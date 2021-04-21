ሱዳን በሕዳሴ ግድብ ላይ ያላት ተቃውሞ ለምን ጠነከረ?
ሱዳን ለአስርት ዓመታት ያህል በኢትዮጵያና በግብፅ መካከል የማያባራ ውዝግብ በቀጠለበት የታላቁ ሕዳሴ ግድብ መሃል አጣብቂኝ ውስጥ ገብታለች።
ለዓመታት ያህል የታላቁ ሕዳሴ ግድብን በተመለከተ የሱዳን እይታ (አቀራረብ) የነበረው ሁኔታውን ሰፋ አድርጎ በማየት የነበረ ቢሆንም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን በተጠራጣሪነትና የጠብ አጫሪነት ሚናን መጫወት ጀምራለች።
ይሄ ለውጥ በብዙ መልኩ ለረዥም ዓመታት ሱዳንን የገዟትን ኦማር አል-በሽር ከስልጣን መገርሰስን ተከትሎ ወደ ዲሞክራሲያዊ አስተዳደር እንዲያሻግራት በጊዜያዊነት የመጣው የሽግግር መንግሥት ላይ ወታደራዊው ስርዓት ከፍተኛ ጫና ነፀብራቅ ነው።
በተለይም ያለ ሶስትዮሽ ስምምነት ኢትዮጵያ ሁለተኛ ዙር የህዳሴ ግድብ ሙሌት በመጪው ክረምት እጀምራለሁ ማለቷ ጋር ተያይዞ ዲፕሎማሲያዊው ግፊት ከፍ ብሏል።
Africa's biggest hydropower project
Construction beganon the Blue Nile in 2011
The $4bn costhas been partly met by citizens buying bonds
The power generatedwill transform the lives of millions of Ethiopians
Egypt is worriedas it almost entirely relies on the water from the Nile
Sudan and Egypt want a guaranteed flow of water
ሁለቱ አገራት ግብፅና ኢትዮጵያ ስለ ህዳሴ ግድብ ሲያነሱ የህልውናቸው መሰረት ባደረገ መልኩ ነው።
ኢትዮጵያ የኤሌክትሪክ ብርሃን ለተነፈገው 60 በመቶ ህዝቧ ብርሃን ያመጣል እንዲሁም ለልማቴ ቁልፍ ነው ትላለች።
ግብፅ በበኩሏ ግድቡ አገሪቷ የምታገኘውን የውሃ መጠን እንደሚቀንስና የህዝቧን ህይወት መሰረት ያናጋዋል ትላለች።
ሁለቱን አገራት በሚያገናኘው ወንዝ መካከል የምትገኘው ሱዳን በበኩሏ ቆፍጠን ያለ ማስጠንቀቂያ ማስተላለፍ ጀምራለች።
የሱዳን ሉዓላዊ የሽግግር ምክር ቤት የበላይ የሆኑት የሌተናል ጄኔራል አብደል ፈታህ አል ቡርሃን አማካሪ የውሃ ጦርነት እንደሚነሳ ገልፀዋል፤ "ከሚታሰበው በላይ የከፋ ይሆናል" በማለት አስጠንቅቀው "ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ ጣልቃ ገብቶ መፍትሄ እስካላገኘ ድረስ ጦርነት አይቀሬ ነው" ብለዋል።
ግድቡ በመጀመሪያ ተቀባይነት ነበረው
ወደ ኋላ አስራ አራት ወራትን መለስ ብለን ብናጤን ከመዲናዋ ካርቱም በግድቡ ጉዳይ የተለያዩ ድምፆች ይሰሙ ነበር።
