ነገ ስለሚካሄደው የኡጋንዳ ምርጫ አምሰት ዋና ዋና ጉዳዮች
ነገ ስለሚካሄደው የኡጋንዳ ምርጫ አምሰት ዋና ዋና ጉዳዮች
ኡጋንዳ በመጪው ሐሙስ ጥር ስድስት ምርጫ ታካሂዳለች። በምርጫው አገሪቱን ለ34 ዓመታት የመሩት ዩዌሪ ካጉታ ሙሴቬኒ እና ሙዚቀኛው ቦቢ ዋይን ዋነኞቹ ተፎካካሪዎች ናቸው።
በኡጋንዳ ወጣቶች ከፍተኛ የፖለቲካ ተሳትፎ አላቸው። እናም የወጣቶቹን ድጋፍ ለማግኘት ሁለቱም ተፎካካሪዎች ብርቱ ውድድር እያደረጉ ነው።
ፕሬዝዳንት ዮወሪ ሞሴቬኒ ጠንካራ ወታደራዊ ኃይል በመገንባት ኡጋንዳን በምጅራቅ አፍሪካ ተጽዕኖ ፈጣሪ አገር ለማድረግ ቃል ገብተዋል። በሌላ በኩል ቦቢ ዋይን በአገሪቱ ሥር የሰደደውን የወጣቶች ሥራ አጥነት ለመቀነስ እሰራለሁ ብሏል።
ከምርጫው በፊት በመንግሥት ላይ በተቀሰቀሱ በተደጋጋሚ ተቃውሞዎች ከ50 በላይ ሰዎች ተገድለዋል። የምርጫው ውጤትስ በምን ሁኔታ ይቋጭ ይሆን? ብዙዎች አለመረጋጋት ሊከሰት ይችላል በሚል ስጋት ላይ ናቸው።