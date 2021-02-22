በቢሊየነሩ መስክ ምክንያት የቢትኮይን ዋጋ እያሻቀበ ነው
ብዙ የተባለለት ቢትኮይን የተሰኘው 'ክሪፕቶከረንስ' [ዲጅታል ንዘብ] ከዕለት ዕለት እያሻቀበ ባለፈው ሳምንት ዋጋው 50 ሺህ ዶላር አልፏል።
እሁድ ዕለት ቢትኮይን አሻቅቦ 58 ሺህ ደረሰ በዚህ ዓመት ያለው የገበያ ዋጋ እየጨመረ እንደሚሄድ ተነግሮለታል።
ቢትኮይን በያዝነው የፈረንጆቹ ዓመት ብቻ 90 በመቶ በማደግ አጠቃላይ የገበያ ዋጋው 1 ትሪሊየን ዶላር ደርሷል።
የዚህ ዲጂታል ገንዘብ ዋጋ ያሻቀበው ቴስላ የተባለው መኪና አምራችና ሌሎች ትላልቅ ኩባንያዎች ቢትኮይንን ለግብይት እንቀበላዋለን ማለታቸውን ተከትሎ ነው።
ቢሆንም ቢትኮይን ከተፈጠረበት ዓመት ጀምሮ ባለው ታሪኩ ዋጋው ከፍ እና ዝቅ ሲል ቆይቷል።
ቢትኮይን የተሰኘው 'ዲጂታል' ገንዘብ የተፈጠረው በፈረንቸጆቹ 2009 ነው።
ኮይንዴስክ ከተባለው ገጽ ላይ በተገኘው መረጃ መሠረት ቢትኮይን 2021 ሲገባ ዋጋው 28 ሺህ 900 ዶላር ነበር።
ባለፈው ጥር ዋጋው ወደ 40 ሺህ ካሻቀበ በኋላ ድጋሚ ወደ 30 ሺህ ዶላር ወርዶ ነበር።
ነገር ግን በያዝነው ወር የካቲው የቢትኮይን ዋጋ 50 ሺህ ዶላር ተሻግሯል። ከዚያ በኋላም ወደላይ ማሻቀቡን ተያይዞታል።
የቢትኮይን ዋጋ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ያደገበት ዋነኛው ምክንያት ትላልቅ ኩባንያዎች ይህን ዲጂታል ገንዘብ እንደ ክፍያ እንቀበላለን ማለታቸውን ተከትሎ ነው።
ቢሊየነሩ የኤሌክትሪክ መኪና አምራች ኩባንያ ቴስላ ባለቤት ኢላን መስክ ድርጅቱ 1.2 ቢሊየን ዶላር የሚያወጣ ቢትኮይን መግዛቱን አስታውቆ ነበር።
አልፎም ቴስላ ደንበኞች በቢትኮይን መኪና መግዛት ከፈለጉ እንደሚቀበል ይፋ አድርጓል።
ማስተርካርድ የተሰኘው ድርጅትም ቢትኮይንን እንደሚቀበል አሳውቋል።
ብላክሮክ የተሰኘው ዓለም አቀፍ የንብረት አስተዳደር ኩባንያም ዲጂታል ገንዘብ እንዴት መቀበል እንደሚችል ጥናት እየሠራ ነው።
ቢትኮይን ለማደጉ ሌላኛው ምክንያት ተደርጎ የተወሰደው የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ ነው።
በወረርሽኙ ምክንያት ሰዎች የበይነ መረብ ገበያ ደንበኞች በመሆናቸው የብር ኖትና ሳንቲም ጥቅም እየቀነሰ መጥቷል።
ተቺዎች ግን ቢትኮይን ልክ እንደ ብር ኖት መገበያያ ተደርጎ መወሰድ የለበትም፤ ለመመዝበርም ምቹ ነው ሲሉ ይከራከራሉ።
ታዋቂው የቢትኮይን ነቃፊና የምጣኔ ሃብት ባለሙያ ኑሬል ሩቢኒ ቢትኮይን ጥቅም ላይ ሊውል የሚችልበት መንገድ እጅግ ጠባብ ነው ይላል።
"አላን መስክ ገዝቶት ሊሆን ይችላል። ይህ ማለት ግን ሁሉም ተነስቶ ሊገዛው ይገባል ማለት አይደለም" ሲል በትዊተር ገፁ መልዕክት አስተላልፏል።
ክሪፕቶከረንሲ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የዓለም መገናኛ ብዙሃንን አጀንዳ የተቆጣጠረ ጉዳይ ነው።
ሰዎች ይህንን ገንዘብ በዶላራቸው በመግዛት ያከማቹታል።
በአሁኑ ወቅት የአንድ ቢትኮይን ዋጋ ወደ ዶላር ሲመነዘር ከ50 ሺህ በላይ ደርሷል። ይህ ማለት አንድ ሰው አንድ የቢትኮይን ለመግዛት ከ50 ሺህ ዶላር በላይ ኪሱ ሊኖር ይገባል ማለት ነው።
ይህንን የማይጨበጥ ገንዘብ ከዓመታት በፊት የገዙ ሰዎች ተጠቃሚ ሊሆኑ ይችላሉ እየተባለ ነው። አሁን የሚገዙ ሰዎች ደግሞ ምናልባት ወደፊት ትርፍ ሊያገኙበት እንደሚችል ይታመናል።
ነገር ግን ይህ ዲጂታል ገንዘብ እንደ መገበያያ ገንዘብ የማይቀበሉት አገራት በርካታ ናቸው።