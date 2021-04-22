በጣሊያን ለ15 ዓመታት በስራ ገበታው ሳይገኝ ደመወዝ 'ሲበላ' የነበረ ግለሰብ ተያዘ
በጣሊያን በሚገኝ አንድ ሆስፒታል ተቀጥሮ በ15 ዓመታት ውስጥ አንድም ቀን ወደ ስራው 'ዝር ሳይል' ደመወዝ 'ሲበላ' የነበረው ተቀጣሪ ላይ ክስ ሊመሰረት እንደሆነ የሀገር መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል።
ሰውየው ስራ ባልተገኘባቸው አመታት የተከፈለው ጠቅላላ ገንዘብ 538 ሺህ ዩሮ ወይም በወቅታዊ ምንዛሬ ከ26 ሚሊዩን ብር በላይ እንደሆነ ተነግሯል።
ከጉዳዩ ጋር ግንኙነት እንዳላቸው የተጠረጠሩ የሆስፒታሉ ስድስት አመራሮች በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተደረገባቸው ነው።
የህዝብ ሀብት ላይ የሚደረጉ ማጭበርበሮችን በተመለከተ ፓሊስ በደረገው ዘለግ ያለ ምርመራ ነው ተጠርጣሪዎቹ ተደርሶባቸው በቁጥጥር ስር የዋሉት።
በመንግስት ሆስፒታል ተቀጥሮ የነበረው ግለሰቡ በስራው ላይ የተመደበው እንደ አውሮፓውያኑ በ2005 ነው።
ሆኖም ብዙም ሳይቆይ ወደ ስራ መሄድ አቆመ። ከዛ በኃላ ለቀጣዩቹ 15 ቀናት ከስራ ቦታው ጋር አልተያየም።
የተቀጣሪው አለቃ የስነ ምግባር ጥሰት እንደፈፀመ ሪፓርት እንዳታደርግ ሲያስፈራራት እንደነበረም ተጠቁሞል።
እሷ ጡረታ ስትወጣ የሷ ተተኪም ይሁን የሆስፒታሉ የሰው ሀብት ክፍል ጉዳዩ ላይ ምንም መረጃ እንዳልመበራቸው ተዘግቧል።