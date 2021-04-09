ልዑል ፊሊፕ በ99 ዓመታቸው ማረፋቸውን የባኪንግሃም ቤተ መንግሥት አስታወቀ
ልዑል ፊሊፕ፣ በ99 ዓመታቸው ማረፋቸውን የበኪንግሐም ቤተመንግሥት አስታወቀ።
ልዑሉ የንግሥት ኤልዛቤት ባለቤት ሲሆኑ፣ ከልዕልቷ ጋር የተጋቡት ንግሥት ከመሆናቸው አምስት ዓመታት በፊት በ1947 (እአአ) ነበር። ንግሥቲቱ በብሪታኒያ የነገሥታት ታሪክ ረጅም ጊዜ በንግሥና የቆዩ ናቸው።
ልዑሉና ንግሥቲቱ በዘመናቸው አራት ልጆችን ያፈሩ ሲሆን ስምንት የልጅ ልጆችና አስር የልጅ፣ ልጅ ልጆችን አይተዋል።
ከበኪንግሐም ቤተ መንግሥት የወጣው መግለጫ እንዳለው "ግርማዊት ንግሥት ኤልዛቤት በጥልቅ ሐዘን የተወዳጁን ባለቤታቸውን የኤደንብራው ልዑል ፊሊፕን ሞት ይፋ አድርገዋል።
"ክቡርነታቸው በዊንድሰር ቤተመንግሥት ውስጥ ዛሬ ጠዋት አርፈዋል" ብሏል።
ባለፈው መጋቢት ወር ላይ የኤደንብራው አልጋ ወራሽ ልዑል ፊሊፕ ለአንድ ወር ያህል ህክምና ሲከታተሉ ከቆዩ በኋላ ከሆስፒታል መውጣታቸው ይታወሳል።
ልዑሉ ቀደም ሲል ለነበረባቸው የልብ ችግር ለንደን ውስጥ በሚገኘው ሴንት ባርቶሎሚው ሆስፒታል ውስጥ ቀዶ ጥገና ተደርጎላቸው ነበር።
የልዑሉን ሞት ተከትሎ የብሪታኒያው ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን "የበርካታ ወጣቶችን ሕይወት ያነቃቁ ነበሩ" ሲሉ ሐዘናቸውን ከጽህፈት ቤታቸው ገልጸዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ አክለውም "ንጉሣውያን ቤተሰቡን እንዲሁም ዘወዳዊውን ሥርዓት የሚመሩ በመሆናቸው ተቋሙ ያለምንም መዛነፍ በብሔራዊ ሕይወታችን ላይ አስፈላጊ እንዲሆን አድርገዋል።"
ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተጨማሪም የኤደንብራውን ልዑል ሞት "በጥልቅ ሐዘን ውስጥ" ሆነው መስማታቸውን ተናግረዋል።
"ልዑል ፊሊፕ በዩናይትድ ኪንግደምም ሆነ በኮመንዌልዝ አገራት እንዲሁም በመላው ዓለም የትውልዶችን ፍቅር ያገኙ ናቸው" ብለዋል።
ልዑል ፊሊፕ በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ወቅት የተሳተፉና በሕይወት ከነበሩ ጥቂት ሰዎች መካከል አንዱ መሆናቸውንም አስታውሰዋል።