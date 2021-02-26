ትግራይ ፡ የኤርትራ ወታደሮች በአክሱም ከተማ ከ200 በላይ ሰዎች መግደላቸውን አምነስቲ ገለጸ
አምነስቲ ኢንተርናሽናል የተሰኘው አለም ዓቀፍ የመብቶች ተሟጋች ተቋም ባካሄደው ምርመራ በትግራይ ክልል የተከሰተውን ጦርነት ተከትሎ የኤርትራ ወታደሮች በአክሱም ከተማ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን መግደላቸውን የሚያረጋግጡ ማስረጃዎችን መሰብሰቡን ዛሬ ይፋ ባደረገው ሪፖርት ላይ አስታወቀ።
ተቋሙ 240 የሚሆኑ በጭፍጨፋው ሞተዋል የተባሉ ሰዎችን ስም ዝርዝር የሰበሰበ ሲሆን የሟቾች ቁጥር ግን ከዚህ የላቀ ሊሆን እንደሚችል ጠቅሷል።
የመብቶች ተሟጋች ተቋሙ 41 የሚሆኑ የአይን እማኞችን፣ ከጥቃቱ የተረፉ ሰዎችን እንዲሁም የሳተላይት ምስሎችን እርስ በእርስ በማመሳከር የሰራው ይህ አጭር ጥናት ጭፍጨፋው በዋናነት ኅዳር 19 እና 20 2013 ዓ.ም የተካሄደ መሆኑን ያረጋገጠ ነው ብሏል።
በሱዳን የስደተኞች መጠለያ ካምፖች ከተጠለሉ ሰዎች ጋር አካላዊ ቃለ መጠይቅ በማድረግ እና በአክሱም ከተማ ስልክ እስከተቋረጠበት ቀን ድረስ ባሉ ቀናት ደግሞ በስልክ ከጥቃቱ የተረፉ ሰዎችን እና የሟቾች ቤተሰቦችን ማነጋገሩን አምነስቲ ገልጿል። በተጨማሪም ክስተቱን የሚያውቁ ሌሎች 20 ሰዎችን ማነጋገሩን ተቋሙ በሪፖርቱ ላይ ገልጿል።
ይህንን የአምነስቲን ሪፖርት በተመለከተ መንግሥታዊው የኢትየጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን እንዳለው ምንም እንኳን ያልተጠናቀቀ ቢሆንም በአክሱሙ ክስተት ላይ ምርመራ እያካሄደ መሆኑን ጠቁሞ፤ የመጀመሪያ ደረጃ ግኝቱ ጥቂት ነዋሪዎችና የህወሓት ታጣቂዎች ለፈጸሙባቸው ጥቃት የኤርትራ ወታደሮች በወሰዱት የበቀል እርምጃ ቁጥራቸው ያልታወቀ ሰላማዊ ሰዎች በከተማዋ ውስጥ ተገድለዋል ሲል አመልክቷል።
ኮሚሽኑ ጥቃቱ በኤርትራ ወታደሮች የተፈጸመው የህወሓት ወታደሮች አካባቢውን ለቀው ከወጡ በኋላ መሆኑን ገልጿል። በተጨማሪም በተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች ተፈጽመዋል ስለተባሉ በርካታ የከባድ መሳሪያ ድብደባዎች ምርመራዎችን እያካሄደ መሆኑን አመለክቷል።
አምነስቲ ኢንተርናሽናል በአክሱም ከተማ ተፈጽሟል ያለውን ይህንን የሰብአዊ መብት ጥሰት የምርመራ ውጤት የውጭ ጉዳይ ምክትል ሚኒስትርና የአስቸኳይ ጊዜ ግብረ ኃይል ቃል አቀባይ ለሆኑት ለአምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ማቅረቡንና በጉዳዩ ላይ ምላሽ እንዳላገኘ በሪፖርቱ ላይ አመልክቷል።
ቢቢሲም ይህንን የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ሪፖርት ከተመለከተ በኋላ ከኢትዮጵያ መንግሥት ምላሽ ለማግኘት ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ፕሬስ ሴክሬታሪ በኢሜይል ጥያቄ ቢያቀርብም ለጊዜው ምላሽ አላገኘም።
ይህ በእንዲህ እንዳለ ባለፈው ረቡዕ ለተካሄደው በ46ኛው የተባበሩት መንግሥታት የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት ስብሰባ ንግግር ያደረጉት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን አገራቸው አሉ በተባሉ የሰብዓዊ መብት ጥሰቶች ላይ አስፈላጊውን ማጣራት እንደምታደርግ ገልጸዋል።
አቶ ደመቀ በንግግራቸውም ወሲባዊ ጥቃትን ጨምሮ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች የመንግሥታቸው ከፍተኛ ትኩረት የሚሰጣቸው ጉዳዮች እንደሆኑ አመልክተው "በዚህ ዙሪያ አስፈላጊውን ምርመራ በማድረግ የድርጊቶቹን ፈጻሚዎች ተጠያቂ እንዲሁኑ ለማድረግ ቁርጠኛ ነን" ሲሉ ተናግረዋል።
በአክሱም ምን ተከሰተ?
