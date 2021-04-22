ከዓለማችን ዋነኛ ሕገወጥ የጦር መሣሪያ አዘዋዋሪዎች አንዱ በድጋሚ ተያዘ
በመላው ዓለም ካሉ ታላላቅ የሕገ ወጥ ጦር መሳሪያ አዘዋዋሪዎች መካከል አንዱ የሆነው ግለሰብ ከእስር ቤት ካመለጠ ከአምስት ወራት በኋላ በድጋሚ ብራዚል ውስጥ በቁጥጥር ስር ዋለ።
የብራዚል ፖሊስ እንዳስታወቀው ሐሰተኛ ከእስር ቤት የመፈቻ ሰነድ በማዘጋጀት ከእስር ያመለጠው ዣዎ ፊሊፔ ባርቤሪ ከአሜሪካን ወደ ብራዚል ሕገወጥ የጦር መሳሪያዎችን ለመዋኛ ገንዳነት በሚውሉ ቁሳቁሶች ውስጥ ደብቆ በማዘዋወር ነው ከዚህ ቀደም ለእስር የታደረገው።
ባርቤሪ በድጋሚ በቁጥጥር ስር የዋለው በብራዚል ዋና ከተማ ሪዮ ዴጄኒሮ አቅራቢያ በምትገኘው እና ዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ያላቸው ሰዎች በሚኖሩበት ሰፈር ባለው የእናቱ ቤት ነው።
የጦር መሳሪያዎች ንጉሥ ተብሎ የሚታወቀው የወንበዴዎች ቡድን መሪ የባርቤሪ እንጀራ አባት ነው።
ይህ የወንጀለኞች ቡድኑ መሪ ከአምስት ዓመት በፊት ከአሜሪካዋ ማያሚ በኮንቴይነር ውስጥ 60 ወታደራዊ ጠመንጃዎችን አስጭኖ ወደ ብራዚል ለማስገባት ሲል ሬዮ አየር ማረፊያ ውስጥ ነበር የተያዘው።
የመንግሥት ባለስልጣናት እንዳሉት የጦር መሳሪያዎቹን ፋቬላ ተብለው በሚታወቁት የዋና ከተማዋ የድሆች መኖሪያ መንደሮች ውስጥ የሚንቀሳቀሱት የአደንዛዥ ዕጽ ነጋዴዎች ሲሸጥ መክረሙን ገልጸው ነበር።
የወንጀለኛ ቡድኑ ዋነኛ አባላት መካከል አንዱ የሆነው ባርቤሪ ሕገወጥ የጦር መሳሪያዎችን ማዘዋወርን ጨምሮ በተከሳሰባቸው ወንጀሎች በአጠቃላይ 27 ዓመት ተፈርዶበት ነበር።
ነገር ግን ከአምስት ወር በፊት ባለፈው ኅዳር በሪዮ ከተማ ካለ ከፍተኛ ጥበቃ ከሚደረግለት እስር ቤት ሐሰተኛ የፍርድ ቤት የመፈቻ ትዕዛዝ በመጠቀም ከእስር አምልጦ ነበር።
በድጋሚ ከተያዘ በኋላ ፖሊስ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ እንዳመለከተው ባርቤሪ ገንዘቡ እስከሚያልቅበት ድረስ በሦስት የተለያዩ ግዛቶች ውስጥ ሲዘዋወር ቆይቷል።
የተያዘውም በፖሊስ ክትትል ስር መሆኑን ሳያውቅ በአንድ የዕጽ አዘዋዋሪ ላይ የነበረውን 90 ሺህ ዶላር ለመቀበል ወደ ሬዮ በተመለሰበት ጊዜ መሆኑ ተገልጿል።
ባርቤሪ በቁጥጥር ስር የዋለው ከዋና ከተማዋ ሪዮ ዘጠኝ ኪሎ ሜትሮች አቅራቢያ በምትገኘው ኒቴሪዮ ውስጥ ረቡዕ እለት ነው።
የባርቤሪ የእንጀራ አባት ፍሬዴሪክ ባርቤሪ ከዓመታት በፊት የጦር መሣሪያዎችን ሲያዘዋውር አሜሪካ ውስጥ የተያዘ ሲሆን፤ ከአንድ ሺህ የሚበልጡ መሣሪያዎችን ወደ ብራዚል ማስገባቱን አምኗል።
ለፈጸመው ወንጀልም የ13 ዓመት እስር ተፈርዶበት በአሁኑ ወቅት አሜሪካ ማያሚ ውስጥ እስር ላይ ይገኛል።