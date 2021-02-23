የ99 ዓመቱ ልዑል ፊሊፕ 'ለበርካታ ቀናት' በሆስፒታል ይቆያሉ ተባለ
ልዑል ፊሊፕ ባጋጠማቸው የሰውነት መቆጣት በሆስፒታል ለበርካታ ቀናት እንደሚቆዩ ባኪንግሃም ቤተ-መንግሥት አስታወቀ።
የ99 ዓመቱ ልዑል ፊሊፕ የጤና እክል ካጋጠማቸው በኋላ ከአንድ ሳምንት በፊት ለንደን ወደሚገኘው ንጉስ ኤድዋርድ ሰባተኛ ሆስፒታል ተወስደው ነበር።
ቤተ-መንግሥቱ የኤደንብራው መስፍን እየተደረገላቸው ባለው ሕክምና መሻሻሎችን እያሳዩ መሆኑን ገልጿል።
ልዑል ፊሊፕ እና ባለቤታቸው ንግስት ኤልዛቤት ባሳለፍነው ወር የኮቪድ-19 ክትባት ወስደዋል። ልዑሉም ሆስፒታል የገቡት ከኮቪድ-19 ሕመም ጋር የተያያዘ አለመሆኑ ተገልጿል።
73ኛ ዓመት የጋብቻ በዓላቸውን ባሳለፍነው ሕዳር ያከበሩት ጥንዶቹ፤ በኮሮናቫይረስ ክልከላ ምክንያት ኑሯቸውን በዊንድሰር ቤተ-መንግሥት አድርገው ቆይተዋል።
የባኪንግሃም ቤተ-መንግሥት ምንጭ ለቢቢሲ እንደተናገሩት፤ ልዑል ፊሊፕ ባሳለፍነው ሳምንት ወደ ሜሪሌቦን ወደሚገኝ ሆስፒታል የሄዱት በእግራቸው ተራምደው እና ድጋፍ ሳያስፈልጋቸው ነበር ብለዋል።
የልዑል ፊሊፕ ልጅ ልዑል ኤድዋርድ፤ ወላጅ አባቱ እየተሻላቸው መሆኑን ለስካይ ኒውስ ተናግሯል። ልዑሉ ከበርካቶች የመልካም ምኞት መልዕክቶች እንደደረሷቸው ገልጸው ምስጋና አቅርበዋል።
ጠቅላይ ሚንስትር ቦሪስ ጆንሰን ሆስፒታል የገቡትን ልዑል ፊሊፕ "መልካሙን ሁሉ እመኝልዎታለሁ" ሲሉ መልዕክታቸውን አስተላልፈው ነበር።