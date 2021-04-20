የግብጽ የውጪ ጉዳይ ሚንስትር በግድቡ ዙሪያ የአፍሪካ መሪዎችን እያነጋገሩ ነው
የግብጽ የውጪ ጉዳይ ሚንስትር ሳሚህ ሽኩሪ የተለያዩ የአፍሪካ አገራት መሪዎችን እየተዘዋወሩ እያነጋገሩ ይገኛሉ።
ሳሚህ ሽኩሪ ኢትዮጵያ እየገነባች ካለችው የሕዳሴ ግድብ ግንባታ ጋር በተያያዘ የግብጽ አቋምን ለማሳወቅ እና የፕሬዝደንት አብዱል ፈታህ አል-ሲሲን መልዕክት ለማድረስ በስድስት የአፍሪካ አገራት ጉብኝት እያደረጉ ነው።
ከግብጽ የውጪ ጉዳይ ሚንስቴር ቃል አቀባይ የተገኘው መረጃ እንደሚያመላክተው የውጪ ጉዳይ ሚንስትሩ እስከ አሁን ወደ ኬንያ፣ ኮሞሮስ እና ደቡብ አፍሪካ የተጓዙ ሲሆን በቀጣይ የሴኔጋል፣ የዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኦፍ ኮንጎ እና የቱኒዚያ መሪዎችን አግኝተው ያነጋግራሉ።
ሳሚህ ሽኩሪ በቅድሚያ ጉዟቸውን ያደረጉት የተባበሩት መንግሥታት የጸጥታው ምክር ቤት ተለዋጭ አባል ወደሆነችው ኬንያ ነው።
የውጪ ጉዳይ ሚንስትሩ በኬንያ ቆይታቸው ከፕሬዝደንት ኡሁሩ ኬንያታ ጋር ተገናኝተው ተነጋግረዋል። የፕሬዝደንት አል-ሲሲን መልዕክትም ለፕሬዝደንቱ አድርሰዋል።
የኡሁሩ ኬንያታ ቤተ-መንግሥት፤ ፕሬዝደንቱ ከግብጹ የውጪ ጉዳይ ሚንስትር ጋር በሁለቱ አገራት የጋራ ፍላጎቶች ላይ በተለይ ደግሞ የጋራ የተፈጥሮ ሃብት ለሁሉም የአህጉሪቱ አገራት የጋራ ጥቅም ላይ ተወያይተዋል ብሏል።
የግብጹ ልዩ መልዕከተኛ፤ ኬንያ የጸጥታው ምክር ቤት ተለዋጭ አባል መሆኗን አስታውሰው በአፍሪካ ሕብረት አባል አገራት መካከል አለመግባባቶችን የመፍታት አቅም እንዳላት ግብጽ ታምናለች ስለማለታቸው የፕሬዝደንት ኡሁሩ ቤተ-መንግሥት በትዊተር ገጹ አስፍሯል።
የግብጹ የውጪ ጉዳይ ሚንስትር ከኬንያ ቆይታቸው በኋላ ቀጣይ መዳረሻቸውን ያደረጉት ወደ ኮሞሮስ መሆኑን የሚንስቴር መስሪያ ቤቱ ቃል አቀባይ አህመድ ሃፌዝ ገልጸዋል።
ቃል አቀባዩ የውጪ ጉዳይ ሚንስትሩ ለኮሞሮስ ፕሬዝደንት አዛሊ አሱማኒ ከአል-ሲሲ የተላከውን መልዕክት ማድረሳቸውን ገልጸዋል።
የሳሚህ ሽኩሪ ሶስተኛ መዳረሻ የሆነችው ደቡብ አፍሪካ ነች። የውጪ ጉዳይ ሚንስትሩ ከደቡብ አፍሪካ ፕሬዝደንት ሲሪል ራማፎሳ ጋር መገናኘታቸውን ቃል አቀባዩ አህመድ ሃፌዝ አስታውቀዋል።
ሳሚህ ሽኩሪ ከፕሬዝደንት ራማፎሳ ጋር በነበራቸው ቆይታ የግድቡ ድርድር ያለበትን ሁኔታ እና የግብጽን አቋም መግለጻቸው ተጠቁሟል።
ይህ በእንዲህ እንዳለ ኢትዮጵያ ከሕዳሴ ግድብ የሶስትዮሽ ድርድር ጋር በተያያዘ ለተባበሩት መንግሥታት የጸጥታው ምክር ቤት አባላት ደብዳቤ ጽፋለች።
የኢትዮጵያ ደብዳቤ፤ የጸጥታው ምክር ቤት ግብጽ እና ሱዳን በግድቡ አሞላል እና ኦፕሬሽን በመለከተ ወደ ሶስትዮሽ ድርድሩ እንዲመለሱ እና የአፍሪካ ሕብረት አደራዳሪነትን እንዲያከብሩ ጫና እንዲያሳድሩ የሚጠይቅ ነው።
ለወቅቱ የጸጥታው ምክር ቤት ፕሬዝደንት በተጻፈው ደብዳቤ፤ የውጪ ጉዳይ ሚንስትሩ እና ምክትል ጠቅላይ ሚንስትር ደመቀ መኮንን፤ በአፍሪካ ሕብረት የሚመራው ድርድር ለአፍሪካ ችግር አፍሪካዊ መፍትሄ በሚለው መርህ የጸጥታው ምክር ቤት ድጋፍን አግኝቶ እንደነበረ አስታውሰዋል።
ይሁን እንጂ ግብጽ እና ሱዳን በመልካም መርህ ላይ ተመሠርተው ሁሉንም ተጠቃሚ የሚያደርግ ስምምነት ላይ ለመድረስ እየተደራደሩ አይደለም ብለዋል።
ጉዳዩን “ዓለም አቀፋዊ” ገጽታን በመስጠት በኢትዮጵያ ላይ ጫና እያሳደሩም ነው ብለዋል።
የውጪ ጉዳይ ሚንሰትሩ በደብዳቤያቸው ማጠቃለያ በኢትዮጵያ ላይ ጫና ማሳደር እና በአፍሪካ ሕብረት የሚመራውን ድርድር ወደ ጎን ማድረግ፤ በሶስቱ አገራት መካከል አለመተማመንን ይፈጥራል ብለዋል።