በሚየንማር ተቃውሞው ቀጥሎ ወታደራዊ ኃይሉ ጥብቅ ቁጥጥር እያደረገ ነው
በሚየንማር የተለያዩ ከተሞች ወታደራዊው ኃይል ከፍተኛ ጥበቃና ቁጥጥር እያደረገ ይገኛል። ይህም መፈንቅለ መንግሥቱን በመቃወም አደባባይ የወጡ ዜጎች ላይ ያነጣጠረ ነው።
አገር አቀፍ ተቃውሞው ዘጠነኛ ቀኑን ይዟል። በአገሪቱ ኢንተርኔት ተቋርጧል። በሰሜናዊቷ ካቸን ግዛት የጸጥታ ኃይሎች ተቃዋሚዎች ላይ ተኩሰዋል።
የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ባለስልጣን ወታደራዊው ኃይሉ "ሕዝቡ ላይ ጦርነት አውጇል" ብለዋል።
የድርጅቱ ልዩ ልዑክ ቶም አንድሪውስ ወታደራዊ አመራሩ ተጠያቂ እንደሚደረግ ተናግረዋል።
የምዕራቡ አገራት ኤምባሲዎች ወታደራዊ ኃይሉን አስጠንቅቀዋል።
የአውሮፓ ሕብረት፣ አሜሪካ እና ዩናይትድ ኪንግደም በጋራ የፈረሙበት መግለጫ "ወታደራዊ ኃይሉ ተቃዋሚዎች ላይ ኃይል ከመጠቀም እንዲቆጠብ እናሳስባለን። ሕጋዊው መንግሥት መገልበጡኑን እንቃወማለን" ብሏል።
መፈንቅለ መንግሥቱ አን ሳን ሱ ቺን ከሥልጣን አስወግዷል። ፓርቲያቸው ጥቅምት ላይ አገራዊ ምርጫ አሸንፌያለሁ ቢልም ወታደራዊው ኃይል ምርጫው ተጭበርብሯል ብሏል።
ሳን ሱ ቺ በቁም እስር ላይ ሲሆኑ፤ በመቶዎች የሚቆጠሩ የመብት ተሟጋቾች እና የተቃዋሚ መሪዎችም ታግተዋል። ከታሰሩት መካከል አምስት ጋዜጠኞች ይገኙበታል።
በመላው አገሪቱ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ተቃዋሚዎች ሰልፍ ወጥተዋል። ሚትኪና በምትባት እንዲሁም በሌሎችም ከተሞች የጸጥታ ኃይሉ ተቃዋሚዎች ላይ መተኮሱ ተዘግቧል።
ያንጎን በተባለው ከተማ ወታደራዊ ኃይሉ ተሽከርካሪዎች አሰማርቶ ጥበቃ እያደረገ ነው። በዚህች ግዛት የተካሄደውን ተቃውሞ የመሩት መነኮሳት እና መሀንዲሶች ናቸው።
በመዲናዋ ኔይ ፒይ ታውም ተቃውሞው ለቀናት ዘልቋል። የቴሌኮም ሠራተኞች ኢንተርኔት ከእሑድ እስከ ሰኞ እንዲያቋርጡ እንደተነገራቸው ገልጸዋል።
አንድ በመዲናዋ የሚሠሩ ዶክተር ለቢቢሲ እንዳስረዱት፤ ወታደራዊ ኃይሉ ምሽት ላይ ቤቶች መፈተሽ ጀምሯል።
"ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ ሌሊት 11 ሰዓት ድረስ የሰዓት እላፊ ስለታወጀ ፈርቻለሁ። ይህ ሰዓት ፓሊሶች እንደኔ ያሉ ሰዎችን የሚያስሩበት ነው። ከቀናት በፊት የአንድ ቤት በር ሰብረው ገብተው በሕገ ወጥ መንገድ ሰው አስረዋል" ብለዋል።
የአሜሪካ ኤምባሲ ዜጎቹ ከቤት እንዳይወጡ ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል።
ወታደራዊ ኃይሉ በርካታ ተቃዋሚዎች ላይ የእስር ማዘዣ እንደወጣ ገልጾ ሕዝቡ ለተቃዋሚዎች ከለላ እንዳይሰጥ አስጠንቅቋል።
አንዳንድ ነዋሪዎች ወደ ጎረቤቶቻቸው መኖሪያ ፓሊሶች ሲያመሩ፤ ድስት በመደብደብ ለጎረቤቶቻቸው መልዕክት ሲያስተላልፉ የሚያሳይ ቪድዮ ተሰራጭቷል።
ከዚህ ቀደም አንድ ሰው ከ24 ሰዓት በላይ የሚታሰረው የፍርድ ቤት ማዘዣ ሲኖር ብቻ ነበር። አሁን ግን ወታደራዊ ኃይሉ ይህንን ሕግ ሽሯል። የሰዎችን መኖሪያ ያለ ፍቃድ መፈተሽም ጀምሯል።