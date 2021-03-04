በሚየንማር የአደባባይ ተቃውሞ 38 ሰዎች ተገደሉ
በሚየንማር ከአንድ ወር በፊት የተካሄደውን መፈንቅለ መንግስት ተከትሎ የተባበሩት መንግስታት "በደም የጨቀየው ቀን" ሲል በገለጸው ረቡዕ ዕለት ቢያንስ 38 ሰዎች ተገደሉ፡፡
በሃገሪቱ የተባበሩት መንግስታት ልዑክ ሆኑት ክርስቲን ሽራነር በርገነር ከማያንማር አስደንጋጭ ቪዲዮዎች እየወጡ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
የፀጥታ ኃይሎች በጎማ እና በጥይቶች የተኩስ ልውውጥ ማድረጋቸውን የዓይን እማኞች ገልጸዋል ፡፡
ወታደራዊ ኃይሉ የካቲት 1 ስልጣኑን ከተቆጣጠረበት ጊዜ አንስቶ ከፍተኛ ተቃውሞ እና ህዝባዊ እምቢተኝነት በመላው ሚየንማር ተቀጣጥሏል።
ሰልፈኞቹ ወታደራዊ አገዛዙ እንዲያበቃ እና በመፈንቅለ መንግስቱ የተገለሉ እና አንግ ሳን ሱ ኪን ጨምሮ በምርጫ ወደ ስልጣን የመጡ መሪዎች እንዲለቀቁ ጥሪ እያቀረቡ ነው፡፡
መፈንቅለ መንግስቱ እና ከዚያ በኋላ የተካሄዱትን የተቃውሞ ሰልፎችን በሀይል ለማፈን የሚደረገውን ሙከራ ተከትሎ ዓለም አቀፍ ውግዘት ቢያስከትልም የሚየንማር ጦር ችላ ብሎታል፡፡
ግድያዎቹን ተከትሎ ምላሽ የሰጠችው እንግሊዝ የተባበሩት መንግስታት የፀጥታው ምክር ቤት አርብ ስብሰባ እንዲቀመጥ ጥሪ ያቀረበች ሲሆን አሜሪካ በበኩሏ በሚየንማር ጦር ላይ ተጨማሪ እርምጃ ለመውሰድ እያሰበች መሆኗን ገልፃለች፡፡
ሰሞኑን ግድያ ተከሰተው የሚያንማር ጎረቤቶች ወታደራዊ ኃይል እርምጃውን እንዲቆጣጠር ካሳሰቡ ከአንድ ቀን በኋላ ነው፡፡
'መጥተው መተኮስ ጀመሩ'
ሽራነር እንደገለጹት ከሆነ መፈንቅለ መንግስቱ ከተጀመረ ወዲህ ቢያንስ 50 ሰዎች መገደላቸውንና "ብዙዎች መቁሰላቸውን" ተናግረዋል፡፡
አንድ ቪዲዮ ላይ ፖሊሶች መሳሪያ ያልታጠቁ በጎ ፈቃደኛ የህክምና ሠራተኞችን ሲደበድቡ ያሳያል ብለዋል፡፡ ሌላኛዋ ደግሞ ሰልፈኛ በጥይት ተመቶ ምናልባትም በመንገድ ላይ ሲገደል ያሳያል ብለዋል።
ከሚየንማር የሚወጡ ሪፖርቶች እንደሚያሳዩት ያንገንን ጨምሮ በርካታ ከተሞች በሚገኙ ሰዎች ላይ የፀጥታ ኃይሎች ማስጠንቀቂያ ሳይሰጡ ተኩሰዋል፡፡
ከተገደሉት መካከል የ 14 እና 17 ዕድሜ ያላቸው ሁለት ወንዶች ይገኙበታል ሲል ሴቭ ዘ ችልድረን ገልጿል፡፡ አንዲት የ 19 ዓመት ሴትም ከሟቾች መካከል መሆኗ ተነግሯል፡፡
በማዕከላዊ ሚየንማር በሚገኘው ሞንይዋ በተነሳው ተቃውሞ ቢያንስ ስድስት ሰዎች በጥይት መገደላቸው ተገልጿል፡፡ በሁከቱ ቢያንስ 30 ሰዎች ቆስለዋል ሲል አንድ ጋዜጠኛ ለሮይተርስ ገልጿል፡፡
አንድ በጎ ፈቃደኛ ሐኪም ማይግንያን ውስጥ ለኤ ኤፍ ፒ የዜና ወኪል እንደተናገሩት ቢያንስ 10 ሰዎች ቆስለዋል፡፡ "አስለቃሽ ጭስ፣ የፕላስቲክ ጥይት እና መደበኛውን ጥይት ተኩሰዋል" ብለዋል፡፡
