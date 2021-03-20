በአጣዬ ከተማና አካባቢው በተፈጸመ ጥቃት የሰዎች ሕይወት መጥፋቱ ተነገረ
በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን፤ ኤፍራታና ግድም ወረዳና አጣዬ ከተማ ከትናንት [አርብ] ምሽት ሦስት ሰዓት ጀምሮ በታጣቂዎች በተፈጸመ ጥቃት የሰላማዊ ሰዎች ሕይወት ማለፉ ነዋሪዎችና የአካባቢው ባለሥልጣን ለቢቢሲ አረጋገጡ።
የኤፍራታና ግድም ወረዳ የሠላምና የሕዝብ ደኅንነት ጽ/ቤት ኃላፊ እና ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ሰለሞን አልታየ እስከቅዳሜ ረፋድ ድረስ የአራት ሰዎች ሕይወት ማለፉን መመልከታቸውን የተናገሩ ሲሆን ነዋሪዎችም ይህንኑ አረጋግጠዋል።
በከተማዋ የሚሰማው ተኩስም እስከ ቅዳሜ እኩለ ቀን ድረስ ስላልቆመ በጥቃቱ ሳቢያ ምን ያህል ጉዳት እንደደረሰ በውል ማወቅ እንዳልተቻለ ኃላፊው ተናግረዋል።
ተኩሱ በአጣዬ ከተማ ዙሪያ ቀበሌ 01፣ 02 እና 03 እንዲሁም በኤፍራታና ግድም ወረዳ በሚገኙ አላላ እና ማጀቴ ቀበሌዎች ትናንት ምሽት መጀመሩንና የከተማው ነዋሪ ላይ ከባድ ድንጋጤን መፍጠሩን ቢቢሲ ያናገራቸው ነዋሪዎች ገልጸዋል።
የተከፈተውን ተኩስ ተከትሎ የአጣዬ ከተማ 01 ቀበሌ "ሙሉ በሙሉ በታጣቂዎቹ መያዙን" ኃላፊው አቶ ሰለሞን ጨምረው ለቢቢሲ ተናግረዋል።
በአካባቢው የተኩስ ድምጽ መሰማት የጀመረው ትናንት ምሽት እንዳልሆነ የሚናገሩት አቶ ሰለሞን፤ ሰሞኑን ተደጋጋሚ ተኩስ ይሰማ ነበር ብለዋል።
ነገር ግን ይህ ሁኔታ ከሠርግና ከሌሎች ባላህላዊ ሥነ ሥርዓቶች ጋር የተያያዘ ሊሆን እንደሚችል በሚል እየተሳበበ መቆየቱን ገልጸዋል።
ይህንን ሁኔታም ለመፍታትም በሰላም ኮሚቴ አማካይነት ጥረት ሲደረግ መቆየቱን ጠቅሰው፤ አርብ ማታ በተከሰተው ተኩስ ግን አንድ ሰው መሞቱንና ሁለት ግለሰቦች መቁሰላቸውን ተከትሎ ከተማው በጥይት ስትናወጥ ማደሯን አስረድተዋል።
ጥቃቱን ለመከላከል በወረዳው ባለው የፀጥታ ኃይል በኩል ሞክረው ከአቅማቸው በላይ በመሆኑ ለሚመለከታቸው የበላይ አካላት ቢያሳውቁም፤ አሁን የደረሰውን ጉዳትን ግን ቀድሞ መቆጣጠር አለመቻሉን ተስፋ በመቁረጥ ስሜት ለቢቢሲ ተናግረዋል።
የተከሰተውን የጸጥታ ችግር ተከትሎ ከፌደራል መንግሥት ተጨማሪ ኃይል ተጠይቆ ወደ አካባቢው መግባቱን የገለጹት ነዋሪዎችና ኃላፊው እስካናገርናቸው እኩለ ቀን ስድስት ሰዓት ድረስ ችግሩን በቁጥጥር ስር ለማዋል እርምጃ እየወሰዱ እንዳልሆነ አስረድተዋል።
ጥቃቱን የፈጸሙት ታጣቂዎች በከባድና በዘመናዊ መሳሪያ የተደገፉ መሆናቸውን አቶ ሰለሞን ገልጸው፤ "ሊደርስ ከሚችል ጉዳት ለመሸሽ ነዋሪው ከተማውን ለቆ እየወጣ ነው" ብለዋል።
ያነጋገርናቸው ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ የማጀቴ ነዋሪዎችም ከአርብ ሌሊት ከ6:00 ጀምሮ አሁንም ድረስ ተኩሱ ሲሰማ እንደነበር ገልጸዋል።
ቢቢሲ ነዋሪዎችን ቅዳሜ እኩለ ቀን ላይ በስልክ በሚያናግርበት ጊዜም ከጀርባ የተኩስ ድምጽ ይሰማ ነበር።
ጥቃቱን ተከትሎ በአካባቢው የስልክ ኔትወርክ ተቋርጦ እንደነበር የሚገልጹት ነዋሪዎች፤ ይህም መረጃ እንዳይለዋወጡ እንዳደረጋቸው ገልፀዋል።
ጥቃቱን በማን እንደተፈጸመ በግልጽ የታወቀ ነገር ባይኖርም የአካባቢው አስተዳደርና ነዋሪዎች የችግሩ ፈጣሪና ጥቃት ፈጻሚው 'ኦነግ ሸኔ' ነው ይላሉ።
በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ውስጥ የሚገኘው ኤፍራታና ግድም ወረዳ በክልሉ ውስጥ ካለው የኦሮሞ ብሔረሰብ ልዩ ዞን ጋር ይዋሰናል።
ከዚህ ቀደምም በተለያዩ ጊዜያት በወረዳው ውስጥ በሚገኙ አካባቢዎች በተፈጸሙ ጥቃቶችና ግጭቶች በሰውና በንብረት ላይ ጉዳት መድረሱን ቢቢሲ ያናገራቸው የማጀቴ ከተማ ነዋሪ አስታውሰዋል።