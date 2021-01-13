የፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዩ ቲዩብ ገጽ ታገደ
ዩትዩብ ፕሬዝዳንት ትራምፕን የድርጅቴን ደንብ ጥሰዋል በሚል አግዷቸዋል።
በጎግል ባለቤትነት የሚተዳደረው ዩቲዩብ፣ ፕሬዝዳንት ዶናልድ አዳዲስ ተንቀሳቃሽ ምስሎችን እንዳይለጥፉ ወይንም ደግሞ በቀጥታ ተንቀሳቃሽ ምስሎችን እንዳያጋሩ ለሰባት ቀን ያህል ማገዱን ያስታወቀ ሲሆን እግዱ ከዚህም ረዘም ያለ ጊዜ ሊቆይ ይችላል ሲል አስጠንቅቋል።
ኩባንያው የዶናልድ ትራምፕን ገጽ፣ የድርጅቱን አመጽን አለማነሳሳት የሚለውን ደንብ ጥሷል ሲል ተናግሯል።
ፕሬዝዳንቱ ማክሰኞ ማታ በርካታ ተንቀሳቃሽ ምስሎችን ያጋሩ ሲሆን የተወሰኑት አሁንም በሰሌዳቸው ላይ ይገኛሉ።
ጉግል ባገዳቸው የዶናልድ ትራምፕ ተንቀሳቃሽ ምስል ውስጥ ምን እንዳሉ የጠቀሰው ነገር የለም።
ይህ ውሳኔ የተሰማው የተለያዩ መብት ተሟጋች ድርጅቶች ፕሬዝዳንቱ ከዩቲዩብ እንዲታገዱ የሚጠይቅ ማስታወቂያ ለመልቀቅ ከዛቱ በኋላ ነው።
ከዚህ በፊት ፕሬዝዳንቱ ከፌስቡክ እንዲታገዱ ሲቀሰቅስ የነበረው ጂም ስቴየር ዩ ቲዩብ የፕሬዝዳንቱን ቻናል እስከመጨረሻው በመዝጋት እርምጃ እንዲወስድ ጠይቋል።
"እስከወዲያኛው ይዘጉታል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ትራምፕ እዚህ ለመድረስ ግጭትን መቀስቀሱ በጣም አሳዛኝ ነው፣ ነገር ግን ዋነኛ የማህበራዊ ሚዲያዎች እርምጃ መውሰድ ጀምረዋል" በማለት ከእገዳው በኋላ በትዊተር ሰሌዳው ላይ ለጥፏል።
ጉግል እንዳለው ከሆነ ዶናልድ ትራምፕ ገጻቸው ከዚህ የድርጅቱን ፖሊሲ የሚቃረን ጥፋት ሰርተው ከተገኙ እስከ መጨረሻው የሚታገዱበት እድል አለ።
ዶናልድ ትራምፕ አመጽን በማነሳሳት ይህ የመጀመሪያ ጥፋት ሆኖ የተመዘገበባቸው ሲሆን፣ ዳግመኛ ተመሳሳይ ሁለት ጥፋቶች ከተመዘገበባቸው እስከ ወዲያኛው ከገፁ ላይ ይሰናበታሉ ብሏል ድርጅቱ።
ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ባለፈው ሳምንት በካፒቶል ሂል የነበረውን አመጽ ተከትሎ ቢያንስ ጆ ባይደን ስልጣን እስኪረከቡ ድረስ ከፌስቡክ እና ከኢንስታግራም ታግደዋል።
ትዊተር በበኩሉ በቋሚነት የፕሬዝዳነቱን አካውንት አግዶታል።
አማዞን ትዊች ገጻቸውን እንዳይሰራ ያደረገ ሲሆን ስናፕቻት በበኩሉ ዘግቶባቸዋል።
ሾፒፋይ፣ ፒንትረስት፣ ቲክቶክ፣ እና ሬዲት ፕሬዝዳንቱ ለተከታዮቻቸው የሚያጋሩትን ላይ ገደብ ጥለዋል።