በአውሮፓውያኑ የካቲት 2020 የውሃ ሚኒስትሩ ያሲር አባስ ግድቡ ምን ያህል ለሱዳን ጠቃሚ እንደሆነ አብራርተው ነበር።
ምናልባት መስተካከል ካለባችው አንዳንድ ጥቃቅን ጉዳዮች በስተቀር የህዳሴ ግድብ የናይልን ፍሰት በተመጠነ መልኩ እንደሚያደርገውና ሶስተኛ የእርሻ ወቅትን በአገሪቷ ሊያስጀምር ይችላል ሲሉ ተደምጠው ነበር።
ከዚህም በተጨማሪ በቀን ውስጥ 12 ሰዓታት ያህል የኤሌክትሪክ አገልግሎት በሚቋረጥባት ሱዳን በአስተማማኝና በረከሰ ዋጋ አቅርቦት ማግኘት ነው ተባለ።
ነገር ግን በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር ይካሄድ በነበረው የሶስቱ አገራት የኬንሻሳ ድርድር ፍሬ አልባ መሆኑን ተከትሎ የውሃ ሚኒስትሩ ያሲር አባስ ኢትዮጵያ አገራቱ የሚያወዛግቧቸው ጉዳዮች ሳይፈቱ በውሃ ሙሌቱ የምትቀጥል ከሆነ የአገሪቱን ብሔራዊ ደህንነት አደጋ ውስጥ ይጥለዋል በማለት ለጋዜጠኞች ተናገሩ።
Without an agreement, the Gerd is really a threat to the people downstream… both the environment and the livelihoods of the people"
ሱዳን ኢትዮጵያ የውሃ ሙሌቱን በምን ያህል ጊዜ እንደምታከናውን እንዲሁም ግድቡ የሚቋጥረው የውሃ መጠንን በተመለከተ መመሪያ ሳይሆን አሳሪ የሆነ ስምምነት ላይ እንዲደረስ ትፈልጋለች።
ከዚህም በተጨማሪ ለወደፊቱ አለመግባባቶች ቢፈጠሩ እንዴት ሊፈቱ ይችላሉ የሚለውም ላይ ግልፅ ያለ ሁኔታ መኖር አለበት ትላለች።
ያሲር አባስ በቅርቡ ለቢቢሲ ኢትዮጵያ ውሃውን ለእርሻ መጠቀም እፈልጋለሁ ብላለች በማለት ገልፀው ይህም ሁኔታ እስካሁን የነበሩ ድርድሮችን የበለጠ እንደሚያወሳስበው ተናግረዋል።
"ያለ ምንም ስምምነት የህዳሴ ግድብ ለታችኛው ተፋሰስ አገራት ህዝቦች ከባቢ ሁኔታም ሆነ ለህዝቡ አኗኗር አደጋ ነው" በማለት አክለዋል።
የህዳሴ ግድብ ሙሌቱ የናይልን ወንዝ ፍሰት መጠን የሚቀንሰው ከሆነ ከግብፅ በላይ የምትጎዳው ሱዳን ናት የሚሉት ሚኒስትሩ፤ ለዚህ ደግሞ እንደ ምክንያትነት የሚያቀርቡት ግብፅ በአስዋን ግድብ ጀርባ ላይ ከፍተኛ መጠን ያለው ተቀማጭ ውሃ እንዳለት በመግለፅ ነው።
እነዚህ ሱዳን እንደ ምክንያትነት የምታቀርባቸው መረጃዎች ለረዥም ዘመናት የሚታወቁ ጉዳዮች ነበሩ። ነገር ግን የተቀየረ ጉዳይ ቢኖር የአልበሽርን መውደቅ ተከትሎ የመጣው በሲቪልና በወታደራዊው አመራር መካከል የትኛው የበለጠ የኃይል ሚዛን አለው የሚለው ነው።
በተጨማሪም በሱዳንና በኢትዮጵያ ድንበር መካከል በአልፋሽጋ የተነሳው የግዛት ይገባኛል ውዝግብ ሱዳን ለኢትዮጵያ እንዳትወግን ካደረጓት ምክንያቶች መካከል ተጠቃሹ ሊሆን ይችላል።
በሁለቱ አገራት መካከል ያለው ድንበር በትክክል ባይሰመርም፤ የቅኝ ግዛት ውሎች አልፋሽጋ የሱዳን ግዛት መሆኑን ያሳያሉ። ይሁን እንጂ በስፍራው ኢትዮጵያውያ ይኖሩ የነበረ ሲሆን ግብርም ይገብሩ የነበሩት ለኢትዮጵያ መንግሥት ነበር።
