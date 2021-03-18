ጆን ምፖቤ ማጉፉሊን የሚተኩት የመጀመሪያዋ ታንዛኒያ ሴት ፕሬዝዳንት ሳሚያ ሱሉሁ ሐሰን
ረቡዕ ሌሊት ከዚህ ዓለም በሞት መለየታቸው የተነገረውን የታንዛንያ የፕሬዝዳንት ጆን ማጉፉሊን ቦታ በመተካት ምክትላቸው ሳሚያ ሱሉሁ ሐሰን አዲሷ የአገሪቱ ፕሬዝዳንት ሆነው ለመሾም ቃለ መሃላ እንደሚፈጽሙ ተነገረ።
ፕሬዚዳንት ጆን ማጉፉሊ ሁለተኛውን የአምስት አመት የስልጣን ዘመናቸውን በዚህ ዓመት የጀመሩ ሲሆን በድንገት በማለፋቸው ምክትል ፕሬዝዳንቷ ቀሪውን ጊዜ በመሪነት ያገለግላሉ ተብሏል።
ይህም ለምሥራቅ አፍሪካዋ አገር ስድስተኛና የመጀመሪያዋ ሴት ፕሬዝዳንት ሲያደርጋቸው፤ ከፊል ራስ ገዝ አስተዳደር ከሆነችው የዛንዚባር ደሴቶች የመጡ ሁለተኛ ፕሬዝዳንት ይሆናሉ።
ሳሚያ የታንዛኒያን ፕሬዝዳንትንት መንበር ለመረከብ የሚያስችላቸውን ቃለ መሀላ ከፈጸሙ በኋላ እርሳቸው ይዘውት የነበረውን የምክትል ፕሬዝዳንትንት ቦታ የሚይዝ ዕጩ ለመሰየም ከፓርቲያቸው አመራሮች ጋር ይመክራሉ ተብሏል።
በታንዛኒያ ሕገ መንግሥት መሠረት ሳሚያ የዛንዚባር ደሴት ተወካይ በመሆናቸው ምክትላቸው ከቀሪው የአገሪቱ ክፍል የሚወከሉ ይሆናሉ።
ለምክትልነት የሚሰየሙት ዕጩ ከአገሪቱ ፓርላማ አባላት የ50 በመቶውን ይሁንታ ማግኘት ይኖርባቸዋል።
በአገሪቱ ሕግ መሠረት ሳሚያ ሱሉሁ ሐሰን ሦስትና ከዚያ በላይ ለሆኑ ዓመታት በፕሬዝዳንትንት ከቆዩ በቀጣይ ዙር በሚኖር ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ አንድ ጊዜ ብቻ እንዲወዳደሩ ይፈቀድላቸዋል።
ሳሚያ ሱሉሁ ሐሰን በፖለቲካው መድረክ ላይ ትኩረትን ያገኙት በ2014 (እአአ) አዲሱ የአገሪቱ ሕገ መንግሥት ረቂቅ ሲዘጋጅ የጉባኤው ምክትል ሊቀመንበር ሆነው ሲሾሙ ነበር።
ከአንድ ዓመት በኋላ ደግሞ የገዢው የሲ ሲ ኤም ፓርቲ ፕሬዝዳንታዊ ዕጩ ተወዳዳሪ የነበሩት የጆን ማጉፉሊ ምክትል በመሆን በዕጩነት ቀረቡ።
በምርጫ ቅስቀሳ ዘመቻቸው ወቅት አብረዋቸው ሲጓዙ የነበሩትን የሙዚቀኛ ቡድን አባላትን 'ማማ' ወይም 'እናታችን' ብለው እንዲጠሯቸው መጠየቃቸውን ተዘግቧል።
አብረዋቸው የሠሩ ፖለቲከኞች እንደሚናገሩት ግለሰቧ የታንዛኒያ ዜጎች የማየት ዕድል ያላገኙት የመሪነት አቅም እንዳላቸው ይመሰክራሉ።
"የተለመደ ፖለቲከኛ ዓይነት ትመስላለች፤ ነገር ግን እምቅ አቅሟ በጣም ትልቅ መሆኑን ከእርሷ ጋር በቅርበት በሰራሁበት ጊዜ ለመመልከት ችያለሁ" ሲሉ የሕግ ባለሙያው ጃንዋሪ ማክባም ለቢቢሲ ስዋሂሊ።
ሌሎች ደግሞ ደፋር እና የማይወላውሉ ፖለቲከኛ እንደሆኑ ይናገሩላቸዋል።
ከሦስት ዓመት በፊት በዋና ከተማዋ ዶዶማ ከተፈፀመባቸው የግድያ ሙከራ የተረፉትን የተቃዋሚ ፓርቲ መሪ ቱንዱ ሊሱን ሆስፒታል ድረስ በመሄድ ጠይቀዋቸዋል።
ሳሚያ ሱሉሁ ሀሰን ባለትዳር ሲሆኑ ከባለቤታቸው ሃፊድ አሚር አራት ልጆች አሏቸው።