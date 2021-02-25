የ2032 ኦሊምፒክ፡ የአውስትራሊያዋ ብሪዝበን ኦሊምፒክን ለማዘጋጀት ተመራጭ ናት ተባለ
ዓለም አቀፉ የኦሊምፒክ ኮሚቴ የጎርጎሮሳዊያኑን 2032 የኦሊምፒክ ውድድሮችን ለማስተናገድ ተመራጯ የአውስትራሊያዋ ብሪዝበን መሆኗን አስታወቀ፡፡
የኮሚቴው የወደፊቱ አስተናጋጅ ኮሚሽን ከብሪዝበን አዘጋጆች እና ከአውስትራሊያ ኦሊምፒክ ኮሚቴ ጋር "ውይይት" እንዲደረግ ሐሳብ አቅርቧል፡፡
ኢንዶኔዥያ፣ ቡዳፔስት፣ ቻይና ፣ ዶሃ እና የጀርመኗን ሩር ቫሊን ጨምሮ በርካታ ከተሞች እና ሃገራት ውድድሩን ለማስተናገድ ፍላጎታቸውን አሳይተዋል፡፡
ሌላኛዋ የአውስትራሊያ ከተማ ሲድኒ የ2000ውን የኦሊምፒክ ጨዋታዎችን አስተናግዳለች፡፡
የክዊንስላንድ ግዛት የ2018 የኮመንዌልዝ ጨዋታዎችን ያስተናገደች ሲሆን በብሪዝበን ነባር የመወዳደሪያ ሥፍራዎች፣ ጥሩ ዕቅድ፣ ትልልቅ ዝግጅቶችን በማዘጋጀት ልምድ እና ምቹ የአየር ሁኔታ በመኖሩ ተደንቋል፡፡
ዓለም አቀፉ የኦሊምፒክ ኮሚቴ ወጪዎችን በመቀነስ እና ለከተሞች የአሠራር ሂደቱን በማቃለል በ2019 የመወዳደሪያ ደንቦቹን በአዲስ መልክ አሻሽሏል፡፡
ቀደም ሲል እንደነበረው ድምጽ ከመስጠቱ በፊት ዘመቻ የሚያካሂዱ ዕጩ ከተሞች አይኖሩም፡፡
የዘገየው የ2020 ኦሊምፒክ በወራት ውስጥ በጃፓን ቶኪዮ ይካሄዳል። በፈረንሣይ ፓሪስ የ2024 ጨዋታዎችን ስታዘጋጅ፤ የ2028 ኦሊምፒክን የአሜሪካዋ ሎስ አንጀለስ ታስተናግዳለች፡፡
በሌላ በኩል የክብደት ማንሳት ውድድር በኦሊምፒክ ጨዋታዎች አደጋ ላይ ነው፡፡
የዓለም አቀፉ የኦሊምፒክ ኮሚቴ ፕሬዝዳንት ቶማስ ባህ፤ ዓለም አቀፍ ፌዴሬሽኖች በአበረታች መድኃኒቶች ላይ ማሻሻያዎችን ተግባራዊ ማድረግ ካልቻሉ ክብደት ማንሳት ውድድር ከ2024 ኦሎምፒክ ሊታገድ ይችላል ብለዋል፡፡
ዓለም አቀፉ የክብደት ማንሳት ፌዴሬሽን ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በአበረታች መድኃኒት ቅሌቶች እና የሙስና ክሶች ተነስተውበታል፡፡
አወዛጋቢው ፕሬዝዳንት ታማስ አጃን ስልጣናቸውን ቢለቁም የዓለም ፀረ-አበረታች መድኃኒቶች ኤጀንሲ (ዋዳ) እንዳስታወቀው ከስድስት ሀገሮች የተውጣጡ 18 ተወዳዳሪዎች ሃሰተኛ የሽንት ናሙናዎችን በማቅረብ ተጠርጥረዋል ሲል ባለፈው ጥቅምት ይፋ አድርጓል።
ዓለም አቀፉ የኦሊምፒክ ኮሚቴ ቀደም ሲል ውድድሩን ከኦሊምፒክ ስፖርትነት አግዳለሁ ሲል አስጠንቅቆ ነበር፡፡
"ሁኔታው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየከፋ መጥቷል" ሲሉ ባህ ገልጸዋል።
"ያወጣናቸው ማስጠንቀቂያዎች ቢኖሩም የተጠየቅናቸው ለውጦች በዓለም አቀፉ የክብደት ማንሳት ፌዴሬሽን ችላ ተብለዋል" ሲሉ ቅሬታቸውን አሰምተዋል፡፡