የኤርትራ እና የኢትዮጵያ ሠራዊት የአክሱም ከተማን የተቆጣጠሩት ኅዳር 10 ቀን 2013 እንደነበረ የገለፀው አምነስቲ ይህ ጥቃት የተፈፀመው ሠራዊቱ በገባ በዘጠነኛ እና በአስረኛ ቀናት ላይ ነው ብሏል።
ምስክሮቹ በቀላሉ የኤርትራ ሠራዊት አባላትን መለየት ይችሉ እንደነበር ያስረዳው አምነስቲ፣ አንዳንዶች በግልፅ የኤርትራ ወታደር እንደሆኑ እንደሚነግሯቸው፣ ሌሎች በሚናገሩት የአረብኛ ቋንቋ ወይም የተለየ ዘዬ ያለው ትግርኛ ቋንቋ ይለይዋቸዋል ብሏል።
በተጨማሪም ተሸከርካሪዎቻቸው በሚለጥፉት የኤርትራ ሰሌዳ፣ በሚለብሱት የደንብ ልብስና በሚያደርጉት የጫማ አይነት ብሎም አንዳንዶች ኢትዮጵያ ውስጥ የማይገኘው የቤን አሚር ብሔር መለያ የሆነውን የፊት ጠባሳ በመመልከት ከኢትዮጵያ ሠራዊት እንደሚለይዋቸው ገልጸዋል።
የኤርትራ ሠራዊት ኅዳር 19/2013 የህወሓት ሠራዊት በከፈተው ውጊያ ለአጭር ጊዜ የቆየ ውጊያ ካደረገ በኋላ የበቀል እርምጃ በሚመስል መልኩ በከተማው መንገዶች ብሎም ቤት ለቤት በመግባት ሰዎችን ያለ ፍርድ ገድሏል ሲል አምነስቲ ከሷል።
ሪፖርቱ የአክሱም ከተማ ነዋሪዎች የሆኑ ወጣቶች እንደ ድንጋይ፣ ዱላ እና ቢላ ያሉ መሳሪያዎችን በመያዝ ከህወሓት ሠራዊት ጎን ሆነው ማጥቃታቸው የኤርትራ ሠራዊት ለወሰደው እርምጃ መነሻ ምክንያት መሆኑን ያስረዳል።
አንድ ለህወሓት ሠራዊት ምግብ ያቀርብ የነበረ የ22 ዓመት ወጣትን ያናገረው አምንስቲ "ወጣቶቹ መተኮስ እንኳን አይችሉም፣ ተዋጊዎቹም (የህወሓት የአካባቢው ተዋጊዎች) መሳሪያቸውን ጥለው መሮጥ ጀመሩ፤ ከዚያ የኤርትራ ወታደሮች ወደ ከተማው መጥተው በዘፈቀደ መግደል ጀምሩ" ሲል የነበረውን ሁኔታ እንዳስረዳ ገልጿል።
ሟቾች በአብዛኛው አዋቂ ወንዶች ሲሆኑ፣ በአስራዎቹ እድሜ ውስጥ የሚገኙ ታዳጊ ወንዶች፣ የተወሰነ ቁጥር ብቻ ቢኖራቸውም አዛውንት እና ሴቶችም ተገድለዋል፤ እንደ ሪፖርቱ ገለፃ።
ይህም እርምጃ በሰብአዊነት ላይ የሚፈፀም ወንጀል ሊሆን እንደሚችል አክሎ በመግለጽ፤ በተባበሩት መንግሥታት የሚመራ ቡድን ወደ ቦታው ሄዶ ሊመረምረው ይገባል ሲል አሳስቧል።
ከግድያው ባሻገር ሰፊ ዝርፊያ በኤርትራ ወታደሮች ተፈጽሟል ያለው ተቋሙ በተለይም መጋዘኖችና ሆስፒታሎችን ጨምሮ የመንግሥት ተቋማት እንዲሁም መኖሪያ ቤቶች መዝረፋቸውን የከተማዋ ነዋሪዎች አስረድተዋል ብሏል።
የዝርፊያው ትኩረት ከነበሩትም ውድ እቃዎች፣ ተሸከርካሪዎች፣ የቤት ውስጥ መገልገያዎች ብሎም ምግብ እና መጠጦች እንደሚገኙበት ከነዋሪዎች መረዳቱን አምነስቲ ገልጿል።
