በመድሃኒት እና ኦክስጂን እጥረት ህንዳዊያን እንቅልፍ አጥተዋል
አኬሂሊሽ ሚሽራ ያለፈው ሃሙስ ነበር ትኩሳት የጀመረው፤ ነገር ግን ጉንፋን ሊሆን ይችላል ብሎ አስቦ ነበር፡፡
በማግስቱ ግን አባቱ ተመሳሳይ ምልክቶችን ማሳየት ሲጀምሩ ነገሩ ያሳስበው ጀምሯል፡፡ የኮሮናቫይረስ ምርመራ ለማድረግ እና ያልተያዙ የሆስፒታል አለጋዎችን ማፈላለግ ቢጀምርም ከሶስት ቀን ወዲህ አልጋ የሚባል ነገር የለም፡፡
በአራተኛው ቀን እሁድ ላይ ነፃ አልጋ እንዳለ ቢረዱም አባትየው ትኩሳታቸው ማየል በመጀመሩ ሃኪም በተቻለ ፍጥነት አልጋ ማግኘት አለባቸው ብሏል፡፡
በሚኖሩባት ከተማ እና በዋና ከተማዋ ደልሂ ያሉ የግል ሃኪም ቤቶች ሞልተናል እያሉ መመለሳቸውን ቀጥለዋል፡፡ በመጨረሻም በደልሂ ያለ አንድ ሆስፒታል ውስጥ አልጋ በመገኘቱ አባት ተኝተው በማገገም ላይ ናቸው፡፡
አኬሂሊሽ አባቱን የሚያጣ መስሎት ነበር፡፡ ‹‹በጣም ድብርት ውስጥ ገብቼ ነበር፤ ህክምና ሳያገኝ ህይወቱ ያልፍ ይሆናል ብዬም ፈርቼ ነበር፡፡ እኔ ባለፍኩነት ጭንቀት ውስጥ ማንም ሰው ማለፍ የለበትም፡፡ ሁሉም ሰው እኩል ህክምና የማግኘት እድል ሊኖረው ይገባል›› ሲል ይናገራል፡፡
የዚህ ቤተሰብ ታሪክ ከብዙ ህንዳዊያን ታሪክ የሚለይ አይደለም፡፡ በመላው ህንድ የሆስፒታል አልጋ ለማግኘት፣ ህይወት የሚያድኑ መድሃኒቶችን እና ኦክስጂን ፍለጋ ብዙዎች እየተንከራተቱ ነው፡፡
መድሃኒቶች በጥቁር ገበያ
ከቅርብ ግዜ ወዲህ የማህበራዊ ሚዲያዎች በተለይ ሬምደሲቪር እና ቶሲሊዙማብ የተሰኙ ሁለት መድሃኒቶችን የሚጠይቁ ሰዎች አጥለቅልቀውታል፡፡ እነዚህ ሁለት መድሃኒቶች በኮሮና ለተያዘ ሰው የመሰጠታቸው ብሎም ውጤት አላቸው የላቸውም የሚለው በተለያዩ አገራት አከራካሪ ቢሆንም እንደ ህንድ ያሉ አገራት ግን ለድንገተኛ ታማሚዎች ጥቅም ላይ እንዲውሉ ፈቅደዋል፡፡
የፀረ ቫይረስ መድሃኒቱ ሬምደሲቪር በመላው ህንድ ባሉ ሃኪሞች እየታዘዘ በመሆኑ ፍላጎቱ ጨምሯል፡፡ ህንድ ይህ መድሀኒት ወደ ውጪ እንዳይላክ ብትከለክልም የመድሃኒት አምራች ኩባኒያዎች ግን ፍላጎቱን ማሟላት ተስኗቸው ትግል ውስጥ ወድቀዋል፡፡
ኤትሮ ፋርማ የተሰኘው እና ይሄንኑ መድሃኒት የሚያመርተው ኩባንያ ምርቱን ለማሳደግ እየሞከረ ነው፡፡ ቢቢሲ እንደተረዳው በጥቁር ገበያ ላይ ያለውን ፍላጎት ያባባሰው መድሃኒቶቹ በመደበኛው ገበያ ላይ ያለመገኘታቸው ነው፡፡ ቢቢሲ በደልሂ ያናገራቸው ሶስት ደላሎች አንዷን ባለ 100 ግራም ሬምደሲቪር ጠርሙስ በ 320 ዶላር እንደሚሸጡ ገልፀዋል፤ ይህ ከመደበኛ ገበያ አምስት እጥፍ ይልቃል፡፡
