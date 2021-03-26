ደም መለገስ፡ ፍቅራቸውን በደም የሚገልጹት ‘ቀዳሚዋ’ ኢትዮጵያዊት
አንድ ሰው በጠና የታመመች ሚስቱን ሊያሳክም ወደ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ያቀናል። ሚስቱ ህክምና ትጀምራለች።
ሐኪሞች ግለሰቡን ጠርተው ባለቤቱ በአስቸኳይ ሁለት ዩኒት [አንድ ሰው በአንድ ጊዜ አንድ ዩኒት ደም ነው መለገስ የሚችለው] ደም እንደሚያስፈልጋት ይነግሩታል።
ግለሰቡ ደም ፍለጋ ከጥቁር አንበሳ ስታዲየም ጎን ወደ ነበረው የደም ባንክ ያቀናል።
ግለሰቡ እንደመጣ "ሚስቴ ከምትሞት ከእኔ ደም ወስዳችሁ ስጧት" እያለ ይማጸነን ጀመር ይላሉ የብሔራዊ ደም ባንክ ባልደረባ የሆኑት ሲስተር አሰጋሽ ጎሣ።
"በጣም ተጨንቋል" ሲሉ የነበረበትን ሁኔታ ያስታውሳሉ። ". . .'ባለቤቴ የልጆቼ እናት ልትሞት ነው። እሷ ከምትሞት እኔ ልሙት' ሲል አልቻልኩም" ይላሉ።
በወቅቱ ደም የሚያስፈልጋቸው ሰዎች የጠየቁትን ከማግኘታቸው በፊት ዘመዶቻቸው ወይም የሚያቋቸው ሰዎች ምትክ ደም ከሰጡ በኋላ ነው ደም የሚያገኙት።
ይህም ነው ግሰለቡን ጭንቀት ላይ የጣለው።
ይስጥ ቢባልም አንድ ዩኒት ደም ብቻ ነው መስጠት የሚችለው። እሱንም ቢሆን አይችልም።
ግለሰቡ ጭንቀት፣ ድካምን ጨምሮ ሌሎች ደም መስጠት የማይችልባቸው ሁኔታዎች ነበሩ።
"'እኔ ባንተ ቦታ ደም እለግሳለሁ' አልኩት" ሲሉ ሲስተር አሰጋሽ ያስታውሳሉ።
ለግለሰቡ አንድ ዩኒት ደም ከመስጠት በተጨማሪ ከበጎ ፈቃደኞች የተገኘ ሌላ አንድ ዩኒት ደም ከደም ባንክ እንዲሰጠው ያደርጋሉ።
ከዚህ በኋላ የእርሳቸው ደም የመስጠት ታሪክ መጻፍ ጀመረ
ለግለሰቡ ሲሉ አንድ ብለው የጀመሩት ደም ልገሳ አሁን 80 ደርሷል።
ሲስተር አሰጋሽ ጎሣ ይባላሉ።
እዚህ ጋር የጤና ሚንስትር የሆኑትን የዶ/ር ሊያ ታደሠን አገላለጽ እንጠቀም- "ሲስተር አሰጋሽ ጎሣ ነርስም፣ እናትም ቀዳሚ ደም ለጋሽም" ናቸው ይላሉ።
ሲሰተር አሰጋሽ ደግሞ ራሳቸውን የጤና ባለሙያ እና በብሔራዊ የደም ባንክ በደም ልገሳ ዙሪያ የተግባቦት ባለሙያ እንደሆኑ ይገልጻሉ።
በብሔራዊ የደም ባንክ ከሃያ ዓመት በላይ ሠርተዋል። ዋነኛ ሥራቸው ህብረተሰቡ ደም እንዲለግስ ትምህርት መስጠት ነው።
ስለ ደም ልገሳ ሲነሳ በተደጋጋሚ የጠቅላይ ሚንስትር ዐብይ አመህመድን (ዶ/ር) አባባል ይጠቀማሉ- 'ደም መለገስ የፍቅር መግለጫ ነው' የሚለውን።
ለሚስቱ ህይወት ሲንሰፈሰፍ ላዩት ግለሰብ ሲሉ የጀመሩትን የደም ልገሳ በየጊዜው ሲያከናውኑ ቆይተዋል።
ቀደም ሲል ሴቶች በየስድስት ወሩ ደም እንዲለግሱ ይመከር ነበር ይላሉ።
ይህ ግን ለእርሳቸው እንቅፋት አልነበርም።
"በሁለት ወርም በሦስት ወርም ደም እለግስ ነበር" ሲሉ ያስታውሳሉ።
ጊዜው ተቀየረና አሁን በየሦስት ወሩ መስጠት ተፈቀደ።
"አሁን ደም ልገሳው በየሦስት ወሩ ቢደረግም ምዝገባ የሚደረገው በኮምፒውተር ስለሆነ [እንደዚህ ቀደሙ] ከሦስት ወር ቀደም ብሎ መስጠት አይቻልም" ይላሉ።
በዚህ ምክንያትም ጊዜያቸውን ሳያዛንፉ ደም ይለግሳሉ። የጤና ባለሙያ መሆናቸው እና በደም ባንክ መሥራታቸው ተገቢውን ጥንቃቄ አድርገው እንዲሰጡ ረድቷቸዋል።
"አስፈላጊውን ጥንቃቄ አደርጋለሁ። መሟላት ያለበትን በሙሉ አሟልቼ ስለምቀርብ 'አይ አሁን ደም መለገስ አትችይም' ተብዬ የተመለስኩበት ጊዜ የለም" ሲሉ ይገልጻሉ።
ቢቢሲ፡ ለመሆኑ የሰጡት ደም ለማን እንደደረሰ ያውቃሉ?
