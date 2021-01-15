ኮሮናቫይረስ ፡ በኬንያ አዲስ ኮቪድ-19 ዝርያ መገኘቱን ጥናት አመለከተ
በኬንያ አዲስ የኮሮናቫይረስ ዝርያ መገኘቱን ከመንግሥት ጋር ግንኙነት ያለው የሕክምና የምርምር ተቋም ባወጣው የመጀመሪያ ደረጃ ጥናት አመለከተ።
ለኬንያ አዲስ የሆነው ዝርያው ከሰኔ ወር እስከ ጥቅምት ድረስ የተሰራን ጥናት ተከትሎ በደቡብ ምስራቅ የአገሪቷ ክፍል መገኘቱን የምርምር ተቋሙ አስታውቋል።
የቫይረሱ ዝርያ የሚያሳድረውን ተፅዕኖ ለማወቅ ተጨማሪ ምርምሮች እንደሚያስፈልጉም ተቋሙ አክሏል።
ተመራማሪዎች ቫይረስ ቅርፁን አሊያም ተፈጥሮውን መቀየር የተለመደ እንደሆነ ይናገራሉ።
ኬንያ እስካሁን 100 ሺህ የሚጠጉ ሰዎች በኮቪድ-19 የተያዙ ሲሆን፤ ከ1 ሺህ 700 በላይ ሞት መዝግባለች።
ይህ በእንዲህ እንዳለ በደቡብ አፍሪካ በፍጥነት እየተዛመተ ያለው አዲሱ የኮሮናቫይረስ ዝርያ በሦስት አፍሪካ አገራት መገኘቱ ተረጋግጧል።
እነዚህም ቦትስዋና፣ ዛምቢያ እና ዘ ጋምቢያ መሆናቸውን የዓለም ጤና ድርጅት አስታውቋል።
በአፍሪካ እስካሁን በኮቪድ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 3 ሚሊዮን ደርሷል። በየቀኑ በቫይረሱ የሚያዙ ሰዎች ቁጥርም በመጀመሪያው ዙር ወረርሽኝ ከነበረው የበለጠ ነው።
በአፍሪካ ከአውሮፓዊያኑ ታህሳስ 28 እስከ ጥር 10 ድረስ ባሉት ቀናት በአማካይ በቀን 25 ሺህ 223 በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ተመዝግበዋል።
ይህም ሐምሌ ወር ላይ ወረርሽኙ ከፍተኛ ደረጃ በደረሰበት ሁለት ሳምንታት ጊዜ በአንድ ቀን በአማካይ ከተመዘገበው 18 ሺህ 104 በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ጋር ሲነፃፀር፤ አሁን ያለው ሥርጭት ከ39 በመቶ በላይ መብለጡን የዓለም ጤና ድርጅት አስታውቋል።
ድርጅቱ በወረርሽኙ ሳቢያ በጤና ተቋማት ላይ የሚደርሰውን ጫና ለመከላከል የሕብረተሰብ ጤና የጥንቃቄ እርምጃዎች የበለጠ ወሳኝ መሆናቸውን አሳስቧል።