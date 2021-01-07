የዶናልድ ትራምፕ ደጋፊዎች በአሜሪካ ምክር ቤት ላይ የፈፀሙት ወረራ በምስል
የአሜሪካ ሕዝብ እንደራሴዎች ተሰብስበው የጆ ባይደን የምርጫ ውጤት ዙሪያ በመነጋገር ላይ ሳሉ ነው በድንገት በሺህ የሚቆጠሩ የዶናልድ ትራምፕ ደጋፊዎች ምክር ቤቱን በመስበር ገብተዋል። በዚህም የተነሳ የምክር ቤቱቹ ስብሰባ ተቋርጧል።
አሜሪካ፡ የዶናልድ ትራምፕ ደጋፊዎች ከቀሰቀሱት ግርግር ጋር በተያያዘ አራት ሰዎች ሞቱ
የአገሪቱ ሕዝብ እንደራሴዎች ተሰብስበው ቀጣዩ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን የምርጫ ውጤት ዙሪያ በመነጋገር ላይ ሳሉ ነው በድንገት በሺህ የሚቆጠሩ የዶናልድ ትራምፕ ደጋፊዎች ምክር ቤቱን ሰብረው የገቡት። ይህንንም ተከትሎ አራት ሰዎች መሞታቸው ተገልጿል። አስደናቂና ያልተጠበቀ ክስተት ነው የተባለው በዚህ ክስተት ወቅት በስብሰባ የነበሩት የሕዝብ እንደራሴዎች በፖሊስ ታጅበው ወዳልታወቀ ስፍራ ተወስደው ነበር።