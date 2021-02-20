ነፍሰ ጡሯን የገደለው ደቡብ አፍሪካዊ 20 ዓመት ተፈረደበት
በደቡብ አፍሪካ ነፍሰ ጡር የገደለው እንዲሁም ፕሬዝዳንቱን ጨምሮ በርካታ ደቡብ አፍሪካውያንን ያስቆጣው ግለሰብ 20 ዓመት እስር ተፈረደበት።
ባለፈው ዓመት ሰኔ ወር የ28 ዓመቷ ትሼጎፋትሶ ፑሌ አስከሬን አንድ ዛፍ ላይ ተንጠልጥሎ ሲገኝ የተለያዩ ቦታዎች ላይ መወጋቷን የሚያሳዩ ምልክቶች አካሏ ላይ ነበሩ።
የ31 ዓመቱ ምዚካይሴ ማሌፋኔ በጆሃንስበርግ በሚገኝ ችሎት ቀርቦ ጥፋተኛ ሆኑ በመገኘቱ የ20 ዓመት አስር ተፈርዶበታል።
ወንጀሉን የፈፀመው የልጅቷ የቀድሞ ፍቅረኛ ከፍሎት መሆኑን የተናገረው ማሌፋኔ በአሁኑ ሰዓት ግለሰቡ በእስር ቤት ይገኛል ሲል ፖሊሰ ተናግሯል።
ገዳይ በጠበቃው አማካኝነት ለፍርድ ቤቱ ባቀረበው የክስ ማቅለያ ላይ፣ 7,000 ራንድ፣ የደቡብ አፍሪካ ገንዘብ፣ በሟች የቀድሞ ፍቅረኛ ሊከፈለው ቢጠየቅም መጀመሪያ እምቢ ማለቱን ገልጿል።
ነገር ግን ክፍያው ወደ 70,000 ራንድ ከፍ ማለቱን እና መቀበሉን አስረድቷል።
ትሼጎፋትሶ ፑሌ በተገደለችበት ወቅት የስምንት ወር ነፍሰ ጡር ነበረች።
አስከሬኗ በዛፍ ላይ ተሰቅሎ በጆሃንስበርግ የምንዱባን ሰፈር ነዋሪዎች ከአራት ቀን ፍለጋ በኋላ የተገኘ ሲሆን ሁለት ቦታዎች መወጋቷም ይታይ ነበር።
ፖሊስ በግድያው ጠርጥረነዋል ያሉትን የ32 ዓመት ወጣት በቁጥጥር ስር ማዋላቸውን ወዲያው ይፋ ያደረጉ ቢሆንም ስሙን ግን ከመግለጽ ተቆጥበው ነበር።
በደቡብ አፍሪካ ባለፈው ሰኔ ወር ላይ በትሼጎፋትሶ ፑሌ ግድያ የተነሳ ከፍተኛ ተቃውሞ የተቀሰቀሰ ሲሆን በትዊተር ላይም #JusticeForTshego ዘመቻ ተጀምሯል።
ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎሳም ከዚያ በኋላ ባደረጉት ንግግር የጾታዊ ጥቃትን አውግዘው የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ የሴቶችን ሕይወት ፈተና ውስጥ ጥሎታል በማለት "ነውጠኛ ወንዶች ይህንን የተቀመጠ ገደብ እየተጠቀሙ ሴቶችን እና ሕጻናትን እያጠቁ ነው" ሲሉ ተደምጠዋል።
በደቡብ አፍሪካ 51 በመቶ ሴቶች በሚቀርቧቸው ወንዶች የተነሳ የተለያዩ ጾታዊ ጥቃቶች ያጋጥማቸዋል።
ፕሬዝዳንት ራማፎሳ በአገሪቱ ከተካሄዱ በርካታ ፀረ ጾታዊ እንቅስቃሴዎች በኋላ አገራቸው "በዓለማችን ላይ ለሴቶች ምቹ ያልሆነች አገር" ሲሉ ተናግረዋል።