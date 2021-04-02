በታይዋን በባቡር ላይ በደረሰ አደጋ ቢያንስ 34 ሰዎች መሞታቸው ተገለፀ
በታይዋን 350 መንገደኞችን ያሳፈረ ባቡር በመተላለፊያ ዋሻ ውስጥ ባጋጠመው አደጋ ቢያንስ 34 ሰዎች መሞታቸው ተገለፀ።
የታይዋን የአስቸኳይ ጊዜ ማዕከላዊ ተልዕኮ ማዕከል እንዳለው የነፍስ አድን ሠራተኞች በመተላላፊያ ዋሻ ውስጥ ወዳሉትና በከፍተኛ ሁኔታ ወደ ተጎዱት አራት ፉርጎ ለመግባት እየጣሩ ነው።
ሮይተርስ 72 ሰዎች መጎዳታቸውን የአካባቢውን የትራንስፖርት ሚኒስቴር ጠቅሶ ዘግቧል።
ባለ ስምንት ፉርጎው ባቡር አደጋው ያጋጠመው ሀዲዱ ላይ ተንሸራቶ የቆመ የግንባታ መኪና ጋር በመጋጨቱ መሆኑን የአገር ውስጥ መገናኛ ብዙኀን ዘግበዋል።
አደጋው የደረሰበት ባቡር ከታይዋን ዋና ከተማ የተነሳ ሲሆን በውስጡም በአገሪቱ በድምቀት የሚከበረው ዓመታዊ በዓል ለማክበር የሚሄዱ ሰዎች ማሳፈሩ ተገልጿል።
ይህ ዓመታዊ በዓል የሚከበርበት ቀን የተቃረበ ሲሆን ወቅቱም በርካታ የትራፊክ እንቅስቃሴ እንደሚበዛበት ተገልጿል።
በዚህ ወቅት ታይዋናውያን ወደ ወዳጅ ዘመዶቻቸው የመቃብር ስፍራ በመሄድ ፀሎት ያደርሳሉ።
ባቡሩ ሞልቶ ስለነበር በርካታ ተሳፋሪዎች ቆመው እንደነበር ተገልጿል።
ካልተጎዳው የባቡሩ ፉርጎ የወጡ ሰዎች እቃቸውን በመያዝ ሲሄዱ ታይተዋል።
ከተሳፋሪዎቹ መካከል ለታይዋን መገናኛ ብዙሃን ማንነቷን ያልገለፀች መንገደኛ ያየችውን ስትናገር "ድንገት የተፈጠረ መንገጫገጭ ተሰማ እና ወለሉ ላይ ወደቅኩ" ብላለች።
አክላም "መስኮቱን ሰብረን ወደ ጣሪያው በመውጣት ተርፈናል"
እንደ ታይዋን ፕሬዝዳንት ሳይ ኢንግ ዌን ከሆነ አሁንም በርካታ ሰዎች የባቡር ፉርጎው ውስጥ መውጫ አጥተው ይገኛሉ።
"ዛሬ ማለዳ በሁዋሌን መተላለፊያ ዋሻ አደጋ አጋጥሟል" ብለዋል በመግለጫቸው።
አክለውም "በአደጋው ለተጎዱ የአስቸኳይ ጊዜ አደጋ ምላሽ የሚሰጡ ሠራተኞች በስፍራው ይገኛሉ። ቅድሚያ በባቡር ፉርጎው ውስጥ ላሉ ይሰጣል" ብለዋል።
ሮይተርስ የእሳት አደጋ ቢሮውን በመጥቀስ ከአራቱ የባቡር ፉርጎዎች 100 ሰዎች መውጣታቸውን ዘግቧል።