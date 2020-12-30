በካቶሊካዊቷ አገር አርጀንቲና ጽንስ ማቋረጥን በተመለከተ ዛሬ ድምፅ ይሰጣል
የአርጀንቲና ሴናተሮች እስከ 14ኛው ሳምንት ድረስ ጽንስ ማቋረጥን መፈቀድ አለበት በሚለው ሕግ ዙሪያ ውይይትና ክርክር እያካሄዱ ነው።
ሕጉ ከፀደቀ በላቲን አሜሪካ ትልቅ ዜና ይሆናል።
የላቲን አሜሪካ ቀጣና ሃገራት በበአብዛኛው የካቶሊክ እምነት ተከታይ በመሆናቸው ጽንስ ማቋረጥ ክልክል ነው።
ሕጉ 'ቻምበር ኦፍ ዴፒዩቲስ' በተሰኘው የአርጀንቲና መንግሥት መዋቅር አልፎ ነው ወደ ሴናተሮች ምክር ቤት የደረሰው።
በፈረንጆቹ 2018 የአርጀንቲና ሴናተሮች ሕጉን ለማፅደቅ ድምፅ ሰጥተው በጠባብ ውጤት ሳይፀድቅ ቀርቷል።
ነገር ግን በዚህኛው ዙር የአርጀንቲና መንግሥት ሕጉን ደግፎ መከራከሩ ምናልባትም በስተመጨረሻ ጽንስ ማቋረጥ የሚፈቅደው መመሪያ እውን ሊሆን ይችላል የሚል ፍንጭ ሰጥቷል።
"ዛሬ ቀኑ የተስፋ ነው። ፍትሃዊ ያልሆኑ ሞቶችን የምናስወግድበት ቀን ነው ዛሬ" ብለዋል ኤኤፍፒ ዜና ወኪል ያነጋገራቸው ሴናተር ኖርማ ዱራንጎ።
በላቲን አሜሪካ ትልቅ ተሰሚነት ያላት የካቶሊክ ቤተ-ክርስትያን ጽንስ ማቋረጥን አትፈቅድም።
ቤተ-ክርስትያኗ ሴናተሮች ረቂቁን ውድቅ እንዲያደርጉትም ጥሪ አቅርባለች።
አርጀንቲናዊው የሮማ ካቶሊክ ሊቀ-ጳጳስ ፍራንሲስ ክርክሩ ከመጀመሩ ሰዓታት በፊት በትዊተር ገፃቸው "እያንዳንዱ የተገፋ ሕፃን የፈጣሪ ልጅ ነው" ሲሉ ፅፈዋል።
ሕጉን የሚደግፉና የሚቃወሙ አርጀንቲናዊያን ከኮንግረስ መናኸሪያ ወጣ ብሎ ድምፃቸውን እያሰሙ ናቸው።
ረቂቁን ሕግ የሚቃወሙ ሰዎች ምክር ቤቱ ድጋሚ ሐሳቡን ውድቅ ያደርጉታል ይላሉ።
አሁን ባለው ሁኔታ አርጀንቲና ውስጥ ጽንስ ማቋረጥ የሚፈቀደው እናት ከተደፈረችና የጤናዋ ሁኔታ አስጊ ከሆነ ነው።
በሌላ በኩል በኤል-ሳልቫዶር፣ ኒካራግዋ እና በዶሚኒካን ሪፐብሊክ ጽንስ ማቋረጥ ሙሉ በሙሉ የተከለከለ ነው።
በተቀሩት የላቲን አሜሪካ ሃገራት ደግሞ ጽንስ ማቋረጥ የሚፈቀደው በጣም ልዩ በሆኑ ጉዳዮች ጊዜ ብቻ ነው።
ከሰፊው የደቡብ አሜሪካ ቀጣና ዩራጓይ፣ ጉያና እና አንዳንድ የሜክሲኮ ክልሎች ሴቶች ፅንስ ማስወረድ ከፈለጉ እንዲጠይቁ ያበረታታሉ።
ባለፈው ጊዜ ረቂቁ ለአርጀንቲና ኮንግረስ ቀርቦ 38 ለ31 በሆነ ድምፅ ነው የወደቀው።
ሕጉና ይፅደቅ አይፅደቅ በሚል ጉዳይ ዙሪያ ፖለቲከኞች ረዥምና የጋለ ክርክር እንደሚያደርጉ ይጠበቃል።