እውቁ የሬጌ አቀንቃኝ በኒ ዌይለር በ73 ዓመቱ አረፈ

ከኪንግስተን ጀማይካ የተገኘው ይህ ሙዚቀኛ ከአብሮ አደግ ጓደኛው ቦብ ማርሌ ጋር በመሆን 'ዘ ዌይለርስ' (The Wailers) የተሰኘውን የሙዚቃ ቡድን መስርቷል።

ሁለቱ ሙዚቀኞች 'ሲመር ዳውን' (Simmer Down) እና 'ሰቲር ኢት አፕ' (Stir It Up) በተሰኙት ሙዚቃዎቻቸው ዓለም አቀፍ እውቅናን ማትረፍ ችለው ነበር። ነገር ግን በአውሮፓውያኑ 1974 ላይ በኒ ዌይለር ከቡድኑ በመለየት ለብቻው ሙዚቃ መስራቱን ቀጥሎ ነበር።