"የኢትዮጵያ እና የኤርትራ ወታደሮች የአክሱም ከተማን ሲቆጣጠሩ የተለያዩ የጦር ወንጀሎችን ፈፅመዋል። ከሁሉም በላይ ግን የኤርትራ ሠራዊት ወረራ በመፈፀም እና ስልታዊ በሆነ መልኩ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን ያለርህራሄ በመግደሉ ድርጊቱ በሰብዓዊነት ላይ የሚፈፀም ወንጀል እንዲያቋቁም ያደርገዋል" ሲሉ የተቋሙ የምሥራቅ እና የደቡብ አፍሪካ ዳይሬክተር ተናግረዋል።
"ግድያው የአክሱም መንገዶች እና የኮብልስቶን መተላለፊያዎች በአስከሬን የሞላ ነበር" ሲል አምነስቲ ጭፍጨፋውን ገልጿል።
የኤርትራ ወታደሮች ኅዳር 20 ቀን 2013 ዓ.ም አስከሬን ለማንሳት የሚሞክሩ ሰዎችን ይገድሉ ነበር ያለው ተቋሙ፤ የአክሱም ጽዮን ዓመታዊ ክብረ በዓል በሚከበርበት ኅዳር 21 ቀን አስከሬን ማንሳት እንደተፈቀደ አስረድቷል።
አንድ የአይን እማኝን ዋቢ ያደረገው ሪፖርቱ የኤርትራ ወታደሮች በቁጥር በዛ ያሉ ወጣቶችን አሰልፈው በመትረየስ በመተኮስ ገድለዋል ሲል ወቅሷል።
በኅዳር 21 የተጀመረው ቀብርም ለቀናት የቀጠለ ሲሆን የቀብር ሥርዓቱ በአርባአቱ እንሰሳ እና በቅድስት ማሪያም አክሱም ጽዮን ቤት ክርስተያን በበጎ ፈቃደኛ የከተማው ነዋሪዎች መካሄዱን ሪፖርቱ አስረድቷል።
ከቀብሩ በኋላም የኤርትራ ወታደሮች ቤት ለቤት በመሄድ በተለይ ወንዶችን ሲደበድቡ እና ሊገዳደሩ የሚሞክሩትን ሌላ ዙር የበቀል እርምጃ እንደሚወስዱ በመናገር ሲያስፈራሩ ነበር ብሏል ሪፖርቱ። አምነስቲ የቀብር ቦታዎችን የሚያስረዱ የሳተላይት ምስሎችን ከሪፖርቱ ጋር አያይዞ ይፋ አድርጓል።
የኢትዮጵያ መንግሥት የትግራይ ክልል መተላለፊያ መስመሮችን ለሰብአዊ እርዳታ፣ የሰብአዊ መብት እና የሚዲያ ተቋማት ክፍት ያድርግ ሲል ጠይቋል።
የተለያዩ አገራት ባወጧቸው ሪፖርቶች የኤርትራ ወታደሮች በትግራይ ግጭት መሳተፋቸው የተጠቀሰ ቢሆን ይህንን ኢትዮጵያም ሆነ ኤርትራ መንግሥታት ማስተባበላቸው ይታወሳል።
ጥቅምት 24/2013 ዓ.ም የአገሪቱ ሠራዊት ትልቁ ክፍል በሆነው የሠሜን ዕዝ ላይ በህወሓት ኃይሎች ጥቃት ከተፈጸመ በኋላ የኢትዮጵያ መንግሥት በትግራይ ክልል ሕግ የማስከበር ወታደራዊ ዘመቻ ማካሄዱን በመግለጽ በዚህም የኤርትራ ጦር አለመሳተፉን ሲያስተባብል ቆይቷል።
የፌደራል መንግሥቱ ሠራዊት በኅዳር ወር አጋማሽ ላይ መቀለን ከተቆጣጠረ በኋላ በትግራይ ያካሄደው ወታደራዊ ዘመቻ መጠናቀቁን ቢገልጽም በአንዳንድ የትግራይ ክልል አካባቢዎች ወታደራዊ ግጭቶች እንዳሉ በተለያዩ ጊዜያት የሚወጡ መረጃዎች ይጠቁማሉ።