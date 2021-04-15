የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር የህዳሴ ውዝግብን ለመፍታት ለአስቸኳይ ስብሰባ ጥሪ አደረጉ
የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሃምዶክ የታላቁ ህዳሴ ግድብ ውዝግብን ለመፍታት አስቸኳይ ስብሰባ እንዲደረግ ለግብፅና ለኢትዮጵያ መሪዎች ጥሪ አድርገዋል።
ለአመታት ሲካሄድ የነበረው የህዳሴ ግድብ የሶስትዮሽ ድርድር በኮንጎዋ መዲና ኬንሻሳ ውጤታማ አለመሆኑን ተከትሎ ይህ ውይይት የመጨረሻ ሙከራ ሊሆን ይችላል ተብሏል።
በኬንሻሳ ላይ ሱዳን እና ግብፅ የህዳሴ ግድብ ድርድር ታዛቢዎችን ሚና ለመቀየርና የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት፣ አሜሪካ እና አውሮፓ ህብረት በአደራዳሪነት እንዲመሩ ሃሳብ ቢያቀርቡም ኢትዮጵያ አልተቀበለችውም።
ኢትዮጵያ ድርድሩ በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር እንዲሆን ትፈልጋለች።
ይህንን የኢትዮጵያ ኃሳብም ሰሞኑን ሩሲያ እንደምትደግፈው የተለያዩ ሚዲያዎች ዘግበዋል።
ሩሲያ የህዳሴ ግድብ ውዝግብ በአፍሪካ ኅብረት ጥላ ስር እንዲፈታ ፍላጎት አላት በማለት የሩሲያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌ ላቭሮቭ ተናግረዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ይህንን ንግግር ያደረጉት በካይሮዋ መዲና ከግብፁ አቻቸው ሳሜ ሽኩሪ ጋር በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ እንደሆነ ተዘግቧል።
ኢትዮጵያ በመጪው ሰኔ ክረምት ሲገባ ሁለተኛ ዙር ሙሌቷን በእቅዷ መሰረት እንደምታከናውን አስታውቃለች። ነገር ግን ግብፅና ሱዳን ኢትዮጵያ ሁለተኛ ዙር ሙሌት ከማከናወኗ በፊት ስምምነት ላይ መደረስ አለበት ይላሉ።
ኢትዮጵያ ከሰሞኑ የህዳሴ ግድብን ሁለተኛ ዙር ውሃ ሙሌት ከማካሄዷ በፊት ግብፅ እና ሱዳን ለመረጃ ልውውጥ ባለሙያዎች እንዲመድቡ ጠይቃለች።
የውኃ፣ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትር ስለሺ በቀለ ኢትዮጵያ በመጪው የክረምት ወቅት ለምታከናውነው የውሃ ሙሌት ሀገራቱ የግድብ ባለሙያዎችን ኢንዲመድቡ በይፋ መጋበዛቸውን ያስታወቀው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ነው።
ኢትዮጵያ ይህን ጥሪ ያቀረበችው፣ ቀደም ሲል ሦስቱ ሀገሮች በተስማሙት ስምምነት መሠረት ነው። ሆኖም ከሰሞኑ በሕዳሴ ግድብ ውዝግብ ላይ የግብፁ ፕሬዚዳንት አብዱል ፈታህ አል-ሲሲ ሁሉም አማራጮች ክፍት ናቸው በማለት ማስጠንቀቃቸውን ተከትሎ የግብፅ ፓርላማ ድጋፍ እንደሚሰጥ አስታውቋል።
የፓርላማ አባል ታሪክ ሬድዋን በካይ በበኩላቸው በካይሮ በተደረገ የሰብዓዊ መብት ጉባኤ ላይ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትርና የኢትዮጵያ ምክር ቤቱ ግብፅ ያደረገችውን ጥሪ ውድቅ አድርገዋል ብለዋል።
የምክር ቤቱ አባል እንደሚሉት የህዳሴ ግድብ በታችኛው ተፋሰስ ያሉ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ አርሶ አደሮ ያለባቸውን ፍራቻና ተማፅኖ የኢትዮጵያ ባለስልጣናት መስማት አይፈልጉም ይላሉ።
"የግብፅ አርሶ አደሮች የኢትዮጵያን የምጣኔ ኃብት ልማት አይቃወሙትም። ልማታችን የሚሉት ውሃ ነው አርሶ አደሮቻችንና ህዝባችንን የሚመግበው። የናይል ውሃ ሊያስማማን በተገባ ነበር። የጦርነት መነሾ ሊሆን አይገባም" ብለዋል።