የህንድ የጤና ሚኒስቴር ስድስት ጠርሙስ ለአንድ ሰው ህክምና በቂ ነው ቢልም ሃኪሞች ግን አንዳድ ግዜ ስምንት ጠርሙስ የሚያስፈልጋቸው ታካሚዎች ሊኖሩ ይችላሉ ይላሉ፡፡ይህ መካከለኛ ገቢ ላለው ሰው ከፍተኛ ገንዘብ ነው፡፡
‹‹መድሃኒቱን ለማግኘት ብዙ ገንዘብ ማውጣት ነበረብኝ›› ሲል አንድ እናቱ በግል ሆስፒታል ተኝታ የነበረች ህንዳዊ ይናገራል፡፡ ይህንን መድሃኒት ለማግኘትም ብዙ የጭንቀት ሰአታትን እንዲሁም በመቶዎች የሚቆጠሩ ስልኮችን መደወል እንደነበረበት ይናገራል፡፡
በተመሳሳይ ቶሲሊ ዙማብ የተሰኘው መድሃኒትም በክሊኒካል ሙከራ የሰው ህይወት ለማዳን እንደሚውል ተረጋጧል፡፡ ነገር ግን መድሃኒቱ ከገበያ ሙሉ በሙሉ ሊባል በሚችል ሀኔታ ጠፍቷል፡፡
መድሃኒቶች ብቻ ሳይሆኑ የኦክስጅን ፍላጎትም ሰማይ ነክቷል፡፡ ማሃራሽትራ የተሰኘች ግዛት አስተዳዳሪ የፌደራል መንግስት በጦር አውሮፕላኖች ኦክስጅኖችን በፍጥነት እንዲላክላቸው ጠይቀዋል፡፡ በትንንሽ ከተሞች ችግሩ የባሰ ነው፡፡ የሆስፒታል አልጋዎች ባለመኖራቸው የኦክስጂን ሲሊንደር በተገኘበት ሁኑ ታድኖ ከዛም በህመምተኞች መኖሪያ ቤት መግጠም ብቸኛው አማራጭ ሆኖ ተገኝቷል፡፡
ይህ ብቻ ሳይሆን የግል ሆስፒታሎች ኤክስሬይ ለማንሳት ፈቃደኛ አይደሉም፡፡ ሃኪሞች በኮሮና የተያዘ ታካሚያቸውን ሁኔታ ለመገምገም ኤክስሬይ ያዛሉ፡፡ አሁን አሁን ኤክስሬይ የሚያነሳ በመጥፋቱ በተለይ በደም ምርመራ ውጤት ላይ ብቻ ተመስረተው ለማከም ተገደዋል፡፡
ይህ ብቻ ሳይሆን የኮሮና ቫይረስ እጅግ ባጠቃቸው አካባቢዎች የአስከሬን ማቃጠያዎች እከሚቀልጡ ድረስ ያለ እረፍት እየሰሩ ነው፡፡ ዘመድ አዝማድ የሟች አስከሬንን ለማቃጠል ሰአታትን መጠበቅ አለበት፡፡ እንዲሁም በዚሁ ስራ ላይ የተሰማሩ ሰዎች ያለ እረፍት ቀን እና ለሊት እየሰሩ ነው፡፡
‹‹ቫይረሱ በመጀመሪያ ዙር ሲያጠቃን አልተማርንም፡፡ ሁለተኛው ማእበል እንደሚመጣ እናውቅ ነበር፡፡ ነገር ግን እነዚህን አሳዛኝ ነገሮች ለመቀነስ ቀድመን አልተዘጋጀልም፡፡ አልጋ፣ ኦክስጂን እና መድሃኒቶች እንዳያጥሩ ማድረግ እንችል ነበር›› ሲሉ የወረርሺኝ ሃኪም የሆኑት ዶክተር ላሊት ተናግረዋል፡፡ ‹‹ተመሳሳይ ቀውስ ውስጥ ከገቡ ሌሎች አገራት እንኳን አልተማርንም፡፡››