ምርጫ 2013፡ የአውሮፓ ሕብረት ከመንግሥት ጋር ስምምነት ባለመደረሱ የምርጫ ታዛቢ የመላክ እቅዴን ሰርዣለሁ አለ
የአውሮፓ ሕብረት ከመንግሥት ጋር ስምምነት ባለመደረሱ የምርጫ ታዛቢ የመላክ እቅዱን መሰረዙን ገለፀ።
የአውሮፓ ሕብረት ከኢትዮጵያ መንግሥት ጋር ከስምምነት መድረስ ባለመቻለሁ ወደ ኢትዮጵያ ለመላክ አስቦ የነበረውን የምርጫ ታዛቢ እንዲቀር መወሰኑን ይፋ አደርጓል።
ኢትዮጵያ ግንቦት 28 እና ሰኔ 5 2013 ዓ.ም. ለማካሄድ ላቀደችው ስድስተኛው አጠቃላይ ምርጫ ላይ ለመሳተፍ 42 የፖለቲካ ፓርቲዎች እጩዎችን ያስመዘገቡ ሲሆን መራጮችም እየተመዘገቡ ይገኛሉ።
ስድስተኛው አገራዊ ምርጫ ላይ ጥላቸውን ከጣሉ ጉዳዮች መካከል አንዱ በተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች የሚቀሰቀሱ ብሔር ተኮር ግጭቶች ናቸው።
የአውሮፓ ሕብረት የውጪ ጉዳዮች እና የደህንነት ፖሊሲ ከፍተኛ ተወካይ የሆኑት ጆሴፍ ቦሬል፤ የአውሮፓ ሕብረት ለቀጣዩ ምርጫ ታዛቢዎችን ለመላክ ያደረገው ጥረት ሳይሳካ መቅረቱን በመግለጫቸው ገልጸዋል።
ሕብረቱ የምርጫ ታዛቢ ልዑክ ለመላክ ከፍተኛ ጥረት ቢያደረግም ከኢትዮጵያ መንግሥት ባለስልጣናት ጋር የአውሮፓ ሕብረት የምርጫ ታዛቢ ቡድን የሚሰማራበት ቁልፍ መለኪያዎች /ፓራሜትርስ/ ላይ ከስምምነት መድረስ አልተቻለም ብሏል።
በዚህም ሕብረቱ ግንቦት 28 በሚደረገው ምርጫ ላይ ታዛቢ ልዑክ ላለመላክ መወሰኑን ይፋ አድርጓል።
የአውሮፓ ሕብረት የዲሞክራሲ ግንባታ ድጋፍ ዋናው ምሰሶ የምርጫ ታዛቢ ልዑክ ትክክለኛነት ነው ብሏል። ሕብረቱ የምርጫ ታዛቢ ልዑኩን ለመላክ ያቀረባቸው መስፈርቶች እንዳይሟሉ መከልከሉ አሳዝኖኛል ሲል አክሏል።
ሕብረቱ ያልተሟሉ መስፈርቶች ያላቸው የምርጫ ታዛቢው ልዑክ ገለልተኝነት ማረጋገጥ አለመቻሉ እና ልዑኩ የራሱን መገናኛ ስርዓቶች ወደ አገር ማስገባት አለመቻሉ ናቸው።
ሕብረቱ የጸጥታ ስጋት ባለበት አከባቢ ልዑኩ የግንኙነት ስርዓቶቹን መጠቀሙ የታዛቢዎቹን ደህንነት ለማረጋገጥ ቁልፍ ሚና አለው ብሏል።
የአውሮፓ ሕብረት የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ሁሉም የአገሪቱ ዜጎች ሕጋዊ የሆነ የፖለቲካ እና ሲቪል መብቶቻቸን እንዲያራምዱ ጥረት እንዲያደርጉ አበረታታለሁ ብሏል።
ሕብረቱ ግልጽ፣ ተዓማኒነት እና ሁሉን አሳታፊ የሆነ ምርጫ እንዲካሄድ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ከ20 ሚሊዮን ዩሮ በላይ ድጋፍ ማድረጉን አስታውሷል።
የሕብረቱን መግለጫ ተከትሎ በኢትዮጵያ በኩል የተባለ ነገር የለም።
በሌላ በኩል አምስት የአሜሪካ ሴናተሮች ኢትዮጵያ የምታካሂደው ምርጫ አሁን ባለበት ሁኔታ ዓለም አቀፍ መመዘኛዎችን አያሟላም ማለታቸው ይታወሳል።
ሴናተሮቹ ይህን ያሉት በቅርቡ የፕሬዝደንት ጆ ባይደን አስተዳደር የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልዕክተኛ ሆነው ለተሾሙት አምባሳደር ጆፍሪ ፌልትማን በጻፉት ደብዳቤ ነው።
ሴናተሮቹ ከሳምንታት በኋላ የሚካሄደው አገራዊ ምርጫ አሁን ባለበት ሁኔታ ነጻ፣ ሚዛናዊ እና ግልጽ ሆኖ ዓለም አቀፍ መመዘኛዎች አያሟላም ብለዋል።
ሴናተሮቹ ምርጫውን በተመለከተ ይህን ማለታቸውን ተከትሎ የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አስተያየትን ለማካተት ያደረግነው ሙከራ አልተሳካም። ይሁን እንጂ ከዚህ ቀደም ብሔራዊ ምርጫ ቦርድም ይሁን መንግሥት ቀጣዩ ምርጫ ዲሞክራሲያዊ እና ተዓማኒነት ያለው ለማድረግ እየሰሩ መሆኑን በተደጋጋሚ ገልጸዋል።