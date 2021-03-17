የታንዛንያው ፕሬዝዳንት ጆን ማጉፉሊ መሞታቸው ተገለፀ
የታንዛንያው ፕሬዝዳንት ጆን ማጉፉሊ በ61 ዓመታቸው ማረፋቸውን የአገሪቱ ምክትል ፕሬዝዳንት አስታወቁ።
የታንዛንያ ምክትል ፕሬዝዳንት የሆኑት ሳሚያ ሱሉሁ ሀሰን በአገሪቱ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ ቀርበው እንደተናገሩት ፕሬዝዳንቱ ባጋጠማቸው የልብ ሕመም ምክንያት በዳሬሰላም ሆስፒታል ሲረዱ ቆይተው ሕይወታቸው አልፏል።
ማጉፉሊ ላለፉት ሁለት ሳምንታት ከሕዝብ ዕይታ ርቀው የነበረ ሲሆን ጤናቸው በተመለከተ የተለያዩ አሉባልታዎች ሲሰሙ ነበር።
ባለፈው ሳምነት የተቃዋሚ ፓርቲ አባላት በኮሮናቫይረስ መያዛቸውን ቢናገሩም ምንም የተረጋገጠ ነገር አልነበረም።
ማጉፉሊ ኮሮናቫይረስ መኖሩን ከማይቀበሉ የአፍሪካ መሪዎች መካከል ቀዳሚው የነበሩ ሲሆን፣ ተህዋሲውን ለመከላከል መፀለይ እንዲሁም የተለያዩ እጽዋትን አፍልቶ መታጠን መፍትሄ ነው ሲሉ ተደምጠዋል።
ምክትል ፕሬዝዳንቷ ሐሰን የፕሬዝዳንቱን ሞት ሲናገሩ "ዛሬ ብልሁ የታንዛንያ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት ጆን ፖምቤ ማጉፉሊ . . .መሪያችንን ማጣታችንን ስናገር በእጅጉ እያዘንኩ ነው" ብለዋል።
ምክትል ፕሬዝዳንቷ አክለውም ለ14 ቀናት ብሔራዊ የሐዘን ቀናት በመላው አገሪቱ እንደሚሆን አውጀው በታንዛኒያ በሁሉም ስፍራ ሰንደቅ ዓላማዎች ዝቅ ብሎ ይውለበለባሉ ብለዋል።
በታንዛንያ ሕገመንግሥት መሰረት፣ ምክትል ፕሬዝዳንቷ ሐሰን የአገሪቱ ፕሬዝዳንት በመሆን ቃለ መሐላ ይፈጽማሉ።
ማጉፉሊ በድጋሚ ተመርጠው የአምስት ዓመት የሥልጣን ዘመናቸውን የጀመሩት በዚህ ዓመት ነው።
ማጉፉሊ ለመጨረሻ ጊዜ ለሕዝብ የታዩት የካቲት 20/2013 ዓ.ም የነበረ ሲሆን፣ ጠቅላይ ሚኒስትር ቃሲም ማጃሊዋ ከቀናት በፊት ፕሬዝዳንቱ "ጤናማ እና ጠንክረው እየሰሩ ናቸው" በማለት ተናግረው ነበር።
ፕሬዝዳንቱ ታመዋል የሚሉትንም በባሕር ማዶ የሚኖሩ ታንዛኒያውያንን "በጥላቻ የተሞሉ ናቸው" ሲሉ ገልፀዋቸዋል።
ነገር ግን የተቃዋሚ ፓርቲ መሪ የሆኑት ቱንዱ ሊሱ ምንጮቻቸው ማጉፉሊ በኮሮናቫይረስ ታመው በኬንያ ሕክምና እያገኙ መሆኑን አንደነገሯቸው ለቢቢሲ ገልፀው ነበር።
ማጉፉሊ ታንዛንያ "ከኮቪድ-19 ነጻ" መሆኗን ባለፈው ሰኔ ወር ናይ አውጀው ነበር። የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭምብል ውጤታማነት ላይ የተዘባበቱት ማጉፉሊ፣ በምርመራው ላይ ያላቸውን ጥያቄ፣ እንዲሁም የኮሮናቫይረስ ስርጭትን ለመቀነስ የተለያዩ እርምጃዎችን የወሰዱ ጎረቤት አገራትን ይተቹ ነበር።
ታንዛንያ በአገሪቱ ስላለው የኮሮናቫይረስ ሁኔታ ካለፈው ዓመት ግንቦት ጀምሮ ይፋ አድርጋ አታውቅም።
የታንዛንያ መንግሥትም የኮሮናቫይረስ ክትባትን ለመግዛት ፈቃደኛ ሳይሆን ቀርቷል።
ሰኞ ዕለት የአገሪቱ ፖሊስ ስለፕሬዝዳንቱ ጤንነት የተዛባ መረጃ አሰራጭተዋል ያላቸውን ሰዎች በቁጥጥር ስር ማዋሉን መግለፁ ይታወሳል።