ኮሮናቫይረስ- ዚምቧቤ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭምብል ያላዳረጉ 10ሺህ ዜጎቿን አሰረች
የዚምቧቤ ፖሊስ ባለፈው ሳምንት ብቻ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ያላደረጉ 10ሺህ ሰዎችን በቁጥጥር ስር ማዋሉን ገለፀ።
በተጨማሪም 16,000 ሰዎች ደግሞ የኮሮናቫይረስ ስርጭትን ለመግታት የተጣለውን የእንቅስቃሴ ገደብ በመጣሳቸው ብቻ በቁጥጥር ስር ውለዋል ተብሏል።
በርካታ በቁጥጥር ስር የዋሉ ዜጎች መቀጮ እንዲከፍሉ መጠየቃቸው ተገልጿል።
ዚምቧቤ የተህዋሲውን ስርጭት ባለበት ለመግታትና ለመቆጣጠር በሚል ጥብቅ የእንቅስቃሴ ገደብ ያወጣችው ከፈረንጆቹ አዲስ አመት ሁለት ቀን ቀደም ብላ ነው።
በደቡብ አፍሪካ ከነበሩ ትልልቅ ክብረበዓላት እና መሰባሰቦች በኋላ በአገሪቱ የኮሮናቫይረስ ስርጭት በፍጥነት እየጨመረ መምጣቱ የተገለፀ ሲሆን ይህም ወደ ሁለተኛ ዙር ወረርሽኝ ያድጋል ተብሎ ተሰግቷል።
በዚምቧቤ በአሁን ሰዓት 9000 ሰዎች በኮሮናቫይረስ መያዛቸው በምርመራ የተረጋገጠ ሲሆን፣ ረቡዕ እለት በአንድ ቀን በኮሮናቫይረስ ምክንያት 38 ሰዎች መሞታቸው ተመዝግቦ፣ ይህም በአገሪቱ ታሪክ ከፍተኛው ነው ተብሏል።
የአገሪቱ የኮሮናቫይረስ ስርጭት መጨመር የጤና ተቋማት በሕሙማን እንዲጨናነቁ ሲያደርግ፣ የሕክምና ባለሙያዎችም በኮሮናቫይረስ መከላከል ወቅት የሚያደርጉት የመከላከያ ጭምብል፣ እጥረት እንዳጋጠማቸው እየተገለፀ ነው።
በዚምቧቤ የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ መከሰቱ ከታወቀበት የመጋቢት ወር ጀምሮ እስካሁን ድረስ 34 ሺህ ሰዎች በተህዋሲው መያዛቸው ሲረጋገጥ ከእነዚህም መካከል 600 ያህሉ ሞተዋል።
አፍሪካ እስካሁን ከ3 ሚሊዮን በላይ በኮቪድ-19 የተያዙ ሰዎች የተመዘገቡባት ሲሆን 75 ሺህ የሚጠጉ ሰዎችም በበሽታው ሳቢያ ሕይወታቸው አልፏል።