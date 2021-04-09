ልዑል ፊሊፕ፡ የኤደንብራው ልዑል ፊሊፕ ሕይወት በምስል

የኤደንብራው ልዑል እኤአ በ1977
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የኤደንብራው ልዑል የተወለዱት በግሪክ ኮርፉ በምትባል ደሴት እኤአ ሰኔ 10 1921 ነው። የዘር ሀረጋቸው የዴንማርክ፣ጀርመን ሩሲያ እና ብሪቴይን ንጉሳዊ ቤተሰብን ያካትታል።

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የፎቶው ባለመብት, Getty Images / Alamy

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ልዑል ፊሊፕ የግሪኩ ልዑል አንድሪው እና የባቴንበርግ ልዕልት አሊስ ብቸኛ ልጅ ነበር

የፎቶው ባለመብት, Getty Images

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ልዑሉ ትምህርቱን የጀመረው በፈረንሳይ ሴይንት ክላውድ፣ ማክጃኔት የአሜሪካውያን ትምህርት ቤት ሲሆን እዚህ እንደሚታየው (በግራ በኩል ሁለተኛው ልጅ) ከክፍል ጓደኞቹ ጋር እየተጫወተ ነው። በሰባት ዓመቱ ከዘመዶቹ ጋር ወደ እንግሊዝ ማውንትባተን አቀና። ከዚያም የመሰናዶ ትምህርቱን በሱሬይ ተከታትሏል።

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በኋላም በኩርት ካሃን በሰሜናዊ ስኮትላንድ ወደተመሰረተው እና በስፖርት ከፍተኛ ብቃቱን ወዳሳየበት ጎርዶንስቶውን አዳሪ ትምህርት ቤት በመግባት ተከታትሏል።

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ይህ ለመጀመሪያ ግዜ ልዕልት ኤልዛቤት (በግራ በኩል ሶስተኛ) እና በወቅቱ የባህር ኃይል አባል የነበረው የግሪኩ ልዑል ፊሊፕ እንዲሁም ዴንማርክ (በቀኝ ጥግ በኩል ነጭ ኮፍያ ያደረገው) በጋራ የተነሱት ፎቶ ነው ተብሎ ይታመናል። ፎቶውን የተነሱት እኤአ በሐምሌ ወር 1939 ዳርትማውዝ የሚገኘው ሮያል ናቫል ኮሌጅ ውስጥ ጉብኝት እያካሄዱ ነው።

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በ1947 ሐምሌ ወር ልዕልት ኤልዛቤት እና ሌተናንት ፊሊፕ ሞንትባተን የቃልኪዳን ቀለበት ማሰራቸው ይፋ ተነገረ

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በዚያው ኣመት ሕዳር 20 ተጋቡ

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በ1951 የኤደንብራው መስፍን ቱርክ ውስጥ ከውሃ መንሸራተቻ ላይ ሲዘሉ

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የኤደንብራው መስፍን በሮይሃምፕተን ክለብ ፖሎ ሲጫወቱ፣ በሮይሃምፕተን ዋንጫ ላይ ለግማሽ ፍጻሜ ብሪቴይንን በመወከል ሲጫወቱ

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መስፍኑ የክሪኬት አፍቃሪ የነበሩ ሲሆን፣ ከእንግሊዝ ኮከቦች ተዋቀረ ቡድን ነበራቸው። ምስሉ ላይ ከኖርፎኩ መስፍን ከሰሴክስ ተጫዋቾች ጋር በመሆን ግጥሚያ ሲያካሄዱ

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ንግሥቲቷ እና ፊሊፕ ከአራት ልጆቻቸው ጋር (በስተግራ) ኤድዋርድ፣ አንድሪው፣ አኔ እና ቻርልስ በ1960ዎቹ የተነሱት ፎቶ

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ጥንዶቹ ለብር የጋብቻ በዓላቸው ባልሞራል በሚገኘው ቤታቸውእየርሻ ቦታ ሲጎበኙ

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በ1977 ልዑሉ ንግሥቲቷን የብር እዮቤልዩዋን ስታከብር አጅበዋት ተገኝተዋል። ሁለቱም ኒው ዚላንድ ጊስቦርን በሚገኝ የራግቢ መጫወቻ ስፍራ ባህላዊ አልባሳት ለብሰው ይታያሉ።

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የኤደንብራው መሥፍን የተፈጥሮ ሃብት ጥበቃ በሕይወታቸው የሚደሰቱበት ተግባር ነበር። በወቅቱ ወርልድ ዋይልድ ላይፍ ፈንድ ዓለም አቀፍ ፕሬዝዳንት በመሆን አገልግለዋል።

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በ1985 የኤደንብራው መሥፍን በቤተሰቦቹ ተከብቦ፣ በወቅቱ ልጅ የነበሩት ዊሊያም እና ሀሪ በባኪንግሃም ቤተመንግሥት ባልኮኒ ላይ ሆነው የሚያልፈውን ሰልፈኛ ሲመለከቱ

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በ1996 የደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንት ነበሩት ኔልሰን ማንዴላ ለመጀመሪያ ጊዜ በብሪቴይን ይፋዊ የሥራ ጉብኝት ሲያደርጉ የኤደንብራው መሥፍን አቀባበል አድርገውላቸው ነበር

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ልዑል ፊሊፕ ንግሥቲቷን ከ60 ዓመት በላይ በቆየው የንግሥና ዘመኗ ከጎኗ በመሆን ሲያግዟት ቆይተዋል

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የኤደንብራው መሥፍን እድሜያቸው ከገፋ በኋላም በተለያዩ ስፖርታዊ ውድድሮች ላይ ይሳተፉ ነበር

የፎቶው ባለመብት, AFP

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የልዑል ፊሊፕ የልጅ ልጅ ልዑል ዊሊያም ካትሪን ሚድልተንን በ2011 ባገባ ወቅት በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ከባኪንግሃም ቤተመንግሥት ውጪ ተሰብስበው ነበር

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በሰኔ 2013 የኤደንብራው መሥፍን በዌስትሚኒስትር አቤይ የንግሥቲቱን 60ኛ ዓመት ንግስ በዓል ላይ ታድመው ነበር

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በ2014 ንግሥቲቷን አጅበው ሰሜናዊ አየርላንድ ተገኝተው ነበር። በቤልፋስት ሂልስብሮው ካስትል የጎብኚዎች መዝገብ ላይ ሲፈርሙ

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በ2016 ጥቅምት ወር የኤደንብራው መሥፍን (በስተግራ) እና ልጃቸው የዌልሱ ልዑል ቻርለስ

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