ሳውዝ ካሮላይና የሞት ፍርድን በአልሞ ተኳሾች ለማስፈጸም እየተንደረደረች ነው
የሳውዝ ካሮላይና ሕግ አውጪዎች የሞት ፍርደኞች የመግደያ መርፌ መድኃኒቶች በሌሉበት በጥይት እንዲገደሉ የሚያስችል ረቂቅ አዋጅ አፀደቁ፡፡
ሕጉ ጸድቆ ወደ ሥራ ሲገባ የሞት ቅጣትን በጥይት እንዲፈጸም በማድረግ አራተኛዋ የአሜሪካ ግዛት ትሆናለች።
ተቃዋሚዎች አዲሱን እርምጃው "የኋላቀር ዘመን" ሲሉ ደጋፊዎቹ ደግሞ የተጠቂዎችን ጉዳይ የሚዘጋ እንደሆነ ይናገራሉ፡፡
ደቡባዊው ክልል እአአ ከ 2011 ጀምሮ የሞት ፍርድ አልፈጸመም፡፡
የሳውዝ ካሮላይና የተወካዮች ምክር ቤት ያወጣው ሕግ የገዳይ መርፌ መድኃኒቶችን ለመግዛት የሚገጥሟቸውን ውጣ ውረዶች ለማለፍ የሚረዳ ነው፡፡
ረቂቁ በቀጣይ ለክፍለ-ግዛቱ ሴኔት የሚያቀና ሲሆን ወደ ሪፐብሊካኑ ሃገረ ገዥ ሄንሪ ማክማስተር ያመራል። ገዢው ሃሳቡን "ጠረጴዛዬ ላይ እንደደረሰ" እፈርማለሁ ሲሉ ቃል ገብተዋል፡፡
"የተጎጂ ቤተሰቦችን እና የሚወዷቸውን ሰዎች የሚጠየቁትን ፍትህ ለማቅረብ አንድ እርምጃ ቀርበናል" ብለዋል፡፡
ግዛቲቱ 37 የሞት ፍርደኞች አሏት፡፡ ረቂቅ ህጉ ወደ ፍርድ ቤት የማቅናት ፈተና ሊገጥመው ይችላል፡፡
የሕግ አርቃቂዎችን የሞት ፍርድ በጥይት እንዲካሄድ ፈለጉ?
ሳውዝ ካሮላይና የሞት ፍርደኞች በመርፌ ወይም በኤሌክትሪክ ወንበር የመሞትን ምርጫ ትሰጣለች፡፡ እስረኞች ባልመረጡት ዘዴ እንዲገደሉ አይገደዱም፡፡
እስካሁን ከሦስቱ በስተቀር የተቀሩት በ1995 የተጀመረውን የመግደያ መርፈፌ መርጠዋል። መርፌው መጀመሪያ እንቅልፍ እንዲጥል በማድረግ በመቀጠልም የሰውነት ክፍሎች እና ልብ ሥራውን እንዲያቆም ያደርጋል።
አምራቾች እና አከፋፋዮች ምርቶቻቸው ለሞት ቅጣት ጥቅም ላይ እንዲውሉ ስለማይፈልጉ መድኃኒቶቹን ለማግኘት ከባድ ሆኗል፡፡
በሪፐብሊካኑ ቁጥጥር ስር ያለው ምክር ቤት 66 - 43 በሆነ ድምጽ መድኃኒቱ በማይገኝበት ወቅት የኤሌክትሪክ ወንበር የሞት የማስፈፀሚያ ቀዳሚ ምርጫ እንዲሆን እና ጥይትን ደግሞ በአማራጭ አቅርቧል ፡፡
አማራጮቹ በዴሞክራቱ ሴናተር ሪቻርድ ሃርፖትሊያን የቀረቡ ሲሆን ሰዎች በፍጥነት የማይሞቱበት "እጅግ በጣም አስፈሪ እና አስፈሪ ሂደት" ከሆነው የኤሌክትሪክ ወንበር የበለጠ ሰብዓዊነት ያለው እንደሚሆን ተናግረዋል፡፡
ሰባት የምክር ቤቱ ሪፐብሊካኖች ረቂቁን ሲቃወሙ አንድ ዲሞክራት ደግሞ ደግፈውታል፡፡
ተቃዋሚዎች ግን ሃሳቡን አጥብቀው እየተቃወሙት ነው።
ሌላስ የት ነው የሚፈቀደው?
እንደሞት ቅጣት መረጃ ማዕከል ከሆነ ሚሲሲፒ፣ ኦክላሆማ እና ዩታ በጥይት የሞት ፍርድ እንደሚፈጸም ይፈቀዳል፡፡
ከ 1970ዎቹ ጀምሮ ሦስት እስረኞች በጥይት ተገድለዋል። ሁሉም በዩታ የተፈጸሙ ሲሆን የቅርብ ጊዜው በ 2010 ነው የተፈጸመው።
አምነስቲ ኢንተርናሽናል ስምንት ሃገራት ወንጀለኞችን በ 2020 በጥይት በመተኮስ ገድለዋል ሲል አስታውቋል። እነዚህም ቻይና፣ ኢራን፣ ሰሜን ኮሪያ፣ ኦማን፣ ኳታር፣ ሶማሊያ፣ ታይዋን እና የመን ናቸው፡፡
በቤላሩስ፣ በኢንዶኔዥያ፣ በሱዳን እና በተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ባለፉት አስርት ዓመታት ውስጥ በአልሞ ተኳሽ ቡድን ግድያ መፈጸሙም ተገልጿል፡፡