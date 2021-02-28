በኮቪድ ወረርሽኝን ምክንያት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች የተሻለ ቆጥበዋል
ዓለም አቀፉን የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ተከትሎ በዩናይትድ ኪንገደም ከስድስት ሚሊዮን ሕዝብ በላይ ወጪያቸውን በመቀነስ የተሻለ ገንዘብ ቆጥበው መገኘታቸውን እንድ ጥናት አመላከተ።
የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝነት ተከትሎ በርካቶች ሥራ አጥ አልያም በእዳ ተዘፍቀው ቁጠባቸውን ያጡ እንዳሉት ሁሉ፤ በወረርሽኙ ምክንያት ወጪያቸውን ቀንሰው ቁጠባቸውን የጨመሩ ሰዎች አሉ ብሏል ኤልሲፒ የተባለው የፋይናንስ አማካሪ ድርጅት የሰራው ጥናት።
እንደ ጥናቱ ከሆነ፤ በወረርሽኙ ወቅት የትራንስፖርት ወጪ መቀነስ፣ ለመዝናናት የሚደረግ ጉዞ መገደቡ እና ለምግብ ይወጣው የነበረው ወጪ መቀነሱ ከስድስት ሚሊዮን በላይ የሚሆኑት ሰዎች ቁጠባቸው እንዲጨምር ካደረጉ ምክንያቶች መካከል ተጠቃሽ ናቸው።
ሰዎች ወረርሽኙን ተከትሎ የተዋወቀው ከቤት ሆኖ መስራት እንዲቀጥል የሚደረግ ከሆነ የመሰል ሰዎች የቁጠባ መጠን ሊጨምር እንደሚችል ጥናቱ አመላክቷል።
የቤት ውስጥ የኤሌክትሪክ ፍጆት እና ልጆች በቤት በመቆየታቸው ተያይዘው የሚመጡ ወጪዎች የቁጠባ መጠን እንዲቀንስ ካደረጉ ምክንያቶች ናቸው ተብሏል።
በአጠቃላይ የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝን ተከትሎ ዝቀተኛ ገቢ ያላቸው ሰዎች ክፉኛ ተጎድተዋል።
በዩናይትድ ኪንገደም ብቻ 9 ሚሊዮን ሰዎች በቫይረሱ ስርጭት ምክንያት ገቢያቸው በመቀነሱ ቋሚ ወጪያቸውን ለመሸፈን ብድር መውሰዳቸውን የአገሪቱ ብሔራዊ ስታስቲክስ ድርጅት ይፋ አድርጓል።
ኤልሲፒ የተባለው የፋይናንስ አማካሪ ድርጅት የሰራው ጥናት እንዳሳየው ከወረርሽኙ መከስት ወዲህ የተሻለ ቆጥበው የተገኙት እድሜያቸው ከ55 ዓመት በላይ የሆኑ ሰዎች ናቸው።
ጥናቱ እንዳመላከተው ከሥራ ገበታቸው ያልፈተናቀሉት እድሜያቸው ከ55 ዓመት በላይ የሆኑት ሰዎች የትራንስፖርት እና ለሽርሽር የሚያወጡት ወጪ በከፍተኛ መጠን ቀንሷል።
ሪፖርቱ ጭማሪ የታየበት ቁጠባ ብድር ለመሸፈን እና በጥሩታ ወቅት ወጪን ለመሸፈን ሊውል ይችላል ብሏል።