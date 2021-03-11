ትግራይ፡ ወ/ሮ ኬሪያ ኢብራሂም ከእስር በዋስ መለቀቃቸው ተነገረ
የቀድሞ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈጉባኤ የነበሩት ወ/ሮ ኬሪያ ኢብራሂም ከእስር በዋስ መለቀቃቸውን ፖሊስ ዛሬ ለፍርድ ቤት ገለጸ።
ፖሊስ ዛሬ ለተሰየመው ለፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ጊዜ ቀጠሮ ችሎት እንደተናገረው ቀዳሚ ምርመራ አስኪሰማ ድረስ በወንጀለኛ መቅጫ ሥነ ሥርዓት ሕግ አንቀጽ 28 መጀረት ወ/ሮ ኬርያ ኢብራሂም በዋስ መፈታታቸውን ገልጿል።
በተጨማሪም የቀድሞ የትግራይ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት የነበሩት ወ/ሮ ህርይቲ ምህረተአብ እና የቀድሞው የትግራይ ክልል መስተዳደር አማካሪ የነበሩት አቶ ወልደጊዮርጊስ አሰፋ በዋስ ከእስር እንዲወጡ ፍርድ ቤት መወሰኑ ተነግሯል።
በእነአቶ ስብሐት ነጋ የክስ መዝገብ ጉዳያቸው ሲታይ የነበሩት እነዚህ ግለሰቦች በዋስ እንዲለቀቁ የተወሰነላቸው ዐቃቤ ሕግ እያካሄደ ባለው የምርመራ ሂደት ተጠርጣሪዎቹን በእስር ለማቆየት የሚያበቃ በቂ ማስረጃ አለማግኘቱን በመጥቀስ የዋስትና መብት እንዲፈቀድላቸው ፍርድ ቤቱን በመጠየቁ ነው።
በዚህም መሠረት ፍርድ ቤቱ ወ/ሮ ህርይቲ ምህረት እና አቶ ወልደጊዮርጊስ አሰፋ እያንዳንዳቸው በ30 ሺህ ብር ዋስ ከእስር እንዲፈቱ ወስኗል።
በተጨማሪም ዛሬ ችሎቱ በተመለከተው የክስ መዝገብ ተጠርጥረው ጉዳያቸው እየታየ የሚገኙት አቶ ስብሐት ነጋ፣ አቶ ሰሎሞን ኪዳኔ፣ ቅዱሳን ነጋና የሌሎችም ተጠርጣሪዎች ጉዳይ በቀዳሚ ምርመራ እንዲታይ ዐቃቤ ሕግ ለፍርድ ቤቱን ጠይቋል።
በዋስ ከእስር መለቀቃቸው የተገለጸው የቀድሞዋ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ወ/ሮ ኬሪያ ኢብራሂም የፌደራሉ መከላከያ ሠራዊት መቀለን ከተቆጣጠረ በኋላ እጃቸውን መስጠታቸው የተነገረ ሲሆን ከሦስት ወራት በላይ በአስር ላይ ቆይተዋል።
ጥቅምት 24/2013 ዓ.ም ምሽት የህወሓት ኃይሎች በሰሜን ዕዝ ላይ ጥቃት መፈፀማቸውን ተከትሎ በትግራይ ከተከሰተው ወታደራዊ ግጭት ጋር በተያያዘ የፌደራል ፖሊስና ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ በበርካታ የህወሓት ፖለቲካዊና ወታደራዊ አመራሮች ላይ የእስር ማዘዣ ማውጣታቸው ይታወሳል።
ለእስር ማዘዣውም ዋነኛ ምክንያቶቹ ህወሓትን በበላይነት በመምራት፣ በትግራይ ክልል በሚገኘው የአገር መከላከያ ሠራዊት የሰሜን ዕዝ ላይ ጥቃት በመፈፀም፣ የአገር ክህደት ወንጀል በመፈጸም፣ የመከላከያ ሠራዊትና የፖሊስ አባላት እንዲታገቱ በማድረግና በሌሎች ከባድ ወንጀሎች ተጠርጥረው መሆኑ ተገልጿል።