ሌላ ሰልፈኛ "በውኃ አልበተኑንም፣ እንድንበተን የሚያስችል ማስጠንቀቂያ አልሰጡም በቀጥታ መተኮስ ጀምሩ" ብለዋል ለሮይተርስ፡፡
በማንዳላይ አንዲት የተቃውሞ ሰልፈኛ ለቢቢሲ እንደገለፀችው ሰልፈኞች በቤቷ አቅራቢያ ተገድለዋል፡፡
"ፖሊሶች እና ወታደሮች ወደአካባቢው መጥተው በሠላማዊ ሰዎች ላይ መተኮስ ጀመሩ። ለዜጎች ምንም ማስጠንቀቂያ አልሰጡም" ብላለች፡፡
ወታደራዊ ኃይሉ በጉዳዩ ዙሪያ የሰጠው አስተያየት የለም፡፡ግፊት ቢኖርም ወታደራዊ ኃይሉ ጽናት ይቆማል።
የሚየንማር ወታደራዊ ኃይል ከመፈንቅለ መንግስቱ በኋላ ማዕቀብ እና ማግለልን ለመቋቋም ዝግጁ መሆኑን ገልጿል፡፡
ሽራነር የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በጄኔራሎቹ ላይ "ጠንካራ እርምጃዎችን" እንዲወስድ አሳስበዋል፡፡ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መልዕክተኛ ከሚየንማር ምክትል ወታደራዊ አዛዥ ጋር ባደረጉት ውይይትም ከፍተኛ የቅጣት እርምጃን እንደሚኖር አስጠንቅቀዋል ፡፡
"ምላሻቸው 'ከጥቂት ወዳጆቻችን ጋር ብቻ መጓዝን መማር አለብን' የሚል ነበር" ሲሉ ሽራነር በኒው ዮርክ ለጋዜጠኞች ተናግረዋል፡፡
አሜሪካን ጨምሮ ምዕራባውያን አገሮች ተጨማሪ ማዕቀቦችን ለመጣል እያሰቡ ናቸው፡፡
ረቡዕ የተከሰተው ሁከት አሜሪካንን "አስደንግጧል" ሲሉ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ ቃል አቀባይ ኔድ ፕራይስ ተናግረዋል፡፡ "ሁሉም ሀገራት የበርማ ወታደሮች በገዛ ህዝባቸው ላይ የሚያደርሱትን ጭካኔ የተሞላበት ጥቃት ለማውገዝ በአንድ አንዲቆሙ ጥሪ እናደርጋለን" ብለዋል ለጋዜጠኞች፡፡
በታሪክ ጭምር የሚየንማር የቅርብ አጋር የሆነችው ቻይና በአገሪቱ ወታደራዊ ኃይል ላይ ተጽዕኖ እንድታሳድር አሳስበዋል፡፡
የተባበሩት መንግስታት የፀጥታው ምክር ቤት ሁኔታው አሳሳቢ መሆኑን ጠቅሶ ችግሩን እንደ ውስጣዊ ጉዳይ የሚቆጥሩት ሩሲያ እና ቻይና በመቃወማቸው መፈንቅለ መንግስቱን ከማውገዝ ተቆጥቧል፡፡
የካቶሊኩ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ንግግር እንዲደረግ ጥሪ አቅርበዋል ፡፡የደቡብ ምስራቅ እስያ አገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ማክሰኞ በማይናማር ሁኔታ ላይ ልዩ ስብሰባ አካሂደዋል፡፡
ሱ ኪ ከእስር እንዲለቀቁ የወታደራዊውን አገዛዝ የተጫኑት አንዳንድ ሚኒስትሮች ብቻ ናቸው፡፡ የ75 ዓመቷ ሱ ኪ በቁጥጥር ስር ከዋሉ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ የታዩት በቪዲዮ ፍርድ ሂደታቸውን ሲከታተሉ ነው።
መከላከያው ስልጣኑን የተቆጣጠረው አን ሳን ሱ ኪ በከፍተኛ ድምፍ ያሸነፈበት ያለፈው ምርጫ የተጭበረበረ ነው በማለት እንደሆነ አስታውቋል።
ወታደራዊው ኃይል ስለምርጫው መጭበርበር መረጃዎችን ያላቀረበ ሲሆን በአንድ ዓመት ውስጥ አዲስ ምርጫ እንደሚያካሂድ ቃል ገብቷል።