ሲሰተር አሰጋሽ፡ ደም ለማን እንደሰጠ አይታወቅወም። በበጎ ፈቃድ የምንሰጠው ደም ለማን እንደሆነ አናውቅም። [ደሙ] ተሰብስቦ ሆስፒታል ይሄዳል። ለሚይስፈልገው ሰው ይሰጣል። እኔም አልከታተልም። አይመለከተኝምም [ሳቅ]።
ቢቢሲ፡ ደም ለምን ሰጠሁ ብለው ተጸጽተው ያውቃሉ?
ሲሰተር አሰጋሽ፡ ደም ባልሰጠሁ ያልኩበት ጊዜ የለም። ከፈጣሪ በታች ከራስ አልፎ የአንድን ሰው ህይወት እንዲኖር መርዳት ትልቅ ነገር ነው። ታምሜ ደም ከሚሰጠኝ ብሰጥ ይሻላል። ከሁሉም በላይ የህሊና እርካታ አለኝ። መጀመሪያ ላይ የረዳሁት ግለሰብ ሁሌም ያስደስተኛል። መነሻዬም ነው። ያንን ሰው እንደዛ ተጨንቆ አይቼ በመርዳቴ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ሌሎች ተጨንቀው እርዳታ በመስጠታችን እና ደም ባንክ በመሥራቴ ደስተኛ ነኝ። መለገስ በመቻሌ የህሊና እርካታ ነው የሚሰማኝ።
ቢቢሲ፡ ለምን ደም ይሰጣሉ ያለዎትስ የለም?
ሲሰተር አሰጋሽ፡ ምንም የለም። እናቴ ደም ያስፈለገው ሰው ኖሮ ሰው ሁሉ ፈርቶ 'እምቢ [ደም አልሰጥም]' ሲል ትሰጥ ነበር። እሷ ግንዛቤ ሳይኖራት ከተነሳሳች እኔ ደግሞ ምንም ጉዳት እንደሌለው ስለማውቅ በጣም ቀላል ነው።
ዶ/ር ሊያ ስለ ሲስተር አሰጋሽ ወዳካፈሉት ሃሳብ እንመለስ። "ሲሰተር አሰጋሽ ጎሳ ነርስም፣ እናትም ቀዳሚ ደም ለጋሽም በመሆን ዛሬ የሴቶችን ቀንን በማስመልከት 80ኛ የደም ልገሣዋን አድርጋለች። ይህ ቁጥር በሃገራችን ሴት ደም ለጋሶች በሪከርድ [በክብረ ወሰንነት] የተመዘገበ ነው። እንኳን ደስ አለሽ። እናመሰግናለን" ብለዋል በማህበራዊ ድረገጻቸው ላይ።
የሚስቱን ህይወት ለማትረፍ የተጨነቀ ባል አሳዝኗቸው አንድ ብለው የጀመሩት ደም ልግሳ ዛሬ 80 ደርሷል።
ይህ ቁጥር በሴት ደም ለጋሾች ታሪክ ቀዳሚ መሆኑን በመጥቀስ ዶ/ር ሊያ መልዕክታቸውን ከምስጋና ጋር በማስፈራቸው "በጣም ነው ደስ ያለኝ" ሲሉ ሲስተር አሰጋሽ ይገልጻሉ።
"ከመነሻዬ እዚህ [ቁጥር ላይ] እደርሳለሁ ብዬ አላሰብኩም። ሄዶ ሄዶ እዚህ ደርሷል" ብለዋል።
ከጤና ሚንስትሯ በተጨማሪም ብሔራዊ የደም ባንክም የምስጋና ፕሮግራም አዘጋጅቶላቸዋል።
እሳቸውም ለተሰጣቸው ዕውቅና ምስጋናዬ ይድረሳችሁም ብለዋል።
ቢቢሲ፡ የወንዶችን ክብረ ወሰን ለማሻሻል አያስቡም?
