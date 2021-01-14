ሥነ ጥበብ፡ የዓለማችን ጥንታዊ የእንስሳት የዋሻ ሥዕል በኢንዶኔዥያ ተገኘ
አርኪኦሎጂስቶች በኢንዶኔዥያ የዓለማችን ጥንታዊ የእንስሳት የዋሻ ላይ ሥዕል ማግኘታቸውን አስታወቁ።
ሥዕሉ 45 ሺህ 500 ዓመታትን እንዳስቆጠረ ይታመናል።
ጠቆር ያለ ቀይና ፈዛዛ ቢጫ ቀላማት ውህድ በመጠቀም የተሠራው ሲሆን በኢንዶኔዥያ ስላዌሲ የሚገኘው የአሳማ ዝርያ ሥዕል የትዕይንቱ አካል ነው።
ሥዕሉ በሌንግ ቴዶንኝጂ ዋሻ ውስጥ የተገኘ ሲሆን፤ ዋሻው በደሴታማዋ ሱላውሲ ወጣ ብሎ በሚገኝ ሸለቆ ውስጥ የሚገኝ ነው።
ሥዕሉ በአካባቢው የሰዎችን አሰፋፈር የሚያሳይ ጥንታዊ ማስረጃ ነው ተብሏል።
የሳይንስ አድቫንስስ ጆርናል ላይ በታተመው የዚህ ሪፖርት ረዳት ፀሐፊ የሆኑት ማክሲም ኡበርት " ሥዕሉን የሰሩት ሰዎች ዘመናዊ ነበሩ። ልክ እንደኛ ነበሩ። የወደዱትን ሥዕል ለመሳል ሁሉም አቅምና መሣሪያዎች ነበራቸው" ብለዋል።
የቅርስ ዘመን አቆጣጠር ባለሙያ የሆኑት ኡበርት፤ የሥዕሉን ዘመን ለማወቅ ከሥዕሉ በላይ ካልሲት የተባለ ማዕድን በመለየትና ማዕድኑ 45 ሺህ 500 ዓመት እንደሆነው ለመለየት 'ዩራኒየም ሲሪስ ኢሶቶፕ' መጠቀማቸውን ተናግረዋል።
ባለሙያው የጥበብ ሥራው ይህን ያህል ዘመን እንዳስቆጠረ ቢያስቀምጡም፤ ከዚያ በላይ ዓመታት በላይ እንደሚሆነው ገልጸዋል።
ምክንያት ያሉትም የሥዕሉ ዘመን ለማጥናት ከሥዕሉ በላይ ያለውን ማዕድን ዘመን ማስላታቸውን ነው።
ሥዕሉ 136 ሴንቲ ሜትር በ 54 ሲንቲ ሜትር መጠን ያለው ሲሆን የአሳማው ፊት ላይ ያለው ቀንድ መሳይ ነገር ጎልማሳ ወንድ ዝርያ መሆኑን ያሳያል ብለዋል።
ከአሳማው ጀርባ በላይም በከፊል የተጠበቁ ሁለት አሳማዎች ሥዕል ፊት ሌሎች ሁለት የእጅ ሕትመቶች ይገኛሉ።
ሌላኛው የሪፖርቱ ረዳት ፀሐፊ አዳም ብሩም " አሳማው ሌሎች ሁለት አሳማዎች መካከል የሚደረገውን ጠብ ወይም ማህበራዊ ግንኙነት የሚመለከት ይመስላል" ብለዋል።
ሠዓሊዎቹ አሻራቸውን ለማስቀመጥም በሥፍራው ላይ የአሳማውን ሥዕል ከመሥራታቸው በፊት በላዩ ላይ እንዳስቀመጡ ተመራማሪዎቹ ገልጸዋል።
የምርምር ቡድኑ ከቅሪቱ የዘረመል ናሙና ለመውሰድምና ተጨማሪ ምርምር ለማድረግ ተስፋ ሰንቀዋል።
ሥዕሉ ያስቆጠረው ዘመን እንደሚያመለክተው የዓለማችን ጥንታዊ ሥዕል ሊሆን ቢችልም፤ እጅግ ጥንታዊው ሰው ሰራሽ ጥበብ ግን አይደለም ተብሏል።
በደቡብ አፍሪካ የተገኘውና 73 ሺህ ዓመታት እንደሆነው የሚነገርለት 'የሃሽ ታግ' ምልክት ያለው የድንጋይ ላይ ሥዕል የዓለማችን ጥንታዊ የእጅ ሥዕል እንደሆነ ይታመናል።