በሰው ልጅ ውስጥ ያለ ደመነፍስ ነው፤ እናም ፈጣሪን ምስጋና ይግባው ልክ እሆናለሁ" ብሏል።
በዚህ ስል የማስታወስ ችሎታው የተነሳም በባልደረቦቹ "ምርጡ አስታዋሽ" የሚል የቅጽል ስም ወጥቶለታል።
"ምንም እንኳ ይህ ዓመት ከሌሎቹ የተለየ ቢሆኑም ምንጊዜም ወደ ሥራ ስመጣ እንደሌላ ጊዜው ተዘጋጅቼ ነው" ሲልም አክሏል።
"ምንጊዜም በፖሊስ የሚፈለጉ ግለሰቦችን ምስል በሚገባ ማየቴን አረጋግጣለሁ፤ ከዚያም ውጤታማ እሆናለሁ" ሲል ተናግሯል።
አንዲ ፖፕ ምድቡ በበርሚንግሃም እና በዌስት ሚድላንድስ በመጓጓዣዎች ላይ እየተዘዋወሩ ጥበቃ የሚያደርጉ ቡድኖች ውስጥ ነው።
ስለዚህ አብዛኛውን ጊዜውን የሚያሳልፈው በባቡር እና አውቶቡሶች ውስጥ ነው።
ፖፕ በአንድ ቀን 17 ተጠርጣሪ ወንጀለኞችን መንጥሮ በመለየት ክብረወሰን ያስመዘገበ ሲሆን በትራፊክ መብራት ላይ ቆሞ በነበረበት ወቅት አሻግሮ የሚገኝ ምግብ ቤት ውስጥ እየተመገበ የነበረን ተጠርጣሪ በመለየት ሰሚን ጉድ አሰኝቷል።
ፖፕ የፖሊስ ሙያን የተቀላቀለው እኤአ በ2012 ሲሆን 20 አባላት ያሉትን የምርጥ አስታዋሾች ማኅበር አባል ነው።
ይህ ማኅበር አስገራሚ የማስታወስ ችሎታ ያላቸውንና ክህሎታቸው ለወንጀል ምርመራ ሳይንስ እውቅና እንዲያገኝ የሚሰራ ነው።
ይህ የፖሊስ ባልደረባም ለ2020 ጀግና ብሪታንያዊ እጩ ሆኖ ተመርጧል።