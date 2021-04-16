አርሰናልና ዩናይትድ በአውሮፓ ሊግ ፍፃሜ ይገናኙ ይሆን?
በሜዳው የነበረውን ጨዋታ አንድ አቻ የተለያየው አርሰናል በስላቪያ ፕራሃ ሜዳ ተገኝቶ 4 ለምንም ረትቶ ተመልሷል።
የአርሰናሉ አሠልጣኝ ማይክል አርቴታ "በወሳኝ ሰዓት ያገኘነው ወሳኝ ድል" ሲሉ የሐሙስ ምሽቱን ብቃታቸውን አሞካሽተዋል።
አርሰናል በአውሮፓ ሊግ ጉዞው እንደ ሐሙስ ጨዋታ ይከብደዋል ተብሎ የተጠበቀ ፍልሚያ አልነበረም።
ስላቪያ ፕራሃ በአርሰናል ሜዳ መጥቶ አንድ አቻ መውጣቱ ሁለተኛው ዙር ፍልሚያ ሊያውም ከሜዳው ውጭ ለአርሰናል እጅግ ይከብደዋል ተብሎ ተፈርቶ ነበር።
አርሰናል ዘንድሮ የአውሮፓ ሊግ ዋንጫን ማንሳት ከቻለ የቀጣዩ ዓመት የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ተሳታፊነቱን ማረጋገጥ ይችላል።
ኒኮላስ ፔፔ በ18ኛው ደቂቃ የመጀመሪያዋን ጎል ካስቆጠረ ከሶስት ደቂቃ በኋላ አርሰናል ያገኛትን ፍፁም ቅጣት ምት ላካዜት ወደ ጎል ቀይሯታል።
ወጣቱ የአርሰናል ተስፋ ቡካዮ ሳካ ከእረፍት በፊት ሶስተኛዋን ጎል በማስቆጠር የቼክ ሪብሊኩን ክለብ ቅስም ሰብሯል።
አሌክሳንደር ላካዜት አራተኛዋንና የመጨረሻዋን ጎል በ77ኛው ደቂቃ አስቆጥሮ አርሰናልን ወደ ዋንጫ አንድ እርምጃ አራምዷል።
አርሰናል በቀጣዩ ዙር ጨዋታ ከስፔኑ ቪያሪያል ጋር ይገጥማል።
በሌላ ፍልሚያ ማንቸስተር ዩናይትድ የስፔኑ ግራናዳን 2 ለምንም በአጠቃላይ ውጤት ደግሞ 4 ለባዶ አሸንፎ ወደ መጨረሻው አራት ማለፍ ችሏል።
ዩናይት ከሜዳው ውጭ ያከናወነው የመጀመሪያ ዙር ጨዋታ 2 ለምንም ማሸነፉ አይዘነጋም።
ሐሙስ ምሽት በኦልድ ትራፎርድ ያደረገውን ጨዋታ ደግሞ በዩራጋዊው ኤዲሰን ካቫኒና በ90ኛው ደቂቃ በማታ አማካይነት በተገኘችው የራስ ጎል አማካይነት በተመሳሳይ 2 ለባዶ መርታት ችሏል።
ምንም እንኳ ዩናይትድ በፈረንጆቹ 2017 የአውሮፓ ሊግ ዋንጫን ማንሳት ቢችልም በሶልሻዬር ዘመን ለግማሽ ፍፃሜ ደርሶ ማለፍ ሳይችል ቀርቷል።
ዩናይትድ ወደ ፍፃሜው ለማለፍ ከጣልያኑ ሮማ ጋር ይፋለማል። የቀድሞ የዩናይትድ ተጨዋቾች የነበሩት ሚኪታሪያንና ስሞሊንግ ወደ ኦልድ ትራፎርድ ተመልሰው ይመጣሉ ተብሎም ይጠበቃል።
ዩናይትድና አርሰናል ተጋጣሚዎቻቸውን ረትተው ወደ ፍፃሜው አልፈው ሊገናኙ ይችላሉ የሚሉ ግምቶች ከኳስ ተንታኞች ዘንድ መሰማት ጀምረዋል።
ሁለቱ የእንግሊዝ ቡድኖች ለፍፃሜው ይገናኙ ይሆን? አብረን የምናየው ይሆናል።