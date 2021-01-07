የዶናልድ ትራምፕ ደጋፊዎች በአሜሪካ ምክር ቤት ላይ የፈፀሙት ወረራ በምስል

የአሜሪካ ሕዝብ እንደራሴዎች ተሰብስበው የጆ ባይደን የምርጫ ውጤት ዙሪያ በመነጋገር ላይ ሳሉ ነው በድንገት በሺህ የሚቆጠሩ የዶናልድ ትራምፕ ደጋፊዎች ምክር ቤቱን በመስበር ገብተዋል። በዚህም የተነሳ የምክር ቤቱቹ ስብሰባ ተቋርጧል።

የፎቶው ባለመብት, Reuters

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ተቃዋሚ ሰልፈኛው በአሜሪካ ካፒቶል ሕንጻ ውስጥ የኮንፈደሬት ባንዲራን አንግቦ

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የተሰናባቹ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ደጋፊዎች የአሜሪካ ካፒቶል ህንጻ ሰብረው ገብተው ፎቶዎችን ሲነሱ

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አንድ ተቃዋሚ ሰልፈኛ በአሜሪካ ካፒቶል ክፍሎች ውስጥ ምስባክ ሰርቆ ሲወጣ

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ከሴኔት ምክር ቤት ውስጥ ከውጪ ለመግባት የሚታገሉ የዶናልድ ትራፕድ ደጋፊዎች ላይ ፖሊስ ሽጉጥ ደቅኖ

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ሰልፈኛው ከባልኮኒ ላይ ወደ ሴኔት ምክር ቤት ወለል ሲዘል

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ፖሊስ ሰልፈኞቹን ለመቆጣጠር ሲሞክር፣ የአሜሪካ የሕዝብ እንደራሴዎች እና የምክር ቤቱ ሠራተኞች የጭስ መከላከያ ጭምብል ለብሰው

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በተቃዋሚ ሰልፈኞች "ትራምፕ ፕሬዝዳንቴ ነው" የሚል ባንዲራ ሲውለበለብ

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የትራምፕ ደጋፊ በናንሲ ፒሎሲ ጠረጴዛ ላይ ከተቀመጠ በኋላ "አናፈገፍግም" የሚል መልዕክት ትቶ ሄዷል

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በርካታ ተቃዋሚ ሰልፈኞች በካፒቶል ሂል ውስጥ በቁጥጥር ስር ውለዋል

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የዶናልድ ትራምፕ ነውጠኛ ደጋፊዎች በአሜሪካ ምክር ቤት ውስጥ ከፖሊስ ጋር ተፋጠው

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የአሜሪካ ምክር ቤት ፖሊስ የካፒቶል ሂልን መስኮት ሰብሮ የሚገባ ተቃዋሚ ሰልፈኛ ላይ ፔፐር ስፕሬይ ሲረጭ

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የትራምፕ ደጋፊዎች በምክር ቤቱ ፎቶዎችን ሲነሱ

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