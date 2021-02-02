ለጠ/ሚ ዐቢይ ድጋፍ ለመግለጽ በበርካታ ከተሞች ሰልፎች እየተካሄዱ ነው

ለጠ/ሚ ዐቢይ ድጋፍ ለመግለጽ በበርካታ የኦሮሚያ ከተሞች ሰልፎች እየተካሄዱ ነው
ለጠቅላይ ሚንሰትር ዐብይ አሕመድ ድጋፍ የሚያሳዩ ሰልፎች በተለያዩ የኦሮሚያ ከተሞች እየተካሄዱ ይገኛሉ።
የክልሉ የቴሌቪዥን ጣቢያ ኦሮሚያ ብሮድካስቲንግ ኔትዎርክ (ኦቢኤን) ከተለያዩ የክልሉ ከተሞች እየተደረጉ ያሉ የድጋፍ ሰልፎችን በቀጥታ እያስመለከተ ይገኛል።
ኦቢኤን በቀጥታ ዘገባው በሻሸመኔ፣ ዶዶላ፣ አሰላ፣ ባሌ ሮቤ፣ ጅማ፣ በደሌ፣ አዳማ፣ ዱከም፣ ገላን፣ ሰበታ፣ ሰንዳፋ፣ ቡራዩ፣ ያቤሎ፣ ምዕራብ እና ምስራቅ ወለጋ በሚገኙ ከተሞች የድጋፍ ሰልፎች እየተካሄዱ ከሚገኝባቸው ስፍራዎች መካከል መሆናቸውን አስመልክቷል።
የክልሉ ኮሚኒኬሽን ቢሮ በበኩሉ ለጠቅላይ ሚንስትሩ የሚደረገው የድጋፍ ሰልፍ በመላው ኦሮሚያ እየተካሄደ ይገኛል ብሏል።
ኮሚኒኬሽን ቢሮው በፌስቡክ ገጹ ላይ እንዳስታወቀው ለጠቅላይ ሚንስትሩ የሚደረገው የድጋፍ ሰልፍ በነገው ዕለትም እንደሚቀጥል ይጠበቃል።
ድጋፋቸውን ለጠቅላይ ሚንሰትሩ ለመስጠት አደባባይ ከወጡት መካከል “የአገራችን ሰላም እንጠብቃለን፣ በኃይል ስልጣን ለመያዝ የሚደረገውን ጥረት እንቃወማለን፣ በማህበራዊ ሚዲያ ለውጡን ለማደናቀፍ የሚደረገውን ጥረት እናወግዛለን” የሚሉ መፈክሮችን ሲያሰሙ በኦቢኤን በቀጥታ ስርጭቱ አስመልክቷል።
ከሰሞኑ በማሕበራዊ ድር አምባዎቻቸው ላይ ጠፍተው የነበሩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ብቅ ማለታቸው ይታወሳል።
የጠቅላይ ሚኒስትሩን በአደባባይ አለመታየት በማስመልከት በማሕበራ ድር አምባዎች ያልተረጋገጡ ወሬዎች ሲሰራጩ እንደነበረ ይታወሳል።
ይህንን ተከትሎ የሃገሪቱ ብሔራዊ ደኅንነት መሥሪያ ቤት በማሕበራዊ ድር አምባዎች ላይ ሃሰተኛ መረጃዎች የሚያሰራጩ ሰዎችን አስጠንቅቆ እንደነበር ይታወሳል።