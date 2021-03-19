ጆ ባይደንና ፑቲን በነገር እየተቆራቆሱ ነው
ጆ ባይደን የሩሲያውን ኃያል ቭላድሚር ፑቲንን ‹ነፍሰ በላ› ብለው ከጠሩ በኋላ በሁለቱ መሪዎች መሀል አንድ ሁለት መባባሉ አይሏል፡፡
የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ለተሰበቀባቸው የቃላት ጦር ምላሽ ሰጥተዋል፡፡
‹ሌባን ሌባ ቢሰርቀው ምን ሊደንቀው› ዓይነት ይዘት ያለው ምላሽ በመስጠት የጀመሩት ቭላድሚር ፑቲን ጆ ባይደን ፍቃዳቸው ከሆነ በቲቪ በቀጥታ ስርጭት ይግጠሙኝ ብለዋል፡፡
ቭላድሚር ፑቲን በቴሌቪዥን በሰጡት በዚህ ቃለ ምልልስ ባላንጣቸውን አሌክሴ ናቫልኒን በመርዝ ለመግደል እንዳልሞከሩ አስተባብለዋል፡፡
የአሜሪካው ፐሬዝዳንት ጆ ባይደን ለኤቢሲ ኒውስ ቴሌቪዥን ቀደም ብለው እንደተናገሩት ‹ነፍሰ በላው› ፑቲን በ2020 የአሜሪካ ምርጫ እጁን አስገብቶ መዶለቱን ጠቅሰው ለዚህም ‹ዋጋ መክፈሉ አይቀርም› ሲሉ ጠጠር ያለ ሂስ አቅርበዋል፡፡
ሩሲያ ይህን የጆ ባይደንን ንግግር ተከትሎ አምባሳደሯን ወደ አገር ቤት መጥራቷ ይታወሳል፡፡
ሩሲያ አምባሳደሯን አናቶሊ አንቶኖቭን ወደ ሞስኮ ከጠራች በኋላ እንዳለችው አሜሪካ ለሩሲያ ጋር ያላት ግንኙነት ተበላሽቶ ዳግም የማይቀለበስበት ደረጃ ላይ ደርሷል ስትል ለችግሩ መባባስ ባይደንን ተችታለች፡፡
ጆ ባይደን በበኩላቸው የአሜሪካ የደኅንነት መሥሪያ ቤት ሪፖርትን መሠረት በማድረግ እንደገለጹት ፑቲን በአሜሪካ የፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ቅስቀሳ ወቅት እጃቸውን አስገብተው ሊፈተፍቱ ሞክረዋል ሲሉ ሩሲያን ወቅሰዋል፡፡
ይህ የአሜሪካ የስለላ መሥሪያ ቤት ሪፖርታዥ እንደሚያትተው ሩሲያ ባለፈው ኅዳር የተካሄደውን የአሜሪካ ምርጫ የሪፐብሊካኑ ዶናልድ ትራምፕ እንዲያሸንፉ ያልፈነቀለችው ድንጋይ አልነበረም፡፡
አሜሪካ ይህን የስለላ መሥሪያ ቤት ሪፖርት ተከትሎ በሚቀጥለው ሳምንት በሩሲያ ላይ ጫን ያለ ማዕቀብ እንደምትጥል እየተጠበቀ ነው፡፡