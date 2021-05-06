አሜሪካ፤ ሩሲያ ለምታሳየው ያልተገባ ጠባይ መልስ እንደምትሰጥ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ተናገሩ
የአሜሪካው የውጪ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ሩሲያ ለምታሳየው ግድ የለሽ ብሎም ጠብ አጫሪ ተግባራት መልስ እንደምትሰጥ ለቢቢሲ ተናገሩ፡፡
አሜሪካ፤ በተለይም የተቃዋሚ መሪው አሌክሲ ናቫልኒ ጉዳይ፣ የሶላር ዊንድ ጠለፋን [የመረጃ ምዝበራ] እንዲሁም በአሜሪካ ምርጫ ውስጥ ስለነበረው ጣልጋ ገብነት በትኩረት ስትመለከተው መቆየቷን ጠቅሰዋል፡፡
‹‹እኛ የተረጋጋ እና የሚገመት ግንኙነትን እንዲኖረን እንመርጥ ነበር›› ሲሉም ገልፀዋል፡፡
ብሊንከን የአለም ሃያላኑ የቡድን ሰባት አገራት የውጪ ጉዳይ ሚኒስትሮች እያካሄዱ ላለው ጉባኤ እንግሊዝ ይገኛሉ፡፡
ለሁለት ቀን የቆየው ይህ ጉባኤ ሲጠናቀቅ በወጣ መግለጫ ላይም ሞስኮው ‹‹ሃላፊነት የጎደለው ብሎም ያለመረጋጋትን የሚያስከትል ጠባይ አላት›› የሚል ከፍተኛ ትችት ደርሶባታል፡፡
ይህም በተለይ ከዩክሬን ጋር በገባችው ፍጥጫ ብሎም ብሊንከን በመግለጫቸው ባስተጋቡት የሳይበር ጥቃት ምክኒያት ነው፡፡
የውጪ ጉዳይ ሚኒስትሩ ከዩክሬኑ ፕሬዘደንት ቮሎዲሚር ዜለንስኪ ጋር ለውይይት ተቀምጠው ነበር፡፡
ፕሬዘደንቱም የሩሲያ ጦር ወደ ድንበራቸው እየተሰባሰበ መሆኑን ገልፀው ይህም አገራቸውን ስጋት ውስጥ እንደከተተ የተናገሩ ሲሆን ብሊንከንም ለዩክሬን ድጋፋቸውን አሳይተዋል፡፡
ከሶስት ወራት በፊት የአሜሪካው ፕሬዘዳንት ጆ ባይደን ‹‹አሜሪካ የሩሲያን ጠብ አጫሪ ተግባራት እያየች እንዳለየ የምታልፍባቸው ቀናት አብቅተዋል›› ሲሉ አነጋጋሪ አስተያየት ሰጥተው እንደነበር ይታወሳል፡፡
የቀድሞው ፕሬዘዳንት ዶናልድ ትራምፕ የሩሲያውን መሪ ላለመተቸት ይጥሩ ነበር፡፡
ባይደን እና ፑቲን በስልክ ተወያዩ
ፕሬዝደንት ጆ ባይደን ከሩሲያው አቻቸው ቭላድሚር ፑቲን ጋር በነበራቸው የመጀመሪያ የስልክ ጥሪ በምርጫ ላይ ተጽእኖ መፍጠር ዙሪያ ላይ ማስጠንቀቂያ ሰጡ።