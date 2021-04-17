በሰሜን ሸዋ ዞን የተፈፀመውን ጥቃት ተከትሎ ነዋሪዎች አካባቢያቸውን ለቀው እየወጡ ነው
በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን በተፈፀመ ጥቃት ቁጥራቸው በውል ያልታወቀ በርካታ ሰላማዊ ሰዎች መገደላቸውን ተገለጸ።
የዞኑ የጸጥታ ኃላፊ አቶ አበራ መኮንን ለቢቢሲ እንደገለፁት ጥቃቱ የተፈፀመው በዞኑ በሚገኙ 5 ወረዳዎች ውስጥ ሲሆን "በጣም ከፍተኛ" ቁጥር ያለው የታጠቀ ኃይል "ወረራ" መፈፀሙን ተናግረዋል።
የታጠቀው ኃይል " ቤቶችን ያቃጥላል፤ ሰዎችን ይገድላል" በማለትም ወደ አካባቢው የገባው የፌደራል የጸጥታ መዋቅርና የመከላከያ ሰራዊትም "ከአቅሙ በላይ" መሆኑን ለቢቢሲ አስረድተዋል።
የአማራ ክልል መንግሥት ኮሚዩኒኬሽን ኃላፊ አቶ ግዛቸው ሙሉነህ ለክልሉ ሚዲያ በጥቃቱ የደረሰው ጉዳት የከፋ መሆኑን ገልጸዋል።
ለጥቃቱም 'ኦነግ ሸኔ እና ሌላ 'ተከታይ' ያሉትን አካል ተጠያቂ አድርገዋል። በጥቃቱ የፀጥታ አካላት መዋቅርም ላይ ከፍተኛ ጉዳት መድረሱን አክለዋል።
ከትናንት በስቲያ ሐሙስ ማታ ጀምሮ በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን እና ሰሜን ሸዋ መካከል በሚገኙ አካባቢዎች የጸጥታ ችግር መኖሩን ገልጸው፤ ይህ ግን ጋብ ብሎ እንደነበር ኃላፊው አስታውሰዋል።
ይሁን እንጂ ትናንት ከረፋዱ 5፡00 ሰዓት ጀምሮ ከፍተኛ የታጠቀ ኃይል ወደ አካባቢው በመግባት በአጣየ፣ አንጾኪያና ኤፍራታ ላይ ጥቃት መፈጸሙን ተናግረዋል።
ኃላፊው እንዳሉት በጥቃቱ የጸጥታ አካላት እና ንፁሃን ሰዎች ሕይወት ያለፈ ሲሆን ከፍተኛ የሆነ ንብረትም ወድሟል።
ከሦስት ሳምንታት በፊት በአካባቢዎቹ በተፈፀመ ጥቃትና ግጭት የበርካታ ሰዎች ሕይወት ማለፉና በንብረት ላይ ጉዳት መድረሱ ይታወሳል።
ነዋሪዎች ምን ይላሉ?
ቢቢሲ ያነጋገራቸው የአካባቢው ነዋሪዎች ጥቃቱ በተፈፀመባቸው አጣየ፣ ሸዋ ሮቢት፣ ካራ ቆሬ ፣ ማጀቴ እና ሌሎች አካባቢዎች በርካታ ሰዎች ጉዳት እንደደረሰባቸው፣ ቤቶች መቃጠላቸውንና ንብረቶች መውደማቸውን ተናግረዋል።
ስማቸው እንዲገለፅ ያልፈለጉ የሸዋ ሮቢት ነዋሪ "ትናንት ረፋድ ላይ ጀምሮ በርሃ አርባ አምባ፣ ብርጭቆ ከሚባለው አገር ሰው አለቀ፤ ተለበለበ" ሲሉ የደረሰውን ጉዳት ገልጸዋል።
እርሳቸው አካባቢውን ለቀው እንደወጡ የገለፁት እኝህ ነዋሪ፤ ጥቃቱን የፈፀሙት "የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎችና ሌሎች የህወሓት ኃይሎች" መሆናቸውን ተናግረዋል።
በርካታ ንጹሃን ሰዎችና የጸጥታ ኃይሎች መገደላቸውንና የቤት እንስሳት፣ የተሰበሰበ ሰብል ሳይቀር መቃጠሉንና ነዋሪዎችም አካባቢያቸውን ለቀው እየወጡ መሆኑን ተናግረዋል።
