በአክሱም በመድፈር ወንጀል የተጠረጠሩ የመከላከያ አባለት በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገለፀ
የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ በትናንትናው ዕለት በአክሱም ከተማ ስለተፈፀሙ ግድያዎች እና መደፈሮች በሰጠው መግለጫ በወንጀሉ የተሳተፉ የፌደራል እና መከላከያ አባላት በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ገለፁ።
ምክትል ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ ፍቃዱ ጸጋ ጾታን መሰረት አድርጎ የሚፈጸም ወንጀል የመመርመር ስልጣን ያለው ክልሉ መሆኑን ጠቅሰው፤ የተፈጸመውን ወንጀል እየመረመረ ያለው በክልሉ ፖሊስ አካላት መሆኑን ተናግረዋል።
ከክልሉ ፖሊስ በተገኘው መረጃ መሠረት የመድፈር ጥቃት ደርሶብናል ብለው ሪፖርት ያደረጉ ሴቶች ቁጥር 116 መሆኑን ምክትል ጠቅላይ አቃቤ ሕጉ ተናግረዋል።
በወንጀል ድርጊቱ ተጠርጥረው በቁጥጥር ሥር የዋሉ የአገር መከላከያ ሠራዊት እና የፌደራል ፖሊስ አባላት መኖራቸውን አቶ ፍቃዱ ጸጋ ተናግረዋል።
አቶ ፍቃዱ የአገር መከላከያ ሠራዊት አባላት ድርጊቱን ፈጽመውታል የተባለው በግዳጅ ላይ እያሉ ስለሆነ ጉዳያቸው በጦር ፍርድ ቤት ይታያል ብለዋል።
የፌደራል ፖሊስ አባላትን በተመለከተ የክልሉ ፖሊስ ምርመራ አጠናቆ ለክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ ወይም ደግሞ ለፍትሕ ቢሮ መዝገቡ ተላልፎ ተሰጥቷል ሲሉ አስረድተዋል።
እንደ እርሳቸው ገለፃ የፍትሕ ቢሮ ጉዳዩን መርምሮ ውሳኔ ይሰጣል ተብሎ ይጠበቃል።
ጠቅላይ ዐቃቤ ሕጉ የፌደራል ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ ከሌሎች የፍትሕ አካላት ጋር በመተባበር የትኛውንም ወንጀል ፈጻሚ ሙያዊ ደረጃውን በጠበቀ መርምሮ ጥፋተኞችን ለሕግ ለማቅረብ ዝግጁነት አለው ብለዋል።
ጥቅምት 24 2013 ዐዓ.ም በፌደራል መንግሥቱ እና በሕወሓት ኃይሎች መካከል ግጭት ከተቀሰቀሱ ወዲህ በርካታ የሰብዓዊ መብት ጥሰቶች መድረሳቸውን የተለያዩ አለም አቀፍ ሰብዓዊ መብት ድርጅቶች እና ኢሰመኮ አስታውቋል።
ኢሰመኮ እና አምነስቲ ባወጧቸው መግለቻዎች ላይም በሕዳር ወር አጋማሽ ላይ በአክሱም በንፁኀን ዜጎች ላይ የደረሰው ጭፍጨፋ ይገኝበታል።
አምነስቲ ኢንተርናሽናል ባካሄደው ምርመራ በትግራይ ክልል የተከሰተውን ጦርነት ተከትሎ የኤርትራ ወታደሮች በአክሱም ከተማ ሰላማዊ ሰዎችን መግደላቸውን የሚያረጋግጡ ማስረጃዎችን መሰብሰቡን ይፋ ባደረገው ሪፖርት ላይ አስታወቋል።
አምነስቲ በሪፖርቱ ላይ የኤርትራ ወታደሮች በአክሱም ከተማ ከ200 በላይ ሰዎች መግደላቸውን ገልጾ ነበር።
በኢትዮጵያ የትግራይ ክልል የኤርትራ ወታደሮች በኅዳር ወር በሁለት ቀናት ውስጥ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን መግደላቸውን በተመለከተ በአምነስቲ ኢንተርናሽናል የወጣውን ሪፖርት "ባልተሟላ መረጃና ውስን በሆነ የጥናት ዘዴ ተዘጋጅቶ የቀረበ ነው" ሲል የኢትዮጵያ መንግሥት ተችቷል።
ኤርትራ ወታደሮቿ አክሱም ውስጥ ፈጸሙት የተባለውን ግድያ በተመለከተ የወጣውን የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ሪፖርት እንደማትቀበለው ገልጻለች።
የፌደራል አቃቤ ሕግ በትናንትናው ዕለት በሰጠው መግለጫ በትግራይ ክልል አክሱም ከተማ በሕዳር ወር 2013 ዐዓ.ም የተፈፀሙ ወንጀሎችን እየመረመረ መሆኑን አስታውቋል።
በከተማዋ በተካሄደ ጦርነት የተተኮሰ መድፍ ዒላማውን ስቶ በመኖሪያ ቤት እና በዩኒቨርስቲው አካባቢ ወድቆ አምስት ሰዎች መሞታቸው በሪፖርቱ ላይ ተመልክቷል።
በተጨማሪም በከተማዋየተጣለውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለማስፈፀም በነበረ አለመግባባት በፖሊስ አባላት በተተኮሰ ጥይት አንድ ሰው መገደሉን ሪፖርቱ ገልጿል።
መግለጫው አክሎም የኢፌዲሪ መከላከያ ሰራዊት ከህዳር 10 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ ለሌላ ግዳጅ ከተማውን ለቆ እስከወጣበት እለት ህዳር 18 ቀን 2013 ዓ.ም ድረስ በአክሱም ከተማ መቆየቱን ያስረዳል።
ህዳር 18 ቀን 2013 ዓ.ም ሰራዊቱ ለተጨማሪ ግዳጅ ከተማዋን ለቆ ሲወጣ ቁጥሩ አነስተኛ የሆነ የኤርትራ ሰራዊት በሁለት ተሽከርካሪዎች በከተማዋ ተራራማ ቦታ ላይ መጥቶ መስፈሩንም ገልጿል።