ልዑል ፊሊፕ፡ የዓለም መሪዎች በልዑል ፊሊፕ ሞት ሐዘናቸውን እየገለጹ ነው
የልዑል ፊሊፕን ሞት ተከትሎ የዓለም መሪዎች የተሰማቸውን ሐዘን ለንጉሣዊው ቤተሰብ እየገለጹና ትውስታቸውን እያጋሩ ነው።
የባኪንግሃም ቤተመንግሥት ዛሬ እንዳስታወቀው የንግሥት ኤልዛቤት ባለቤት ልዑል ፊሊፕ በ99 ዓመታቸው አርፈዋል።
ልዑሉ ንግሥቲቱን በዓለም ዙሪያ ባደረጓቸው በመቶዎቹ በሚቆጠሩ የባሕር ማዶ ጉብኝቶች ላይ አብረዋቸው ተገኝተዋል።
"ዓለማችን ከዚህ በኋላ ፈጽማ የማታየው ትውልድ መገለጫ ነበሩ" በማለት የተሰማቸውን ሐዘን የገለጹት የአውስትራሊያው ጠቅላይ ሚኒስትር ስኮት ሞሪሰን ናቸው።
የቀድሞዋ የአውስትራሊያ መሪ ጁሊያ ጊላርድ ደግሞ ልዑሉ "የተግባር ሰው ከመሆናቸው ጎን ለጎን ተጫዋችም ነበሩ" ሲሉ አስታውሰዋቸዋል።
የቤልጂየሙ ንጉሥ ፊሊፕ ደግሞ የሐዘን መግለጫቸውን ለንግሥቲቱ በግል የላኩ ሲሆን፤ ግርማዊነታቸው አመቺ ጊዜ ሲያገኙ ሊያናግሯቸው ተስፋ እንደሚያደርጉ ገልጸዋል።
"ማልታን ቤታቸው አድርገው በተደጋጋሚ ሲመጡ በነበሩት በልዑል ፊሊፕ ሞት ጥልቅ ሐዘን ተሰምቶናል። ሕዝባችንም ትተውት ያለፉትን ትዝታ ዘወትር ያስታውሳል" ሲሉ የማልታው ጠቅላይ ሚኒስትር ሮቤርት አቤላ ጽፈዋል።
"በዚህ ከባድ ሰዓት ውስጥ ሐሳቤና ጸሎቴ ከእርስዎና ከዩናይትድ ኪንግደም ሕዝብ ጋር ነው" ሲሉ ሊቱዋንያው ፕሬዝዳንት ጊታናስ ኑሴዳ ለንግሥቲቱ ጽፈዋል።