"መንግሥትም ቢሆን ድንጋይ አይገዛ፤ ሰው እኮ ነው የሚገዛው" ሲሉም መንግሥት ደህንነታቸውን እንዲጠብቅ ተማጽነዋል።
ትናንት ምሽት አርብ ያነጋገርናቸው እኝህ ነዋሪ፤ በአካባቢው የተኩስ ድምፅ እንደሚሰማ ለቢቢሲ ተናግረው ነበር።
ሌላኛዋ የአጣዬ ነዋሪም ከዚህ በፊት በነበረው ግጭት መከላከያና ፌደራል በመግባቱ ተረጋግተው መቀመጣቸውን አስታውሰው፤ የዚህ ቀደሙ ጉዳት ሳይሽር ሌላ ጥቃት መፈፀሙ እንዳሳዘናቸውና የሕግ የበላይነት አለመከበሩ አሳሳቢ መሆኑን ተናግረዋል።
እርሳቸውም ቤተሰባቸውን ይዘው ወደ መሃል ሜዳ እየሄዱ እንደሆኑ የገለፁት እኝህ ነዋሪ "አሁንም ግጭት አለመቆሙንና የከተማው ነዋሪ በሙሉ ወደ ደብረ ብርሃንና እና መሃል ሜዳ ለቆ ሸሽቷል" ብለዋል።
በከተማው የገባው የጸጥታ ኃይልም ከአቅሙ በላይ መሆኑንና በከተማዋ ቃጠሎ መኖሩን ነዋሪው ለቢቢሲ ተናግረዋል።
የሰሜን ሸዋ ዞን የጸጥታ ኃላፊ አቶ አበራ "በአጠቃላይ ከቁጥጥር ውጭ ሆኗል"በማለት ሕዝቡን የማረጋጋት አስቸኳይ ሥራ እየሰሩ መሆናቸውን ገልፀው፤ ቢቢሲ ላቀረበላቸው ጥያቄ ዝርዝር ማብራሪያ አልሰጡም።
አቶ ግዛቸው ትናንት ምሽት ለክልሉ ሚዲያ በሰጡት መረጃ፤ ጥቃቱ ያልበረደ መሆኑን ጠቅሰው፤ ከፌደራል መንግሥቱ ጋር ሆነው ወንጀል ፈጻሚዎችን በቁጥጥር ሥር ለማዋል እየሰሩ መሆኑን ገልፀዋል።
ከሦስት ሳምንታት በፊት በሰሜን ሸዋና በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን በተከሰተ ግጭት የበርካታ ሰዎች ሕይወት ማለፉ ይታወሳል። በግጭቱ የደረሰው ጉዳት በዝርዝር ባይገለፅም፤ የኢትዮጵያ እንባ ጠባቂ ተቋምን ጠቅሶ ኤኤፍፒ የዜና ወኪል እንደዘገበው ከ300 በላይ ሰዎች ሕይወት አልፏል።
የሰብዓዊ መብት ድርጅቶች በአካባቢው በተደጋጋሚ ስለሚፈፀመው ጥቃት ያሉት ነገር የለም።
ግጭቱን ለማረጋጋትም የፌደራልና የመከላከያ ሰራዊት ወደ አካባቢው እንዲገቡ ተደርጎ ነበር።
በወቅቱ በአካባቢው ስለተከሰተ ግጭት የአማራ ብልፅግና እና የኦሮሚያ ክልል ብልፅግና ፓርቲ ሲወዛገቡ ነበር።
የአማራ ብልፅግና በወቅቱ ባወጣው መግለጫ የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎችን ለጥቃቱ ተጠያቂ ያደረገ ሲሆን የኦሮሚያ ብልፅግና በበኩሉ በአካባቢው ኦነግ ሸኔ እንደማይንቀሳቀስ መግለፁ ይታወሳል።
በዚያው ሰሞን በምዕራብ ወለጋ ጥቃት መፈፀሙን ተከትሎ የአማራ ክልል መንግሥትም በአማራ ተወላጆች ላይ የሚደርስ ጥቃት እንዲቆም የፌደራል መንግሥቱ ጣልቃ እንዲገባና በአስቸኳይ መወያየት እንደሚፈልግ ገልጾ ነበር።
ይህንንም ተከትሎ የሁለቱ ክልል አመራሮች በአዲስ አበባ ተገናኝተው ችግሮችን በጋራ ለመፍታት መስማማታቸውን የአገር ውስጥ መገናኛ ብዙኃን ዘግበዋል።
በምን ጉዳይ ላይ እንደተወያዩ ግን በዝርዝር አልተገለጸም።