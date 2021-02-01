አሌክሴ ናቫልኒ፡ በሩሲያ ለተቃውሞ አደባባይ የወጡ 5ሺ ዜጎች ታሰሩ
በሩሲያ የአሌክሴ ናቫልኒን እስር በመቃወም አደባባይ የወጡ በሺህ የሚቆጠሩ ዜጎች ታሰሩ።
የፑቲን አስተዳደር እነዚህ ሰልፎች ሕገ ወጥ ናቸው በሚል ዜጎች ወደ አደባባይ እንዳይወጡ ሲያስጠነቅቅ ነበር።
እስከ አሁን 5ሺህ ሩሲያዊያን በፖሊስ ተይዘው ዘብጥያ ተወርውረዋል።
በሞስኮ ፖሊስ ቀደም ብሎ የባቡር ጣቢያዎችንና ዋና ዋና የእንቅስቃሴ ማዕከላት እንዲዘጉ አድርጎ ነበር።
የፕሬዝዳንት ፑቲን ተቀናቃኝና ተቺ አሌክሴ ናቫልኒ የታሰረው ከበርሊን ሕክምናውን አጠናቅቆ ወደ ሩሲያ እንደገባ ወዲያውኑ ነበር።
አሌክሴ በፑቲን ሰዎች ተመርዞ ሊገደል ሙከራ እንደተደረገበት ነው መረጃዎች የሚጠቁሙት።
የክሬምሊን ጽሕፈት ቤት ግን እጃችን የለበትም ይላል።
አሌክሴ በነርቭ ቅንጣት ከተመረዘ በኋላ የነፍስ አድን ተደርጎለት በተአምር ሕይወቱ ልትድን ብትችልም ይህ ግን ወደ አገሩ ሩሲያ ተመልሶ ትግሉን ለማቀጣጠል ከመወሰን አላስቆመውም።
የአሌክሴን መታሰር ተከትሎ በርካታ የአውሮጳ መንግሥታት የፑቲን አስተዳደርን ክፉኛ ነቅፈዋል። ማዕቀብ ለመጣል የሞከሩ የምዕራብ አገራትም አሉ።
ሩሲያ የፑቲን ተቺ እንደሆኑ የሚነገርላቸውን ዜጎች በተመሳሳይ መንገድ መርዛ ትገድላለች በሚል ተደጋጋሚ ክስ ይቀርብባታል።
ይህ በእንዲህ እያለ የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቪላድሚር ፑቲን በብላክ ሲ አቅራቢያ የሚገኘውና ከቢሊዮን ዶላር በላይ ያወጣል የተባለው ቤተ መንግሥት የኔ አይደለም ሲሉ አስተባብለዋል።
ተቃዋሚዎች ግን ይህ ቅንጡ ቤተ መንግሥት ባለቤትነቱ የፑቲንና ቤተሰባቸው እንደሆነ ሲናገሩ ነበር።
የዚህ ቤተ መንግሥትን የሚያስቃኘው ቪዲዮ በሩሲያ ማኅበራዊ ሚዲያ በስፋት መዘዋወሩ ቁጣን ቀስቅሶ ነበር። በዩትዩብም ከመቶ ሚሊዮን ጊዜ በላይ ታይቷል።
ሆኖም ፑቲን እምብዛምም ባልተለመደ ሁኔታ ይህ ቤተ መንግሥት የሳቸው እንዳልሆነ በይፋ ወጥተው የተናገሩ ሲሆን የቪዲዮ ዘገባውን ተልካሻ ሲሉ አጣጥለውታል።
ይህን ተከትሎም የርሳቸው አብሮ አደግና የጁዶ ትምህርት ሸሪካቸው የነበሩት ቢሊየነሩ አርካዲ ሮከንበርግ ይህ ቅንጡ ቪላ የፑቲን ሳይሆን የኔ ነው ሲሉ በይፋ ተናግረዋል።
ተቃዋሚዎች ግን ሰውየው ይህን እንዲሉ የተደረጉት በፑቲን ተገደው ነው ብለው ያምናሉ።
በሩሲያ ለ2ኛ ሳምንት የቀጠለው የአደባባይ ተቃውሞ በፑቲን ላይ ሕዝቡ ያለውን ቅሬታ ያሳየበት ነው ተብሏል።
በዚያች አገር ተቃውሞ ለማድረግ መሞከር ብዙ ዋጋ እንደሚያስከፍል የቢቢሲ ዘጋቢ ሳራህ ራይንፎርድ ትናገራለች።
ተቃዋሚዎች ከፖሊስ ቆመጥና እስር እንኳ ቢያመልጡ አደባባይ የወጡ ሰዎች ከሥራ የመባረር፣ ካልሆነም ደግሞ ከባድ የገንዘብ መቀጮ ያጋጥማቸዋል። በወንጀልም ሊከሰሱ ይችላሉ ትላለች።
ተቃዋሚዎች በትናንቱ ሰልፍ አሌክሴ የታሰረበት ማትሮስካያ ቲሺና እስር ቤት ለመቅረብ የሞከሩ ሲሆን ፖሊስ ግን በትኗቸዋል።
በዚህ ሰልፍ ላይ ከተሳተፉት መሀል የአሌክሴ ባለቤት ዩሊያ ናቫልናያ ትገኝበታለች።