አሜሪካ ውስጥ ነብር ይዞ ያመለጠው ግለሰብ ቢያዝም ነብሩ እየታደነ ነው
የግድያ ወንጀል ተጠርጣሪ የሆነ አንድ ግለሰብ በዋስ ከተፈታ በኋላ ነብር ሲያሳድግ በመገኘቱ በቁጥጥር ሥር ውሏል።
ክስተቱ የተሰማው ከአሜሪካዋ የቴክሳስ ግዛት፤ ሂዩስተን ከተማ ነው።
የሰውዬው ጎረቤቶች ነበር እያሳደገ ነው ብለው ለፖሊስ ከጠቆሙ በኋላ መኮንኖች ቤቱን ይከቡታል።
ይህን ያስተዋለው ተጠርጣሪ ነብሩን በመኪናው ጭኖ ያመልጣል። ፖሊስም ተከታትሎ በቁጥጥር ሥር አውሎታል።
ፖሊስ ሰውዬውን ተከታትሎ ቢይዘውም ነብሩ ግን የት እንዳለ አይታወቅም።
የ26 ዓመቱ ቪክቶር ሁጎ ከተጠረጠረበት የግድያ ወንጀል በተጨማሪ ከፖሊስ በማምለጥ በሚል ወንጀል ሌላ ከስ ይጠብቀዋል።
ማሕበራዊ ሚድያ ላይ የተሰራጩ ምስሎች እንደሚያሳዩት አንድ ነበር በሂዩስተን ከተማ ሲንጎራደድ ይታያል።
የሂዩስተን ፖሊስ እንደሚለው ሰውዬው በቁጥጥር ሥር የዋለው ነብሩ ካመለጠ በኋላ ነው።
የፖሊስ አዛዥ ሮን ቦርዛ ለጋዜጠኞች እንደተናገሩት ፖሊስ ነብሩን አፈላልጎ ካገኘ በኋላ ወደ መጠለያ ጣቢያ ለማስገባት አቅዷል ብለዋል።
የተጠርጣሪው ጠበቃ ማይክል ኤሊዬት፤ ነብሩ የደንበኛዬ ንብረት አይደለም፤ እንክብካቤ ሲያደርግለትም አልነበረም፤ ቪክቶር ነፃ ሰው ሲሉ ይከራከራሉ።
ሂዩስተን ውስጥ ነብር እንደ ቤት እንስሳ ማሳደግ ክልክል ነው። የዱር እንስሳትን ማሳደግ የሚችሉት የእንስሳት መጠበቂያ ፈቃድ የተሰጣቸው ፓርኮች ብቻ ናቸው።
ፖሊስ ነዋሪዎች እነዚህ የዱር እንስሳት አደገኛ ሊሆኑ ስለሚችሉ እንደ ቤት እንስሳ ሊያሳድጓቸው አይገባም ብሏል።