የቻዱ ፕሬዝዳንት ኢድሪስ ዴቢ ከአማጺያን ጋር በተደረገ ውጊያ መሞታቸው ተነገረ
የቻዱ ፕሬዝዳንት ኢድሪስ ዴቢ አማጺያንን የሚዋጉ ወታደሮቻቸውን ለመጎብኘት ወደ በጦር ግንባር በሄዱበት ወቅት በደረሰባቸው ጉዳት ህይወታቸው ማለፉ ተገለጸ።
ፕሬዝዳንቱ በጦር ግንባር ሳሉ ተመተው መሞታቸውን የገለጸው የአገሪቱ ጦር ሠራዊት ነው።
ፕሬዝዳንት ዴቢ ለህልፈት የተዳረጉት በአገሪቱ ሰሜናዊ ክፍል ከአማጺያን ኃይሎች ጋር ባለፈው ሳምንት ማብቂያ በተደረገ ውጊያ ላይ በድንገት እንደነበር ሠራዊቱ በአገሪቱ ቴሌቪዥን ላይ አስታውቋል።
የቻድ ጦር ሠራዊት በአሁኑ ጊዜ በዋና ከተማዋ ኢንጃሚና ላይ ጥቃት የከፈቱትን አማጺ ኃይሎችን እየተዋጋ እንደሚገኝ ተነግሯል።
የፕሬዝዳንት ኢድሪስ ዴቢ ሞት የተነገረው ሰሞኑን ቻድ ውስጥ የተደረገው ምርጫ ላይ የ80 በመቶውን መራጭ ድምጽ በማግኘት ለስድስተኛ ጊዜ በፕሬዝዳንትነት ለመቆየት የሚያስችል ጊዜያዊነት ውጤት እንዳገኙ ከተገለጸ በኋላ ንወ።
የፕሬዝዳንቱን ሞት ተከትሎ የቻድ መንግሥትና ፓርላማ የተበተነ ሲሆን ወታደራዊ ምክር ቤት አገሪቱን ለቀጣይ 18 ወራት እንደሚያስተዳድር ተነግሯል።
ኢድሪስ ዴቢ ወደ አገሪቱ የሥልጣን መንበር የመጡት ከዛሬ 21 ዓመት በፊት ነበረ።
ፕሬዝዳንቱ ባለፈው ሳምንት ማብቂያ ላይ ሊቢያ ውስጥ መሽገው መንግሥታቸውን ለመጣል ከዋጉት አማጺያን ጋር የሚፋለሙትን ወታደሮቻቸውን ለመጎብኘት ነበር የተጓዙት።
አገሪቱ በቴሌቪዥን ላይ በተነበበው መግለጫ ላይ የጦር ሠራዊቱ ቃል አቀባይ ጄነራል አዜም ቤርማንዶዋ አጉና ፕሬዝዳንት ዴቢ "አስከ መጨረሻ አስትንፋሳቸው ድረስ የአገራቸውን ሉአላዊነት ሲከላለኩ ነበር" ብለዋል።