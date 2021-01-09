አንድ የኢንዶኔዢያ የመንገደኞች አውሮፕላን ለበረራ ከተነሳ በኋላ ደብዛው ጠፋ
ከሃምሳ በላይ ሰዎችን አሳፍሮ ከኢንዶኔዢያ ዋና ከተማ ጃካርታ የተነሳ የመንገደኞች አውሮፕላን በረራ ከጀመረ በኋላ የደረሰበት መጥፋቱ ተዘገበ።
ስሪዊጃያ የተባለው አየር መንገድ አውሮፕላን ንብረት የሆነው ቦይንግ 737 አውሮፕላን ደብዛው የጠፋው በአገሪቱ ምዕራብ ካሊማንታን ግዛት ወደምትገኘው ፖቲያናክ ወደተባለች ስፍራ በመብረር ላይ ሳለ መሆኑን ባለስልጣናት ተናግረዋል።
የበረራ መከታተያ ድረ ገጽ እንዳለው የአውሮፕላኑ ግንኙነት የተቋረጠው ከ10 ሺህ ጫማ በላይ በሆነ ከፍታ ላይ ከደረሰ ከአንድ ደቂቃ ባነሰ ጊዜ ውስጥ ነው።
የአውሮፕላኑ ስብርባሪ ናቸው የተባሉ ነገሮችን የሚያሳዩ ምስሎች በቴሌቪዥንና በማኅበራዊ ሚዲያዎች ላይ እየታዩ ነው።
አውሮፕላኑ ከግንኙነት ውጪ ሆኖበታል ከሚባለው ደሴት አቅራቢያ የሚኖሩ በርካታ ሰዎች ለቢቢሲ የኢንዶኔዢያ አገልግሎት እንደተናገሩት ከአውሮፕላኑ የተገኙ ናቸው ያሏቸውን ነገሮች አግኝተዋል።
የኢንዶኔዢያ ትራንስፖርት ሚኒስቴር አውሮፕላኑን የመፈለግና ነፍስ ማዳን ጥረት እተደረገ መሆኑን ገልጿል።
ስሪዊጃያ የአገር ውስጥ የበረራ አገልግሎት የሚሰጥ አየር መንገድ ሲሆን የደረሰበት ስላልታወቀው አውሮፕላኑ መረጃ በማሰባሰብ ላይ እንደሆነ ገልጿል።
አውሮፕላኑ ከዚህ በፊት እዚያው ኢንዶኔዢያና ኢትዮጵያ ውስጥ አሰቃቂ አደጋ የደረሰባቸው አይነት ቦይንግ 737 ማክስ ሞዴል እንዳልሆነ ተገልጿል።
የመጀመሪያው የ737 ማክስ አውሮፕላን አደጋ ከሁለት ዓመት በፊት የኢንዶኔዢያው ላየን ኤር አየር መንገድ አውሮፕላን ባሕር ላይ በወደቀበት ጊዜ ለ189 ሰዎች ሞት ምክንያት እንደሆነ ይታወሳል።
ኢንዶኔዢያ ውስጥ የአየር መጓጓዣው ዘርፍ ጨምሮ በትራንስፖርት አገልግሎት ዘርፍ የሚደርሱ አደጋዎች በአንጻራዊነት በተደጋጋሚ ይከሰታል።
ለዚህ ደግሞ በምክንያትነት የሚጠቀሱት ቁጥሩ የበዛ እንቅስቃሴ መኖር፣ የመሠረተ ልማቶች እርጅናና የልል የደኅንነት ደረጃና ቁጥጥር ናቸው።