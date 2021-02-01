የአልሸባብ ታጣቂዎች በሶማሊያ ሞቃዲሾ ውስጥ ጥቃት ፈጸሙ
በሶማሊያ መዲና ሞቃዲሾ በሚገኝ አንድ ሆቴል ውስጥ የአልሸባብ ታጣቂዎች ከሆቴሉ ጠባቂዎች ጋር ብርቱ የተኩስ ልውውጥ ማድረጋቸው ታውቋል።
ትናንት [እሁድ] አመሻሽ ላይ አፍሪክ በተባለው በመዲናዋ በሚገኝ ሆቴል ላይ የደረሰው ጥቃት የተጀመረው አንድን መኪና በማቃጠል ነበር። በዚህ ጥቃትም አልሸባብ ከጀርባ ያለሁት እኔ ነኝ በማለት ኃላፊነቱን ወስዷል።
እስካሁን በጥቃቱ የደረሰው የጉዳት መጠን አልተረጋገጠም፤ ነገር ግን የፈረንሳዩ የዜና ወኪል በጥቃቱ ቢያንስ 3 ሰዎች መገደላቸውን ጠቅሶ ዘግቧል።
ከአልቃኢዳ ጋር ቁርኝት ያለው የአልሸባብ ቡድን በመንግሥት ላይ ተደጋጋሚ መሰል ጥቃት ያደርሳል።
አንድ ባለስልጣን እንዳረጋገጡት መኪናዋ ላይ ቀድሞ ፍንዳታ ተፈጸመ፤ ከዚያ የታጠቁ ኃይሎች ወደ ሆቴሉ መግቢያ በመጠጋት ተኩስ ከፈቱ።
አንድ ሆቴሉ ውስጥ የነበረ የአይን እማኝ "ፍንዳታው ሲከሰት ሆቴሉ ውስጥ ነበርኩ። ግድግዳውን በሚገርም ሁኔታ ነበር ያንቀጠቀጠው። በጣም ፈርተንም ደንግጠንም ነበር" ብሏል ለሮይተርስ በሰጠው ምስክርነት።
ከፍተኛ የደህንነት ሹም የሆኑት ሞሐመድ ዳሂር ለኤኤፍፒ እንዳረጋገጡት አንድ የጸጥታ አባል እና ሁለት ንጹሃን ለጊዜው መሞታቸው ተረጋግጧል፤ ይሁንና የሟቾች ቁጥር ሊጨምር ይችላል ብለዋል።
ታጣቂዎቹ ጥቃት የፈጸሙት ከፍተኛ ጥበቃ በሚደረግለትና በዋናው አውሮፕላን ማረፊያ አጠገብ በሚገኘው ሆቴል ላይ ነው። ሆቴሉ በተለይ የሶማሊያ ባለስልጣናት መሰባሰቢያ በመሆን ይታወቃል።
አንድ የፖሊስ አባል እንዳሉት ጥቃቱ በደረሰበት ወቅት በርከት ያለ ቁጥር ያላቸው የፓርላማ አባላት እና ከፍተኛ ወታደራዊ መኮንኖች በሆቴሉ ውስጥ ነበሩ።
በማሕበራዊ ሚዲያ የተለቀቁ ምስሎች እንደሚያሳዩት ከጥቃቱ በኋላ ሞቃዲሾ በከፍተኛ ጭስ ታፍና ነበር።
ይህ ጥቃት የተፈጸመው የቀድሞው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ አልሸባባን እና ሌሎች ታጣቂ ቡድኖችን ለመዋጋት የሶማሊያ ጸጥታን ሲደግፉ ከነበሩት የአሜሪካ ወታደሮች መካከል ቢያንስ 700 የሚሆኑት ወደ አሜሪካ እንዲመለሱ ትዕዛዝ ከሰጡ ከሳምንታት በኋላ ነው።
በቀጣይ ወር ምርጫ ለማካሄድ እየተዘጋጀች ባለችው ሶማሊያ፣ የአሜሪካ ወታደሮች መውጣት ምናልባትም አለመረጋጋት ሊያስከትል ይችላል የሚል ስጋትን በብዙዎች ዘንድ አጭሯል።