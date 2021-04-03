እሳት በተነሳበት የሩሲያ ሆስፒታል ውስጥ የልብ ቀዶ ህክምና በተሳካ ሁኔታ ተካሄደ
በአንድ የሩሲያ ሆስፒታል ውስጥ ሐኪሞች የልብ ቀዶ ህክምና እያከናወኑ እሳት ተነስቶ የእሳት አደጋ ሠራተኞች እሳቱን ለማጥፋት ጥረት በሚያደረጉበት ጊዜ ሐኪሞቹ ሥራቸውን ሳያቋርጡ ህክምናውን በተሳካ ሁኔታ ማጠናቀቃቸው ተነገረ።
በምሥራቃዊ የሩሲያ ከፍል ውስጥ በምትገኘው ብላጎቭሼቼንስክ ውስጥ በሚገኘው ሆስፒታል ጣራ ላይ የእሳት አደጋው በተከሰተበት ጊዜ ከ120 በላይ ሰዎች ከህንጻው እንዲወጡ ተደርገዋል።
በአደጋው ጊዜ እየተካሄደ የነበረው የልብ ቀዶ ህክምና የቀጠለው ለአደጋ ጊዜ ተብሎ ከህንጻው ወለል ስር የተዘረጋውን የኤሌክትሪክ መስመርን በመጠቀም ነበር።
አደጋው ከመከሰቱ በፊት የተጀመረው የልብ ቀዶ ህክምና እሳቱን ለማጥፋት የሚደረገው ጥረት እየተካሄደ በመጠናቀቁ ታማሚው ህክምናውን አጠናቆ ከህንጻው እንዲወጣ ተደርጓል።
የቀዶ ህክምናው መሪ ሐኪም የሆኑት ቫለንቲን ፊላቶቭ እንዳሉት በእሳት አደጋው ጊዜ እሳቸውና ቡድናቸው የታማሚውን ህይወት ማዳን ስለነበረባቸው "ሁሉንም ነገር አድርገናል" ሲሉ ተናግረዋል።
የሩሲያ የአደጋ ጊዜ ሚኒስቴር አደጋው የደረሰበት ሆስፒታል ከመቶ ዓመት በፊት የተገነባ መሆኑን አመልክቶ "እሳቱ ከእንጨት ከተሰራው የህንጻው ኮርኒስ ላይ ተነስቶ በፍጥነት ተዛምቷል" ብሏል። እሳቱ በኤሌክትሪክ ገመዶች ችግር ምክንያት ሳይከሰት እንዳልቀረ ተገምቷል።
እሳቱ በተከሰተበት ጊዜ በሆስፒታሉ ሠራተኞች ላይ ምንም አይነት መረበሽ እንዳልተፈጠረ የህክምና ባለሙያዋ አንቶኒያ ስሞሊና ተናግራለች።
የአካባቢው አስተዳዳሪ የቀዶ ህክምናው ቡድን ላሳየው ሙያዊ ብቃት አድናቆታቸውን ገልጸው የእሳት አደጋ ሠራተኞቹን እሳቱን በመቆጣጠራቸው ምስጋና አቅርበዋል። ሽልማትም እንደሚበረከትላቸው ተነግሯል።
ይህ የእሳት አደጋ ያጋጠመው ሆስፒታል ከሩሲያ ዋና ከተማ ሞስኮ ርቆ በሚገኘው ምሥራቃዊ የአገሪቱ ግዛት ውስጥ የሚገኝ የልብ ህክምና የሚሰጥ ክፍል ያለው ብቸኛው ሀኪም ቤት ነው።