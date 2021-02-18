ፌስቡክ የአውስትራሊያ ተጠቃሚዎቹ ዜና እንዳያዩና እንዳያጋሩ አገደ
ፌስቡክ በአውስትራሊያ ውስጥ የሚገኙ ተጠቃሚዎቹ ዜና እንዳይመለከቱ እንዲሁም ለሌላ ሰው እንዳያጋሩ ማገዱን አስታወቀ።
ዛሬ ጠዋት አውስትራሊያውያን የፌስቡክ ገጻቸውን ሲከፍቱ የአገራቸውን እንዲሁም ዓለም አቀፍ ዜናም ማግኘት አልቻሉም። የመንግሥት የድንገተኛ ጊዜ ጠቃሚ መረጃዎች፣ የጤና እና ሌሎችም ገጾችም ታግደዋል።
ከዚህ በተጨማሪም ከአውስትራሊያ ውጪ የሚኖሩ ሰዎች የአውስትራሊያ ዜናዎችን ማየት አይችሉም።
የፌስቡክ ውሳኔ ሕዝቡ ላይ የመረጃ ክፍተት ይፈጥራል ተብሎ ተሰግቷል። እገዳው የፌስቡክን ተአማኒነት ይሸረሽራል ብሏል የአውስትራሊያ መንግሥት።
ፌስቡክ ይህንን ውሳኔ ያሳለፈው አውስትራሊያ እንደ ፌስቡክ ያሉ ግዙፍ የቴክኖሎጂ ተቋሞች ለዜና እንዲከፍሉ የሚያስገድድ ሕግ ማርቀቋን ተከትሎ ነው።
እንደ ጉግል እና ፌስቡክ ያሉ ድርጅቶች ይህ ሕግ የበይነ መረብ መረጃ ልውውጥ ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል ሲሉ ቅሬታ አሰምተዋል።
የአውስትራሊያ መንግሥት ግን ሕጉን እንደሚያጸድቅ ትላንት ይፋ አድርጓል።
"ፌስቡክ በአውስትራሊያ የወሰደው እርምጃ የድርጅቱ አቋም ላይ የሚያሳድረውን ተጽዕኖ መረዳት አለበት" ሲሉ የአውስትራሊያ የመገናኛ ሚንስትር ፖል ፍላቸር ተናግረዋል።
ጉግል በበኩሉ በሩፐርት መርዶክ ባለቤኡትነት ስር የሚገኙ የመገናኛ ብዙሃን ኤጀንሲ ለሚያትማቸው ዜናዎች ለመክፈል ተስማምቷል። ይህ ስምምነት በተደረገ በሰዓታት ውስጥ ፌስቡክ አገልግሎቱን አቋርጧል።
የአውስትራሊያ መገናኛ ብዙሃን ተቆጣጣሪ፤ ዘርፉ ለቴክኖሎጂ ተቋሞችና ለሚዲያዎች እኩል መወዳደሪያ ሜዳ እንዲኖር ይፈልጋል።
የቴክኖሎጂ ተቋሞች የሚዲያዎችን ዘገባ በገጻቸው ማውጣት ከፈለጉ ክፍያ እንዲፈጽሙ የሚያስገድድ ሕግ የተረቀቀውም ለዚህ ነው።
ፌስቡክ ደግሞ የመገናኛ ብዙሃኑ ዘገባ ተደራሽ እንዲሆን የሚያስችል መንገድ ስለዘረጋን ክፍያ መጠየቃችን አግባብ አይደለም ሲል ይከራከራል።
አውስትራሊያ ውስጥ ያሉ እንደ ኤቢሲ እና ሲድኒ ሞርኒንግ ሄራልድ ሚዲያዎች በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ተከታዮች አሏቸው። አሁን ግን ዘገባቸውን በፌስቡክ ገጻቸው ላይ ማጋራት አይችሉም።
ፌስቡክ እንደሚለው የአውስትራሊያ አሳታሚዎች አምና 228 ሚሊዮን ዶላር ያተረፉት በገጹ አማካይነት ነው።
የፌስቡክ የአውስትራሊያ ዋና ዳይሬክተር ዊልያም ኤስቶን "እንድንከፍል የተጠየቅነው በገጻችን ላይ ይውጡ ባላልናቸው ዘገባዎች ሰበብ ነው" ብለዋል።
ፌስቡክ የአውስትራሊያ መንግሥት ፓሊስ፣ የአየር ንብረት ትንበያ እና ሌሎችም ገጾችን አግዷል። እነዚህ ገጾች ሥራ እንዲጀምሩ ይደረጋል ቢልም ቀነ ገደብ አላስቀመጠም።
በድንገት ፌስቡክ ላይ ዜና ማግኘት ያልቻሉ አውስትራሊያውያን ቁጣቸውን እየገለጹ ነው። በተለይም ከመንግሥት የሚወጡ ዘገባዎችን በፌስቡክ ያገኙ የነበሩ ዜጎች የመረጃ ክፍተት ይፈጠራል ሲሉ ቅሬታ አቅርበዋል።
ፒተር ፍሪት የተባለ የሲድኒ ነዋሪ "ፌስቡክ በአውስትራሊያና በሌሎች አገሮችም እየተገደበ ይሄዳል ማለት ነው" ብሏል።
አሚሊያ ማርሻል የተባለች ነዋሪ ደግሞ "ፌስቡክ በወረርሽኝ ወቅት ይህን ውሳኔ ማሳለፉን ማመን ከብዶኛል። እኔም ፌስቡክ ገጼን አጥፍቼዋለሁ" ብላለች።
የሂውማን ራይትስ ዋች የአውስትራሊያ ቅርንጫፍ ኃላፊ፤ የፌስቡክ ውሳኔ የመረጃ ፍሰትን ይገታል ብለዋል።