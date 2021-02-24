ወደ 7ሺህ የሚጠጉ ሰዎች ከቤኒሻንጉል ወደ ሱዳን ሸሽተዋል ተባለ
በአንድ ወር ውስጥ ብቻ ወደ 7ሺህ የሚጠጉ ዜጎች ከመተከል ተሰደው ሱዳን መግባታቸውን የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት አስታወቀ።
የተባበሩት መንግሥታት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽን ባለፈው አንድ ወር ውስጥ ብቻ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ከቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን ተፈናቅለው ወደ ሱዳን መሸሻቸውን ገልጿል።
የኤጀንሲው ቃል አቀባይ ብባር ባሌክ ትናንት በጄኔቫ በሰጡት መግለጫ ላይ እንደገለፁት፤ በሱዳኗ ብሉ ናይል ግዛት የደረሱት ሰዎች ቁጥር 7ሺህ ይደርሳል ተብሎ ይገመታል።
እስካሁን 3ሺህ የሚሆኑትን መመዝገብ መቻሉን ጠቅሰው፤ በሁሉም አካባቢዎች የሚገኙ ተፈናቅለው የመጡ ሰዎችን መመዝገብ ሲቻል ቁጥሩ ሊጨምር እንደሚችል የኤጀንሲው ቃል አባይ ተናግረዋል።
ባለፉት ሳምንታት ውስጥ ብቻ የተመድ የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽን ከሌሎች አጋሮቹ ጋር በመሆን ወደ 1 ሺህ ለሚጠጉ ተፈናቃዮች እርዳታ አቅርቧል ያሉት ቃል አቀባዩ፤ ድጋፉ ምግብ፣ ህክምና፣ ውሃ እና የንፅህና መጠበቂያዎችን እንዲሁም ሌሎች የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦቶችን ያጠቃለለ ነው ሲሉ ገልፀዋል።
ቀሪዎቹ ጥገኝነት ጠያቂዎች የአካባቢው ነዋሪ የሆኑ ሱዳናዊያን ተቀብለው እያስተናገዷቸው እንደሚገኙ ተገልጿል።
የመተከል ዞን ባለፉት ሶስት አመታት የተለያዩ ጥቃቶችን ያስተናገደ ሲሆን በተለይም ከመስከረም 2013 ጀምሮ ተደጋጋሚ ማንነነትን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶችን አስተናግዷል።
በአስቸኳይ ግዜ አዋጅ ውስጥ በሚገኘው የመተከል ዞን የአማራ፣ የኦሮሞ እንዲሁም የሺናሻ ተወላጅ የሆኑ ነዋሪዎች ተደጋጋሚ የግድያ፣ የአካል ጉዳት፣ የንብረት ውድመት እንዲሁም የማፈናቀል ተግባራት ተደጋግመው እንደደረሰባቸው የአገር ውስጥ እና አለማቀፍ የመብት ተሟጋች ድርጅቶች በተደጋጋሚ ገልፀዋል።
መንግሥት በመተከል ዘላቂ ሰላም ለማምጣት በመተከል ዞን ከተፈጠረው የጸጥታ ችግር ጋር በተያያዘ እጃቸው አለበት አለባቸው እንዲሁም ኃላፊነታቸውን በአግባቡ አልተወጡም የተባሉ አመራሮችን በሕግ ቁጥጥር ሥር እያዋለ መሆኑን አስታውቆ ነበር።