በአውሮፓውያኑ 2008 ኢትዮጵያ ግዛቱ የሱዳን እንደሆነ ዕውቅና ብትሰጥም ኢትዮጵያውያን መኖራቸውን ቀጥለዋል።
ከቅርብ ወራት በፊት ኢትዮጵያ በትግራይ ክልል በተነሳው ግጭት ፊቷን ባዞረችበት ወቅት ሱዳን ይህንን ክፍተት በመጠቀም ወታደሮቿን ወደ አልፋሽጋ እንዲሰማሩና እንዲቆጣጠሩ አድርጋለች።
የሱዳን ወደ ግብፅ መጠጋት
የሱዳን መንግሥት በድንበር አካባቢው የሚደረገው ወታደራዊ እርምጃ ህዝቡ እንዲደግፍ ከፍተኛ የሆነ ዘመቻ በማካሄድ ላይ ይገኛል።
የዚህም ዘመቻ አካል የሆነው በአገሪቷ ተፅእኖ ፈጣሪ የሚባሉ ግለሰቦችን ወደ ድንበር አካባቢ መውሰድ እንዲሁም ስመጥር ዘፋኞች በወታደራዊ መለዮ በካርቱም እንዲዘፍኑ ማድረግ ይገኝበታል።
በሰሜናዊ ሱዳንም የአገሪቱ አየር ኃይል ከግብፅ ጋር በጋራ ስልጠና በማድረግ ላይ ይገኛሉ።
"ኢትዮጵያን ለመሸንቆጥ የሚያደርጉት ሙከራ በደንብ ግልፅ ነው" በማለት የቀድሞ ብርጋዲየር ማህሙድ ጋሌንደር ለቢቢሲ ተናግረዋል።
ኢትዮጵያ በበኩሏ በተደጋጋሚ የህዳሴ ግድብ በሱዳን ላይ ምንም አይነት ጉዳት አያስከትልም በማለት ሱዳን ስጋት እንዳያድርባት ለማድረግ ሞክራለች።
በባለፈው ሳምንት እሁድ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ አህመድ እንዲሁ በተመሳሳይ ኢትዮጵያ "በታችኛው ተፋሰስ አገራት ላይ ጉዳት የማስከተል ምንም አይነት አላማ የላትም" በማለት በትዊተር ገፃቸው አስፍረው እንዲያውም በባለፈው አመት የህዳሴ ግድብ ሙሌት ምክንያት "ጎረቤት አገር ሱዳንን ሊያጥለቀልቃት ከነበረው ክፉኛ ጎርፍ ታድጓታል" ብለዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ አክለውም ከመጪው የክረምት ወር ከሚደረገው ሙሌት በፊት መረጃ መለዋወጥን በተመለከተ መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።
የቀጣይ ድርድሮች አስፈላጊነት በጠነከሩበት በአሁኑ ወቅት የጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ መልእክት ለሱዳንም ሆነ ለግብፅ ከማስፈራራታቸው ቆጠብ የሚያደርጋቸው አልሆነም።
እንዲያውም ከሰሞኑ የግብፅ የውጪ ጉዳይ ሚኒስትር ሳሜህ ሹክሪ በህዳሴ ግድብ ውዝግብ ህጋዊ መፍትሄ ለማግኘትና ለዚህም አጋሮች ለማግኘት በአህጉሪቷ እየዞሩ ነው። "የግድቡ አሰራርና የውሃ ሙሌቱ የሶስቱን አገራት ጥቅም ባስጠበቀ መልኩ" እንዲሆን ለማድረግ በሚልም ነው የሚኒስትሩን ጉብኝት በተመለከተ የግብፅ መንግሥት ያወጣው መግለጫ ያተተው።
የሱዳኑ ጄኔራል ቡርሃን በበኩላቸው በባለፈው ሳምንት ከአንድ ቴሌቪዥን ጋር ባደረጉት ቃለ መጠይቅ እንዲሁ ተመሳሳይ መልእክት አስተላልፈዋል።
ይህ ይሁን እንጂ የዲፕሎማሲያዊ ጫና ቢጠነክርም፣ ውሳኔ ላይ ተደረሰም አልተደረሰም በመጪው ክረምት በሚዘንበው ዝናብ የግድቡ ሙሌቱ መከናወኑ የሚቀር አይመስልም።