ሲሰተር አሰጋሽ፡ [ሳቅ] ሴቶች ከሴቶች ጋር ነው የሚወዳደሩት። እኛ ሴቶች ዘንድ መውለድ፣ ማርገዝ እና ማጥባት አለ። በምናረግዝበት፣ በምንወልድበት እና በምናጠባበት ወቅት ደም መለገስ አንችልም። አንዲት ሴት ማጥባት ካቆመች ከአንድ ዓመት በኋላ ነው ደም መለገስ የምትችለው። ስለዚህ በትንሹ ወደ 11 ወይም 12 ጊዜ መስጠት የምትችለውን ነው የምታጣው ማለት ነው። እና ወንዶች ጋር ደርሼ እበልጣለሁ የሚል ሃሳብ የለኝም። [ከወንዶች ሳያቋርጥ] በትክክል የሚሰጥ ሰው ካለ እንደዛ ብዬ አላስብም። በራሴ ግን ማድረግ የምችለውን በሙሉ አደርጋለሁኝ።
የዓለም ጤና ድርጅት ማንም ሰው በደም እጦት መሞት የለበትም የሚል መርሆ አለው። ለዚህም ደግሞ ከአንድ ሃገር አጠቃላይ የህዝብ ቁጥር አንድ በመቶ የሚሆነው ደም መስጠት ይኖርበታል።
በዚህ ስሌት መሠረት ከአንድ መቶ ሚሊዮን በላይ ከሚሆነው የኢትዮጵያ ህዝብ ውስጥ ከአንድ ሚሊዮን በላይ የሚሆነው በየሦስት ወሩ ደም መለገስ አለበት ማለት ነው።
በኢትዮጵያ ደም የሚለግሱ ሰዎች አሃዝ ግን ግማሽ የሚሊዮን እንኳን አልደረሰም።
"አንዳንዶች ከግንዛቤ እጥረት ደም ለመለገስ ፈቃደኛ አይሆኑም" ይላሉ ሲስተር አሰጋሽ በሥራቸው ወቅት የሚመለከቱትን ህብረተሰቡን ግንዛቤ ሲገልጹ። "አንዳንዶች ከግንዛቤ እጥረት ደም ለመለገስ ፈቃደኛ አይሆኑም። ደም የሚጠራቀም የሚመስላቸው፣ ደም የሚለገሰው በውፍረት የሚመስላቸው እና ሌሎችም የተሳሳቱ ግንዛቤ ያላቸው አሉ" ይላሉ።
ከዚህ ይለቅ "ሰው ደም ከመቀበል ይልቅ ቢሰጥ ጥሩ ነው" ይላሉ።
ደም የሚያስፈልጋቸውን "ሁሌም 'እናቴ፣ እህቴ ወይም ዘመዴ ቢሆኑስ?' ብሎ መጠየቅ ያስፈልጋል። ከአነስተኛ መርፌ መወጋት ህመም በኋላ በሚሰጥ ደም፣ የሰው ህይወት ማዳን ቀላል አይደለም" ይላሉ።
ለዚህም ነው ለሲስተር አሰጋሽ ሰውን ለመርዳት ሰው መሆን ብቻ በቂ የማይሆነው። 'ሰውን ለመርዳት ሰው ከመሆን በተጨማሪ ቅንነት ያሰፈልጋል' ብለው ያምናሉ።
እሳቸውም ቢሆን "ወደፊት ፈጣሪ ቢፈቅድ ደም እለግሳለሁ" ሲሉ በአንድ ግለሰብ ምክንያት 80 የደረሰውን ደም ልገሳ ቁጥር ማሳደግ እንደሚፈልጉ ይገልጻሉ።
ቢቢሲ፡ መጀመሪያ ላይ ደም ለመለገስ ምክንያት የሆኖትን ግለሰብም ሆነ ሚስቱን አግኝተዋቸው ያውቃሉ?
ሲስተር አሰጋሽ፡ አላውቅም። ከዚያ በኋላ እንዴት እንደሆኑ አላውቅም። ከዚያ በኋላ ታሪኩን አላውቀም። [ምትክ ደም ስለተሰጠ ደም መውሰድ እንደሚችል የሚገልጽ] ደብዳቤ እኛ ጻፍንለት። ጥቁር አንበሳ ደብዳቤውን ሲያገኙ ደም ከእኛ ይወስዳሉ። ብዙም የማውቀው ነገር የለም እኔ [ኃላፊነቴ] የድርሻዬን መወጣት ነው።